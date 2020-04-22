Застрявший на карантине Ford Bronco Sport показал брутальный интерьер

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 компания Ford никак не может разродиться новым кроссовером Bronco Sport и его старшим братом, рамным внедорожником Bronco. Однако в Сеть продолжают утекать неофициальные снимки этих машин.

Ford решил возродить культовую модель Bronco в виде целого семейства одноимённых SUV. Флагманский рамный внедорожник Bronco будет выпускаться в коротком трёхдверном и длинном пятидверном вариантах со съёмными дверями и крышей. Младший Bronco Sport предложат со стандартным для кроссоверов универсальным пятидверным кузовом, а чуть позже свет увидит пикап, нацеленный преимущественно на южноамериканский рынок.

Сборку Bronco Sport на мексиканском заводе в Эрмосильо планировалось начать в июле, а официальную презентацию хотели провести в апреле, но из-за пандемии COVID-19 оба события пришлось сдвинуть на осень. Тем не менее секретов у этой модели практически не осталось: американский Autoblog опубликовал снимки интерьера Bronco Sport.



Ранее уже было известно, что в основе Bronco Sport лежит легковая платформа С2 от актуального Фокуса и кроссовера Escape/Kuga. От последнего Bronco Sport позаимствовал бензиновые турбомоторы — 1,5 EcoBoost (182 л.с., 240 Нм) и 2.0 EcoBoost (253 л.с., 372 Нм), оба идут в комплекте с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Базовая версия Bronco Sport будет иметь передний привод, но продвинутая станет полноценным конкурентом компактным Джипа в оффроудном исполнеии Trailhawk, то есть получит внушительный дорожный просвет, буксирные проушины, выносливую межосевую муфту с принудительной блокировкой, специальные внедорожные режимы работы ездовой электроники.



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Угловатая внешность и скошенные бамперы — прямая апелляция к старшему рамному Bronco, она должна исключить конкуренцию Bronco Sport с соплатформенным Escape/Kuga. В салоне у Bronco Sport и Escape/Kuga, судя по опубликованным снимкам, общего тоже немного — руль, блок микроклимата, блок клавиш под экраном мультимедийной системы, шайба-слектор режимов АКП. Передняя панель с квадратно-гнездовым дизайном у Bronco Sport оригинальная, равно как и дверные карты. Обратите внимание на контурные цветные вставки, создающие дополнительную экспрессию.



Безальтернативного виртуального щитка приборов на Bronco Sport, видимо, не будет: на снимке можно разглядеть обычный стрелочный тахометр, но центр щитка занял цветной экран бортового компьютера.

В общем, отрадно, что Ford, несмотря на тяжёлые времена и сокращение расходов по всем фронтам, потратился на уникальный дизайн салона для Bronco Sport, а не перетащил его целиком из Куги. В России такой кроссовер наверняка заинтересовал бы многих автолюбителей, но, к большому сожалению марка Ford ушла из легкового сегмента нашего рынка, так что ни в каком виде новые Bronco у нас не появятся.

