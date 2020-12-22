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  • Теперь официально: Ford выводит на рынок кроссовер Edge с новым салоном

Теперь официально: Ford выводит на рынок кроссовер Edge с новым салоном

22.12.2020 40 0 0

У паркетника переделали не только интерьер – он также изменился внешне. Кроме того, модель научилась «общаться» с дорожной инфраструктурой и другими машинами. Такой кросс предназначен для китайского рынка.

 

Пару месяцев назад Ford представил Edge 2021 модельного года для США: на родине марки дизайн кроссовера менять не стали, в салоне же вместо 8-дюймового тачскрина мультимедиа-системы теперь 12-дюймовый вертикальный экран. В начале декабря выяснилось, что Форд готовит модернизированный паркетник и для Китая, причем над «их» SUV поработали гораздо серьезнее. Затем «поднебесным» СМИ удалось познакомиться с таким кроссом, вследствие чего Сеть заполонили фотографии рестайлинговой модели, получившей к названию приставку Plus. И вот, наконец, в КНР официально объявлен старт продаж.

Ford Edge Plus для Китая
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Ford Edge Plus для Китая
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Ford Edge Plus для Китая
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Ford Edge Plus для Китая
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Ford Edge Plus для Китая
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Ford Edge Plus для Китая
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Главное – у китайского кросса перекроили салон: тут новые передняя панель и рулевое колесо, а на смену вертикальному тачскрину (кстати, такой появился сначала именно в Китае, причем лишь в прошлом году) диагональю 12,8 дюйма пришел горизонтальный, уже на 13,2 дюйма, который к тому же объединен с виртуальной «приборкой» (8 дюймов). И это табло у Edge Plus идет в «базе». Под дисплеем мультимедиа установили горизонтальные дефлекторы обдува, еще ниже – блок управления «климатом» с отдельной шайбой для регулировки громкости «музыки», а под ним расположен бокс с крышкой, в котором спрятаны площадка для беспроводной зарядки, пара USB-разъемов и розетка. Как и прежде, в Китае Ford Edge доступен с пяти- или семиместным салоном (в Штатах модель исключительно пятиместная).

Ford Edge Plus для Китая
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Ford Edge Plus для Китая
2 / 6
Ford Edge Plus для Китая
3 / 6
Ford Edge Plus для Китая
4 / 6
Ford Edge Plus для Китая
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Ford Edge Plus для Китая
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Для модели также предусмотрены: адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Кроме того, в 2021 году Ford Edge Plus и местный Explorer смогут обмениваться данными с дорожной инфраструктурой и другими машинами по протоколу C-V2X. Правда, эта технология пока будет работать лишь в городах Чанша и Уси.

Что же касается внешнего облика, то после рестайлинга паркетник обзавелся новой радиаторной решеткой (у нее стала толще окантовка), плюс подретушировали передний бампер (на нем красуются новые хромированные вставки), другими сделали и накладки на патрубках выхлопной системы. Фары «срослись» с решеткой, а задние фонари отныне объединяет широкая блестящая плашка, под которой появилась надпись с названием модели. В строю осталась и «оспортивленная» версия ST-Line, ее особенности – отсутствие хрома и стандартные 20-дюймовые диски оригинального дизайна. Размеры модели не изменились: длина китайского SUV равна 4878 мм (американский кросс компактнее), колесная база составляет 2850 мм.

Ford Edge Plus ST-Line для Китая
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Ford Edge Plus ST-Line для Китая
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Ford Edge Plus ST-Line для Китая
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Двигатель прежний – Edge Plus оснащен бензиновой «турбочетверкой» 2.0 EcoBoost (245 л.с., 390 Нм), которая все так же работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Привод – передний или полный. Между тем у дореформенного кросса в КНР еще был «заряженный» вариант ST с мотором V6 2.7 мощностью 322 л.с. (500 Нм). Так вот у Плюса такой версии пока нет, и на данный момент неизвестно, появится ли она.

Для Китая Edge производят локально на заводе СП Форда и Changan. Цена обновленного кроссовера лежит в диапазоне от 229 800 до 309 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 620 000 – 3 532 000 рублей по текущему курсу. В Поднебесной паркетник расходится вяло: по итогам января-октября 2020-го выбор на нем остановили 19 866 клиентов, что на 20% меньше, чем годом ранее. В Штатах Edge тоже теряет покупателей, но там за аналогичный период продано 87 249 единиц (-21%). Пока нет информации о том, обновят ли SUV на родине Форда в стиле китайской версии.

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