Ford готовит новый среднеразмерный пикап, который будет стоить 30 тысяч долларов

У нового грузовика размером с Maverick будет полностью электрическая «начинка». Компания всё-таки намерена развивать «зелёное» направление, несмотря на плачевную судьбу F-150 Lightning.

Американская компания Ford в 2022 году была поделена на два подразделения – Ford Blue, которое стало отвечать за разработку новых моделей с ДВС, и Ford Model e, занимавшееся разработкой электромобилей марки. Однако идея себя не оправдала: в середине прошлого месяца стало известно о новом этапе внутренней реорганизации Ford на фоне убытков, зафиксированных по итогам 2025 года, в результате подразделение Model e было решено расформировать.

Несмотря на то, что электромобильные проекты компании – кроссовер Mustang Mach-E и полноразмерный пикап F-150 Lightning – не достигли тех целей, которые перед ними ставили, в Форде всё равно продолжают заниматься в том числе и «зелёным» направлением. Так, для североамериканского рынка производитель продолжает разрабатывать новое семейство бюджетных «электричек», в основу которых ляжет модульная платформа Ford Universal EV Platfom.

На фото: Ford Maverick Lobo

Известно, что одной из грядущих новинок станет среднеразмерный пикап, габаритами примерно с Maverick. Напомним, его габаритная длина варьируется от 5075 до 5095 мм (в зависимости от модификации), ширина равна 1839 мм, высота – от 1740 до 1763 мм, а колёсная база составляет 3076 мм. Отметим, проектом занимается дизайнерский центр компании, расположенный в городе Лонг-Бич (штат Калифорния).

Тизер нового среднеразмерного электрического пикапа Ford

Ожидается, что у нового «электропикапа» Ford будет короткая передняя часть, что позволит разработчикам увеличить пространство в салоне. При этом, как сообщает издание Car and Driver, в Ford отметили, что у грядущего грузовика будет больше внутреннего пространства, чем у кроссовера Toyota RAV4.

Ещё сообщается, что новинка, имя которой компания рассекретит позже, окажется более ремонтопригодной. Напомним, уменьшению количества комплектующих будет способствовать крупноузловое литьё под давлением, а также оптимизация бортовой низковольтной архитектуры – она 48-вольтовая. Это позволило снизить вес проводки и значительно сократить общую длину электрических жгутов.

Согласно актуальному плану Ford, новый среднеразмерный пикап с полностью электрической техникой должен быть готов к 2027 году. По предварительным данным, его стартовый ценник на американском рынке составит около 30 000 долларов (эквивалентно примерно 2,24 млн рублей по текущему курсу). Отметим, стоимость базовой версии актуального пикапа Ford Maverick равна 26 771 доллар (около 2 млн рублей).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, марка Ford к 2029 году намерена обновить 80% модельного ряда в Северной Америке и 70% – на глобальном рынке. В ходе этого процесса появится пикап Ford F-150 следующего поколения. Согласно плану компании, к 2030 году 90% моделей Ford во всём мире будут предлагаться с электрифицированными силовыми установками, речь идёт об электромобилях и гибридах разных типов.

