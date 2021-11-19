Укороченный кроссовер Ford Equator Sport: свой дизайн и менее мощный мотор

Пятиместный паркетник предложат с полуторалитровой «турбочетверкой», тогда как его старшему брату положен двухлитровый турбомотор. Обе модели пока адресованы только Китаю, но не исключено, что позже они доберутся и до других рынков.

Ford Equator Sport раскрылся на снимках минпрома КНР еще в сентябре, а сегодня на выставке в Гуанчжоу состоялась официальная премьера. Приставка Sport вовсе не означает принадлежность к «заряженным» кроссоверам: по сути, этот SUV является укороченной версией «просто» Equator, который стартовал на китайском рынке в марте нынешнего года. Последний бывает с пяти-, шести- или семиместным салоном, тогда как Спорт рассчитан только на пятерых. Ну и еще напомним, что построенный на переднеприводной платформе Ford Equator считается более доступной альтернативой Explorer, который имеет продольное расположение двигателя и базовый задний привод.

Синий кроссовер — Ford Equator Sport, фиолетовый — Ford Equator 1 / 2 Синий кроссовер — Ford Equator Sport, фиолетовый — Ford Equator 2 / 2

Облик Equator Sport выполнен в стиле трехрядного SUV, но дизайн у младшего кросса все же свой: расположенные сверху диодные ходовые огни вытянулись, фары – другие, как и радиаторная решетка, еще заменили бамперы, багажную дверь и задние фонари. Длина Спорта равна 4630 мм, ширина – 1935 мм, высота – 1706 мм, колесная база – 2726 мм. Размеры «просто» Equator: 4905/1930/1755 мм, расстояние между осями – 2865 мм.



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Внутри с «большим» паркетником укороченный вариант роднят табло (объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы), двухэтажный тоннель и шайба вместо традиционного рычага. Но сама передняя панель – новая, вдобавок Equator Sport достался иной блок управления «климатом». В списке оборудования также значатся панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.



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Двигатель тоже другой: Ford Equator Sport оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 EcoBoost мощностью 170 л.с., тогда как старший SUV предложен с турбомотором 2.0 EcoBoost, выдающим 224 л.с. Про коробки Спорта еще не рассказали, трехрядному кроссоверу положена шестиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями. Привод же у обоих Экваторов исключительно передний.



Ford Equator Sport

Выпуск Equator Sport наладят на заводе СП Ford и JMC (Jiangling Motors Corporation), который производит и трехрядные паркетники. В продаже новинку ждут в первом квартале следующего года. Цены еще не объявлены. Ford Equator сегодня стоит от 169 800 до 221 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 932 000 – 2 523 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, Ford Explorer обойдется минимум в 309 800 юаней (3 525 000 рублей). Кстати, флагманский SUV готовится к рестайлингу, хотя свою карьеру Explorer нынешнего поколения начал недавно.



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О планах продавать Экваторы вне Китая компания пока не заявляла. Впрочем, паркетник Ford Territory (и его производит JMC-Ford) тоже изначально был объявлен «поднебесным» эксклюзивом, а теперь он представлен в Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Так что у Equator/Equator Sport есть шансы выбраться за пределы китайского рынка. Но России новые Форды все равно не светят, ведь у нас остался только коммерческий Transit.

