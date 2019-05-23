Другой Ford Edge: огромный планшет и «придушенная» спортивная версия

В Сети появились фотографии рестайлингового кроссовера Ford, предназначенного для китайского рынка. В продажу такая модель поступит в конце лета.

Паркетник Ford Edge обновился еще в прошлом году – версию для США представили в январе, позже дебютировали варианты для Европы и Латинской Америки. В Китае же рестайлинговый кросс показали лишь в апреле 2019-го, да и то в виде предсерийного прототипа с наглухо тонированными стеклами. Не так давно в базе министерства промышленности Поднебесной появились фотографии товарной посвежевшей модели в полный рост. Кроме того, местные СМИ раздобыли снимок интерьера.

1 / 4 Обновленный Ford Edge для Китая, стандартная версия 2 / 4 Обновленный Ford Edge для Китая, стандартная версия 3 / 4 Обновленный Ford Edge для Китая, версия ST 4 / 4 Обновленный Ford Edge для Китая, версия ST

В КНР Edge предложат в двух модификациях – стандартной и «спортивной» с индексом ST. Самое заметное внешнее отличие от глобального SUV – у китайского «заряженного» кросса на крыше имеются рейлинги. А вот салон предназначенного для Поднебесной паркетника доработали серьезнее: внутри установили мультимедийную систему с вертикальным сенсорным экраном, на который также вывели управление климатической установкой. Еще китайский Ford Edge получил другую «приборку». Кстати, у локальной Ford Kuga предыдущего поколения тоже есть огромный планшет.

По предварительным данным, Edge в Поднебесной по-прежнему будет доступен с бензиновыми моторами 2.0 EcoBoost и V6 2.7 EcoBoost. Но при этом отдача первого двигателя увеличилась с 245 до 247 л.с., а второго, напротив, урезана с 329 до 325 л.с. Любопытно и то, что местной версии ST положен только 325-сильный мотор, тогда как в Штатах у кроссовера с таким значком мощность увеличили до 340 л.с. Судя по всему, китайский Edge ST – это все же не полноценный «спорт», а аналог доступной в Европе модификации ST Line. «Поднебесные» СМИ также прочат обновленному кроссоверу восьмиступенчатый «автомат» вместо нынешнего шестиступенчатого (глобальный Edge тоже перешел на 8АКП).

1 / 6 Обновленный Ford Edge для США 2 / 6 Обновленный Ford Edge для США 3 / 6 Обновленный Ford Edge для США 4 / 6 Ford Edge ST для США 5 / 6 Ford Edge ST для США 6 / 6 Ford Edge ST для США

В Китае продажи посвежевшего паркетника стартуют в августе. Там предлагаются машины локальной сборки, их производят на заводе СП Ford и Changan. Дореформенный Edge стоит от 229 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 144 000 рублей по актуальному курсу. Прежний кросс растерял покупателей: в 2018-м реализовано 59 892 экземпляра – на 45% меньше, чем годом ранее.

Напомним, Ford пытался продавать Edge и в России, у нас даже наладили его выпуск, но в 2015-м кроссовер ушел из-за слабых продаж. А теперь марка полностью выводит свои легковые модели: летом остановятся заводы Форда во Всеволожске и в Набережных Челнах, елабужское предприятие по выпуску двигателей тоже закроют. Свою работу продолжит лишь завод в Елабуге, который производит коммерческие автомобили Transit. Импортировать «легковушки» Ford не собирается.