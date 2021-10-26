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  • Недавно начавший карьеру «шестой» Ford Explorer уже пережил рестайлинг

Недавно начавший карьеру «шестой» Ford Explorer уже пережил рестайлинг

26.10.2021 548 0 0

Пока речь идет о модели только для Китая. Там крупный SUV довольно заметно изменился внешне, техника же, по предварительной информации, прежняя.

 

Кроссовер Ford Explorer актуального, шестого по счету, поколения дебютировал в Штатах в 2019-м, а вот до Поднебесной он добрался лишь в прошлом году, причем китайцам предложены машины локальной сборки, за выпуск отвечает СП Форда и компании Changan (модель предыдущей генерации была импортной). Там SUV американской марки заметно отстает от главных конкурентов. Так, по данным местных СМИ, с января по сентябрь 2021-го в КНР было реализовано 21 212 единиц Explorer, тогда как Volkswagen Teramont за аналогичный период разошелся тиражом свыше 41 000 экземпляров, а выбор на Toyota Highlander остановили почти 70 000 клиентов. Не исключено, что именно поэтому Ford решился на скорый рестайлинг.

«Фрагментарные» фото преобразившегося Explorer еще несколько дней назад слил китайский минпром, а теперь издание Cheshi опубликовало снимки, на которых машина запечатлена в полный рост. Отметим, дореформенный предназначенный для Китая кроссовер внешне немного отличается от глобальной версии, то есть не факт, что «мировой» Explorer затем изменится так же.

Обновленный Ford Explorer для Китая

Итак, китайский SUV получил другую радиаторную решетку, у которой два варианта рисунка (с ячейками или хромированными «штрихами»), и новые светодиодные фары (они стали меньше). Бамперы тоже заменили, вдобавок в переднем появились вертикальные «жабры» и блестящие L-образные элементы. Еще Ford Explorer достались новые задние фонари – с дополнительными секциями на багажной двери, плюс они теперь соединены между собой хромированной полоской. Наконец, надпись с названием модели перенесли непосредственно на пятую дверь (у дорестайлингового кросса она выбита на плашке, расположенной над номерным знаком).

Обновленный Ford Explorer для Китая
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Обновленный Ford Explorer для Китая
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Фотографий интерьера пока нет. Главная «фишка» нынешнего «поднебесного» Explorer – огромный вертикальный планшет мультимедиа-системы. Для глобального SUV тоже предусмотрен подобный экран, но он меньше. К тому же у «китайца» дисплей занимает почти всю переднюю консоль, тогда как у «мирового» кроссовера отдельный блок управления «климатом».

Китайские профильные СМИ считают, что техника у Ford Explorer прежняя: актуальная модель оснащается бензиновым турбомотором 2.3 EcoBoost мощностью 276 л.с. (425 Нм), который работает в паре с десятиступенчатым «автоматом». Привод – задний или полный.

Дореформенный Ford Explorer для Китая
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Дореформенный Ford Explorer для Китая
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Дореформенный Ford Explorer для Китая
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Дореформенный Ford Explorer для Китая
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В Поднебесной преобразившийся Explorer ждут в продаже в конце этого – начале следующего года. Когда рестайлинг претерпит глобальный SUV – пока неизвестно.

До России «шестой» Explorer добраться не успел: Форд свернул производство и продажи легковых моделей в нашей стране еще три года назад.

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