Теряющий покупателей Ford Edge обновлён на родине: теперь с огромным экраном (в Китае больше)

Паркетник Ford Edge актуальной генерации выпускают с 2014-го, пару лет назад модель пережила рестайлинг. Прошлый год пятиместный кросс закончил в Штатах в «плюсе»: реализовано 138 515 единиц, что на 3% больше, чем в 2018-м. Однако в 2020-м спрос просел сразу на 24% – с января по сентябрь выбор на Edge на домашнем рынке остановили 76 862 клиента. Для сравнения, Chevrolet Equinox по итогам трех кварталов текущего года разошелся тиражом в 191 727 экземпляров, хотя и этот кросс в «минусе» (-24%). Кстати, несмотря на неплохой результат 2019-го, еще минувшим летом появилась информация о том, что на родине у Ford Edge может и не оказаться следующего поколения. Но пока SUV в строю, и его только что довели до 2021 модельного года.

Ford Edge 2021 модельного года для США 1 / 2 Ford Edge 2021 модельного года для США 2 / 2

Внешне Edge не изменился, если не считать новой коллекции дисков (18-дюймовые для стандартного кросса, 20-дюймовые для ST-Line и 21-дюймовые для «заряженной» ST-версии), ну и еще расширена палитра цветов кузова. Для салона теперь предусмотрено больше вариантов отделки, увеличено количество USB-портов (теперь по два спереди и сзади). Но главная обновка – мультимедийная система Sync 4A c вертикальным планшетом диагональю 12 дюймов, голосовым управлением, Wi-Fi и возможностью обновления «по воздуху» (прежде была система Sync 3 с 8-дюймовым экраном). Такой тачскрин идет уже в «базе», его можно делить на зоны, на дисплей также вывели управление «климатом» и другими функциями. При этом ниже имеются физические кнопки и шайбы для «музыки».



Ford Edge 2021 модельного года для США 1 / 4 Ford Edge 2021 модельного года для США 2 / 4 Ford Edge 2021 модельного года для США 3 / 4 Ford Edge 2021 модельного года для США 4 / 4

Между тем вертикальный планшет еще в прошлом году появился у Ford Edge в Китае (там паркетник бывает семиместным), и он даже больше, чем в Штатах: диагональю 12,8 дюйма. Вдобавок подобные экраны давно есть и у других предназначенных для Поднебесной моделей Ford – например, у Kuga предыдущего поколения (такой кросс в КНР до сих пор в строю), родственных седанов Mondeo и Taurus. В американской же линейке Форда Edge стал второй моделью с таким тачскрином – до этого вертикальный экран в Штатах мог предложить только электрокросс Mustang Mach E.



Также в Штатах у Эджа в списке стандартного оборудования значится комплекс систем безопасности Co-Pilot360, в него входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе и помощи при парковке.

Ford Edge для Китая. Там кросс бывает не только пяти-, но и семиместным, а тачскрин – диагональю 12,8 дюйма против 12 дюймов у версии для США 1 / 2 Ford Edge для Китая. Там кросс бывает не только пяти-, но и семиместным, а тачскрин – диагональю 12,8 дюйма против 12 дюймов у версии для США 2 / 2

Двигатели прежние: стандартный кроссовер оснащен бензиновой «турбочетверкой» 2.0 EcoBoost (253 л.с.), под капотом «горячего» Edge ST установлен битурбированный V6 2.7 (340 л.с.), коробка одна – восьмиступенчатый «автомат», привод – передний или полный (ST только полноприводный).



Цены Edge-2021 пока не объявлены. Дореформенный кроссовер стоит от 31 100 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2 466 000 по текущему курсу.

Напомним, Ford пытался продавать Edge и в России, у нас даже наладили его сборку, но в 2015-м кроссовер ушел из-за слабого спроса продаж. А в прошлом году американская марка полностью вывела свои легковушки с российского рынка.