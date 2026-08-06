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  • Ford раскрыл имя и стартовый ценник своего нового среднеразмерного пикапа

Ford раскрыл имя и стартовый ценник своего нового среднеразмерного пикапа

06.08.2026 779 1 0
Ford раскрыл имя и стартовый ценник своего нового среднеразмерного пикапа

У грузовичка американской марки, которому присвоили название Fathom, будет полностью электрическая «начинка». Старт предзаказов намечен на начало 2027 года.

Компания Ford, несмотря на слабые результаты своих электрических проектов, будь то кроссовер Mustang Mach-E или же полноразмерный пикап F-150 Lightning, всё же не забросила другие «зелёные» идеи в дальний угол. Ещё в феврале 2026 года стало известно о грядущем семействе бюджетных «электричек», в основу которых ляжет новая модульная платформа Ford Universal EV Platfom (UEV). Одной из новинок, предназначенных для североамериканского рынка, станет среднеразмерный пикап.

Тизер нового среднеразмерного электрического пикапа Ford

Теперь производитель раскрыл название будущего грузовичка – ему решили присвоить имя Ford Fathom. Слово, которое можно перевести с английского как «сажень», позже начали использовать в качестве морского термина для определения глубины воды, а позже оно обрело иносказательный смысл и стало определяться как «глубокое понимание, вникание».

Помимо имени, раскрытого с помощью тизера, компания обнародовала стартовый ценник Ford Fathom. Ранее сообщалось, что ценник не превысит 30 тыс. долларов, и американскому производителю удалось уложиться: за новинку попросят 28 350 долларов, что эквивалентно примерно 2,35 млн рублей по текущему курсу. С учётом платы за доставку стоимость грузовичка всё равно не выходит за ранее установленный предел – 29 945 долларов (около 2,49 млн рублей).

Известно, что дилеры бренда в США начнут собирать заказы на Ford Fathom в начале 2027-го, а живые продажи начнутся позже в том же году. В компании отметили, что у грузовика будет «большой пассажирский объём», в салоне смогут разместиться пятеро взрослых людей. Ожидается, что модель получит крупный сенсорный экран информационно-развлекательной системы и функцию BlueCruise, которая при определённых условиях позволяет водителю не держать руки на руле во время движения.

Как Колёса.ру сообщали ранее, новинке уменьшат количество комплектующих за счёт крупноузлового литья под давлением, а также за счёт оптимизации бортовой низковольтной архитектуры – она будет 48-вольтовой. Это позволило снизить вес проводки и значительно сократить общую длину электрических жгутов по сравнению с первыми электромобилями Ford.

Ford Fathom получит литий-железо-фосфатные тяговые батареи (их ёмкость пока не уточняется), который будут выпущены на заводе Ford BlueOval Battery Park, расположенном в Маршалле (штат Мичиган, США). Производство налажено по лицензии китайской компании CATL. По предварительным данным, запас хода на одной зарядке у пикапа со «старшим» аккумулятором составит около 300 миль (то есть примерно 483 км).

Серийное производство Ford Fathom будет налажено на заводе в Луисвилле (штат Кентукки). Известно, что для его подготовки к выпуску новой «электрички» понадобились инвестиции в размере 2 млрд долларов.

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Обновлено 07.08.2026

 

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1 комментарий
07.08.2026 15:25
Кирилл

Это кстати компактный пикап аналог Ford maverick только нужен он покупателям будет ?

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