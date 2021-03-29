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  • Трёхрядный Ford Equator выходит на рынок: только передний привод, зато дешевле конкурентов

Трёхрядный Ford Equator выходит на рынок: только передний привод, зато дешевле конкурентов

29.03.2021 608 0 0

Новинка Ford пока доступна только в шестиместном исполнении, но позже линейку версий должны расширить. Модель представлена лишь в Китае, впрочем, она все же может выбраться за его пределы.

 

Большой кроссовер Ford Equator засветился еще в прошлом году на фото китайского минпрома, официально модель анонсировали в январе 2021-го. И вот состоялась полноценная презентация, одновременно дан старт продажам. Напомним, за выпуск новинки отвечает совместное предприятие американского концерна и местной компании JMC (Jiangling Motors Corporation). К слову, это третий SUV под маркой Ford в гамме СП – оно также производит рамный внедорожник Everest и паркетник Territory.

Итак, выдвинутое ранее предположение, что Экватор имеет раму и базовый задний привод, не подтвердилось, как и родство с «китайцем» (Territory – вовсе не оригинальная модель, этот паркетник создан на базе JMC Yusheng S330). Перед нами – кроссовер с несущим кузовом, созданный на переднеприводной платформе с поперечным расположением мотора. Длина составляет 4905 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1755 мм, расстояние между осями – 2865 мм. Таким образом, по своим размерам в локальной линейке марки новинка вписалась между упомянутым выше Everest (4892/1862/1837 мм, колесная база – 2850 мм) и Explorer (5075/2004/1778 мм, расстояние между осями – 3025 мм).

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Особенности экстерьера – двухъярусная светодиодная головная оптика (сверху установлены ходовые огни, ниже идут блоки основных фар) и объединенные между собой «пунктиром» задние фонари. Внутри – многослойная передняя панель, огромное табло (то есть спрятанные под одним стеклом виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы – как у китайского обновленного Ford Edge), двухэтажный центральный тоннель и шайба вместо традиционного рычага коробки. Пока Ford Equator доступен только с шестиместным салоном, паспортный объем багажника такого варианта – 277 литров, с опущенными спинками кресел второго и третьего рядов – 1075 литров. Позже должны появиться пяти- и семиместная версии.

Кроссовер предложен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 2.0 EcoBoost (заводской индекс – 4G20D6L), которая выдает 224 л.с. и 360 Нм. Мотор сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Вопреки ожиданиям, полный привод Экватору не положен – только передний. По крайней мере, пока.

На данный момент Ford Equator доступен в трех комплектациях. «В базе» есть 19-дюймовые колеса, панорамный люк, трехзонный климат-контроль, то самое табло («приборка» диагональю 7 дюймов, экран мультимедиа – 12,3 дюйма), круиз-контроль и камера заднего вида. У топ-версии имеются 20-дюймовые колеса, подогрев и вентиляция кресел первого и второго рядов, «приборка» диагональю 12,3 дюйма, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения, предотвращения фронтального столкновения, удержания в полосе движения, помощи при парковке и мониторинга «слепых» зон.

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Цена шестиместного Ford Equator лежит в диапазоне от 189 800 до 219 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 196 000 – 2 543 000 рублей по текущему курсу. Главными конкурентами новинки Ford китайцы считают  Toyota Highlander, Chevrolet Blazer, Buick Enclave и растянутый Volkswagen Tiguan L. Все перечисленные модели дороже Экватора. Так, за кросс Тойоты предыдущего поколения (новая генерация в КНР только готовится к премьере) просят минимум 239 800 юаней (2 773 000 рублей), модель Шеви стоит от 229 900 юаней (2 658 000 рублей), цена Бьюика – от 279 900 юаней (3 237 000 рублей), Тигуан стоит от 215 800 юаней (2 495 000 рублей). Ну а старший Ford Explorer производства СП Форда и Changan китайцам обойдется минимум в 309 800 юаней (3 582 000 рублей).

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О появлении Экватора на других рынках марка пока не заявляла. Но шансы выбраться за пределы Китая у большого кроссовера все же есть, ведь и Territory изначально был заявлен в качестве эксклюзива, а теперь этот паркетник продают еще в Южной Америки и странах Юго-Восточной Азии. Впрочем, в России легковушки Ford уже не представлены, у нас остался лишь коммерческий Transit.

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