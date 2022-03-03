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  • Ford делится надвое: одно подразделение займётся автомобилями с ДВС, второе – «электричками»

Ford делится надвое: одно подразделение займётся автомобилями с ДВС, второе – «электричками»

03.03.2022 58 0 0

Ожидается, что это даст импульс ускорения разработке «зелёных» автомобилей марки без привязки к моделям с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

 

Продажи Ford на домашнем рынке продолжают падать с 2016 года. Наиболее значимым за последние годы оказался спад в «ковидном» 2020 году, тогда было реализовано 1 929 298 машин (этот результат на 15,9% меньше, чем в 2019-ом). По итогам прошлого года у марки снова зафиксировали «минус»: клиенты купили 1 804 824 экземпляра, что на 6,5% меньше, чем годом ранее.

Теперь компания Ford рассказала о разделении своего основного бизнеса: так, работой над новыми автомобилями с двигателями внутреннего сгорания в дальнейшем будет заниматься подразделение, которому дали название Ford Blue. Вероятно, это наименование является отсылкой к неофициальному имени бренда – Blue Oval (синий / голубой овал, символизирующий логотип марки). Президентом этого ответвления бизнеса Ford стал Кумар Галхотра, ранее он занимал кресло вице-президента компании.

Второе подразделение займётся разработкой и выпуском новых электромобилей бренда. Оно тоже получило собственное название – Ford Model e. У «зелёного» ответвления бизнеса есть отдельный штат сотрудников, а возглавил его Джим Фарли, генеральный директор корпорации Форд.

Стоит отметить, что Ford Blue и Ford Model e будут работать не автономно: у обоих подразделений есть доступ ко всем актуальным и разрабатываемым технологиям, а также к базе компонентов. Новых логотипов и иного разделения тоже не предусмотрено: и автомобили с ДВС, и «электрички» по-прежнему будут представлены под маркой Ford. Кроме того, отмечается, что премиум-бренд Lincoln (входит в корпорацию Ford) будет работать с обоими подразделениями.

На фото: Ford F-150

В актуальной «пассажирской» линейке Ford на сегодняшний день числится три электрические модели. Первенцем является глобальный кроссовер Mustang Mach-E, который был представлен осенью 2019 года. Его продажи на домашнем рынке стартовали в начале 2021-го. За первый год продаж американские дилеры реализовали 27 140 единиц.

Ещё одной «зелёной» моделью является пикап Ford F-150 Lightning (электрическая версия самого продаваемого автомобиля в Штатах – F-150). Такой грузовик уже представлен, но в продажу пока не поступил (он предназначен для США). Третий электрокар – паркетник Ford Territory EV для Китая.

На фото: Ford Mustang Mach-E

В текущем году корпорация Ford собирается инвестировать в развитие электромобилей около пяти млрд долларов. Напомним, производитель сотрудничает с немецким концерном Volkswagen: в дальнейшем в Германии будет налажен серийный выпуск небольшого «электропаркетника», в основу которого ляжет платформа MEB разработки VW. Не исключено, что моделей будет несколько.

Ранее стало известно, что Соллерс Форд прекращает работу (завод компании находится в Татарстане). Здесь выпускались коммерческие автомобили Transit. Конвейер был остановлен сегодня, 3 марта, до дальнейших распоряжений. Напомним, легковые модели бренда покинули рынок РФ ещё в 2019 году.

авторынок электромобиль бизнес Ford

 

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