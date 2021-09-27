Кросс-лифтбек Ford Evos выходит на рынок: заметно дороже Citroen C5 X

На данный момент новинка Ford представлена только в Поднебесной, но не исключено, что она доберется и до других стран – правда, в переработанном виде и под другим именем. Китайцам же «пятидверка» доступна с безальтернативной «турбочетверкой» 2.0 и передним приводом.

Мировая премьера Ford Evos состоялась минувшей весной на Шанхайском автосалоне: сама компания позиционирует новинку как SUV, но на деле это кросс-лифтбек. И вот в КНР раскрыты комплектации и цены, дилеры начали принимать заказы, а «живые» продажи стартуют в четвертом квартале текущего года. Кстати, этот автомобиль считается заменой Mondeo (он же Fusion на американском рынке), хотя последняя модель в Китае все еще в строю.

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По предварительным данным, в основе Evos лежит доработанная платформа C2 (на исходной «тележке» построен, например, последний Фокус), то есть «пятидверка» имеет независимую заднюю подвеску и передний привод. Длина лифтбека равна 4920 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2945 мм. Для сравнения, длина китайского седана Mondeo составляет 4873 мм, расстояние между осями – 2850 мм. Увы, дорожный просвет Эвоса не назван, как и объем багажника.



Переднюю часть оформили в стиле кроссовера Ford Equator, который совсем недавно вышел на китайский рынок: лифтбек тоже получил двухъярусную оптику, еще ему досталась радиаторная решетка аналогичной формы. Также у Evos выдвижные ручки дверей и объединенные «пунктиром» задние фонари. Особенности варианта ST Line (синяя машина на фирменных картинках) – чуть более агрессивные бамперы и накладки на колесных арках в цвет кузова (вместо черных). Кроме того, китайцам доступна «приветственная» версия с оранжевыми акцентами снаружи (белая «пятидверка» на фото). Исполнения ST Line и First Edition имеют 20-дюймовые колеса, тогда как прочим вариантам положены 19-дюймовые.



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Главная «фишка» в салоне – гигантское табло, которое состоит из виртуальной «приборки» диагональю 12,3 дюйма и 27-дюймового тачскрина мультимедийной системы, причем все это добро идет уже «в базе», а начиная со второй по старшинству комплектации появляются система распознавания лиц и жестов. Также в списке стандартного оборудования Ford Evos значатся климат-контроль (у самого дешевого варианта он однозонный, у остальных – двухзонный), автопарковщик и комплекс систем безопасности Co-Pilot360 (круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, распознавания знаков и слежения за разметкой). У топ-версии есть подогрев всех сидений, вентиляция передних кресел и камеры кругового обзора, а набор Co-Pilot360 дополнен адаптивным «круизом». Опционально предложен «автопилот» второго уровня BlueCruise.



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В Китае Ford Evos пока представлен только с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 EcoBoost, которая выдает 238 л.с. и 376 Нм. Двигатель работает в паре исключительно с восьмиступенчатым «автоматом». Не исключено, что позже модель обзаведется гибридной версией.



Цены лежат в диапазоне от 227 800 до 260 800 юаней, что эквивалентно около 2 557 000 – 2 928 000 рублей по актуальному курсу. Таким образом, Ford Evos оказался намного дороже своего главного конкурента – кросс-лифтбека Citroen C5 X: за модель французской марки в Китае просят от 143 700 до 186 700 юаней (1 613 000 – 2 096 000 рублей). Ну а седан Ford Mondeo там стоит от 192 800 юаней (2 168 000 рублей).

«Пятидверки» Evos производит местный завод СП Ford и Changan. Ранее сообщалось о том, что за пределами китайского рынка модель под именем Эвос не появится, однако уже после премьеры в Поднебесной замаскированные тестовые прототипы ловили в Европе. Скорее всего, для других стран преемника Mondeo переименуют, плюс могут изменить дизайн.



Между тем в Поднебесной скоро появится новинка от принадлежащего Форду бренда Lincoln: к дебюту готовится седан Zephyr, который, по неофициальным данным, является родственником Evos.