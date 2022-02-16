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  • Сделанный из «китайца» кросс Ford Territory обновится в стиле свежего Mondeo: первые фото

Сделанный из «китайца» кросс Ford Territory обновится в стиле свежего Mondeo: первые фото

16.02.2022 209 0 0

Компактный паркетник преобразится не только снаружи, но и внутри, причем довольно серьезно. А вот затронут ли реформы технику – пока неизвестно.

 

Кроссовер Ford Territory дебютировал в 2018 году в Поднебесной, там же наладили производство. С одноименной моделью, которую продавали в Австралии в 2004-2016 гг., этот паркетник не имеет ничего общего: актуальный SUV сделали из «китайца» JMC Yusheng S330 (Jiangling Motors Corporation, у Форда есть СП с этой фирмой), тогда как австралийский Territory делил платформу с седаном Ford Falcon. Изначально нынешний паркетник позиционировали в качестве китайского эксклюзива, однако затем его стали поставлять в страны Южной Америки и на Филиппины, причем в доработанном виде: у радиаторной решетки поменяли рисунок, еще изменился узор задних фонарей. К слову, в Китае такой кросс обрел к имени приставку S. Теперь же выяснилось, что Ford Territory скоро переживет полноценный рестайлинг – фото замаскированного тестового образца опубликовало издание Autohome.

Актуальный Ford Territory
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Актуальный Ford Territory
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Актуальный Ford Territory
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Внешний облик сделают в новом фирменном стиле, характерном для свежих китайских моделей Ford. В частности, Territory получит двухъярусную головную оптику, как у последнего седана Mondeo, кросс-лифтбека Evos и паркетников Equator и Equator Sport. Решетка станет больше, кроме того, у кроссовера будут новые бамперы. Корма спрятана под плотным камуфляжем, но не исключено, что фонари теперь в виде единой плашки. Пока неизвестно, как изменятся габариты. Длина дорестайлингового Territory равна 4580 мм, колесная база – 2716 мм.

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Интерьер тоже будет новым – с крупным табло, возвышающимся над передней панелью (опять же, как у многих свежих китайских Фордов), и шайбой вместо традиционного рычага коробки. 

Насчет техники информации пока нет. Дореформенный паркетник оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5, которая выдает 140 л.с. и 225 Нм и сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Также у модели имеется «мягкогибридная» версия, плюс в Китае Territory бывает в виде электрокара со 163-сильным электромотором и батареей на 60,4 кВт*ч. Привод в любом случае только передний. 

Премьеру преобразившийся кроссовер должен справить уже в этом году. Дорестайлинговый Territory S в Поднебесной сегодня стоит от 109 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 318 000 рублей по текущему курсу.

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