Бастовать и голодать: Ford назначил выходные пособия российским рабочим, но они недовольны

Компания Ford потратит примерно 200 млн долларов на увольнение рабочих своих российских заводов. Наиболее опытные сотрудники в случае согласия на добровольный уход получат 12 месячных окладов, но профсоюз считает, что этого мало и грозит работодателю забастовками, голодовками и массовыми акциями протеста.

В конце марта компания Ford приняла болезненное решение об уходе с российского рынка легковых автомобилей, в связи с чем уже летом будет прекращена сборка моделей Focus и Mondeo во Всеволожске, Fiesta и EcoSport в Набережных Челнах, Kuga и Explorer в Елабуге. Производство бензиновых двигателей для легковых автомобилей в Елабуге тоже будет остановлено, однако продолжится выпуск коммерческой линейки Transit, но за дальнейшую судьбу этих автомобилей в нашей стране теперь будет отвечать компания Sollers, которая планирует подписать СПИК с российским правительством и в перспективе увеличить степень локализации Транизтов. Здесь же в Елабуге ориентировочно в конце следующего года должно начаться серийное производство представительских автомобилей российского бренда Aurus, то есть работа на этом предприятии будет и массовых сокращений не планируется. А вот сотрудникам других фордовских заводов нужно, как говорится, паковать вещи: вчера отдел персонала ознакомил их с Программой добровольного увольнения, согласиться на участие в которой можно до 22 апреля – в противном случае будет происходить сокращение в рамках действующего Трудового кодекса, который предусматривает выплату увольняемым сотрудникам не более трёх средневзвешенных месячных зарплат.

Ford предлагает сокращаемым рабочим как минимум 5,5 месячных окладов – это для всех, кто проработал в компании менее 5 лет. Далее расклад такой: проработавшие 5-6 лет получат 6,5 окладов, 6-7 лет – 7 окладов, 7-8 лет – 8 окладов, 8-9 лет – 9 окладов, 9-10 лет – 10 окладов, 10-15 лет – 11 окладов, 15 лет и более – 12 окладов. Всего на выходные пособия заложено порядка 200 млн долларов, но первичная профсоюзная организация Ford Sollers во Всеволожске считает, что этого мало: она, ссылаясь на опыт аналогичных процедур на европейских заводах (Ford, напомним, сокращает свой бизнес во всём европейском регионе), требует по два годовых оклада увольняемым сотрудникам, а если руководство компании на это не согласится, то профсоюз обещает ему итальянские забастовки, голодовки и массовые акции протеста, которые окончательно разрушат репутацию Форда. Рабочие чувствуют себя обиженными, так как их предложения по спасению заводов не были услышаны. К тому же многие из них считают, что не смогут найти новую достойную работу после увольнения, так как штаты на других автозаводах практически полностью укомплектованы, вакансий мало. Вдобавок большинство рабочих обременены потребительскими и ипотечными кредитами – потеря работы для них может стать настоящей социальной катастрофой.

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Что будет делать руководство Ford с требованиям трудящихся, пока непонятно – вероятно, оно хочет подождать до 22 апреля и посмотреть, сколько человек согласятся на Программу добровольного увольнения, а сколько, что называется, решатся лезть на рожон и требовать лучшей доли. Не исключено, кстати, что заводы вообще закрывать не придётся, и их купит какая-нибудь другая автомобильная компания (например, китайская), заинтересованная в расширении своего присутствия в России. Но даже при таком маловероятном позитивном сценарии развития событий может потребовать около года, а то и больше для переналадки производства под автомобили и требования нового работодателя. То есть увольняемые фордовкие сотрудники в любом случае на какое-то время окажутся не у дел, и это, конечно, очень неприятная ситуация для каждого человека, особенно с семьёй и кредитами.