Ford откажется от кроссовера Edge. Родственный Lincoln Nautilus сошлют в Китай

Компания Ford хотела сделать Edge глобальной моделью и даже пыталась продавать его в России, но цифры продаж не оправдали надежд. Нынешнее второе поколение Edge выпускается с 2014 года на заводе в канадском Оквилле, провинция Онтарио; там же собирают родственный премиальный Lincoln Nautilus. С 2017 году Edge также производится в Китае на совместном предприятии Ford и Changan, причём специально для Поднебесной была сделана уникальная 7-местная версия этой модели.

Американский Ford Edge

В подкасте аналитического агенства AutoForecast Solutions утверждается, что американская карьера Ford Edge и Lincoln Nautilus подходит к концу. Между тем спрос на обе модели в США в прошлом году вырос: по данным ресурса CarSalesBase, Ford Edge разошёлся тиражом 138 515 шт. (+3% по сравнению с 2018 годом), Lincoln Nautilus — 31 711 шт. (+11%). Лидером же сегмента в 2019-м стал Jeep Grand Cherokee (242 969 шт., +8%), на втором месте Toyota Highlander (239 437 шт., -2%), на третьем Ford Explorer (184 653 шт., -26%). Если говорить о премиум-сегменте, то в нём первое место занимает Lexus RX (111 036 шт., -1%).



Американский Ford Edge

По сути, в американской линейке Ford сейчас два среднеразмерных кроссовера, Edge и Explorer, но один 5-местный, а второй 7-местный, при этом у них разные платформы и компоновка (у Edge силовой агрегат расположен поперечно, у Explorer продольно). Ничто не мешает Форду предложить более компактную, например купеобразную версию Эксплорера, и таким образом сэкономить на производстве. Кроме того в ближайшее время модельный ряд «синего овала» пополнит Bronco Sport на компактной платформе С2 от кроссовера Escape/Kuga, но с более вместительным угловатым кузовом — он также вполне может заменить Edge.



Китайский Ford Edge

Если информация AutoForecast Solutions верна, а этот источник уже зарекомендовал себя как надёжный (в частности сбылся его прогноз относительно закрытия канадского завода GM), то Ford фактически прекратит производство автомобилей в Канаде. В прошлом году с конвейера в Оквилле сошёл последний большой кроссовер Ford Flex, после чего пришлось сократить примерно 450 рабочих. Снятие с производства Edge означает увольнение оставшихся 4200 сотрудников, что, конечно, очень беспокоит профсоюз, контракт с которым заканчивается уже в сентябре.



Lincoln Nautilus 1 / 3 Lincoln Nautilus 2 / 3 Lincoln Nautilus 3 / 3

Впрочем приступать к поискам новой работы канадским сборщикам пока рано: ожидается, что Edge и Nautilus продержаться на конвейере до 2023 года. На запрос по теме от издания The Detroit Bureau пресс-служба Ford ответила, что не собирается уходить и среднеразмерного сегмента и что вышеозначенные модели прекрасно чувствуют себя на рынке. Однако анонимные источники того же The Detroit Bureau уверяют, что вопрос об уходе Edge и Nautilus с американского рынка уже практически решён. В Китае жизнь этих моделей, скорее всего, продолжится, причём ориентировочно в 2023-м ожидается новое поколение.

