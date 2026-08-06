Ford раскрыл имя и стартовый ценник своего нового среднеразмерного пикапа

Компания Ford, несмотря на слабые результаты своих электрических проектов, будь то кроссовер Mustang Mach-E или же полноразмерный пикап F-150 Lightning, всё же не забросила другие «зелёные» идеи в дальний угол. Ещё в феврале 2026 года стало известно о грядущем семействе бюджетных «электричек», в основу которых ляжет новая модульная платформа Ford Universal EV Platfom (UEV). Одной из новинок, предназначенных для североамериканского рынка, станет среднеразмерный пикап.
Теперь производитель раскрыл название будущего грузовичка – ему решили присвоить имя Ford Fathom. Слово, которое можно перевести с английского как «сажень», позже начали использовать в качестве морского термина для определения глубины воды, а позже оно обрело иносказательный смысл и стало определяться как «глубокое понимание, вникание».
Помимо имени, раскрытого с помощью тизера, компания обнародовала стартовый ценник Ford Fathom. Ранее сообщалось, что ценник не превысит 30 тыс. долларов, и американскому производителю удалось уложиться: за новинку попросят 28 350 долларов, что эквивалентно примерно 2,35 млн рублей по текущему курсу. С учётом платы за доставку стоимость грузовичка всё равно не выходит за ранее установленный предел – 29 945 долларов (около 2,49 млн рублей).
Известно, что дилеры бренда в США начнут собирать заказы на Ford Fathom в начале 2027-го, а живые продажи начнутся позже в том же году. В компании отметили, что у грузовика будет «большой пассажирский объём», в салоне смогут разместиться пятеро взрослых людей. Ожидается, что модель получит крупный сенсорный экран информационно-развлекательной системы и функцию BlueCruise, которая при определённых условиях позволяет водителю не держать руки на руле во время движения.
Как Колёса.ру сообщали ранее, новинке уменьшат количество комплектующих за счёт крупноузлового литья под давлением, а также за счёт оптимизации бортовой низковольтной архитектуры – она будет 48-вольтовой. Это позволило снизить вес проводки и значительно сократить общую длину электрических жгутов по сравнению с первыми электромобилями Ford.
Ford Fathom получит литий-железо-фосфатные тяговые батареи (их ёмкость пока не уточняется), который будут выпущены на заводе Ford BlueOval Battery Park, расположенном в Маршалле (штат Мичиган, США). Производство налажено по лицензии китайской компании CATL. По предварительным данным, запас хода на одной зарядке у пикапа со «старшим» аккумулятором составит около 300 миль (то есть примерно 483 км).
Серийное производство Ford Fathom будет налажено на заводе в Луисвилле (штат Кентукки). Известно, что для его подготовки к выпуску новой «электрички» понадобились инвестиции в размере 2 млрд долларов.
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Это кстати компактный пикап аналог Ford maverick только нужен он покупателям будет ?