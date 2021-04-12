Citroen C5 возвращается: теперь приподнятый лифтбек, без дизеля, зато есть гибридная версия

Объявленная флагманом марки «пятидверка» крупнее почившего седана, но расстояние между осями у нее меньше. Для новинки заявлены бензиновый мотор и подзаряжаемый гибридный вариант. На рынок модель выйдет во второй половине текущего года.

Производство седанов и универсалов Citroen C5 для Европы свернули четыре года назад из-за низкого спроса. В Китае «четырехдверка» задержалась («сарая» там и не было), ее даже модернизировали, но в 2020-м «цэ-пятый» убрали и с «поднебесного» рынка. И вот он возвращается, причем в новом формате: как заявили в компании, модель сегмента D сочетает в себе «элегантность седана, практичность универсала и увеличенный дорожный просвет кроссовера». Ну а на деле это лифтбек. А еще такой Ситроен получил приставку к имени – теперь C5 X.

«Пятидверка» построена на платформе EMP2, которая лежит в основе многих других моделей концерна PSA, включая Peugeot 508 и DS 9. Длина Citroen C5 X равна 4805 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1485 мм, колесная база – 2785 мм. Если сравнивать с предыдущим семейством, то по длине лифтбек разместился между седаном (4778 мм) и универсалом (4829 мм), а вот расстояние между осями у прежнего «цэ-пятого» больше (2814 мм). Дорожный просвет не назван, так что придется довольствоваться лишь описанием «увеличенный» (у предшественника – 130 мм). Модели положены 19-дюймовые колеса – такие будут у большинства версий. Объем багажника C5 X – 545 литров, со сложенными спинками задних кресел этот показатель составляет 1640 литров (у ушедшего универсала – 533/1490 л).



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В Citroen отмечают, что облик лифтбека вдохновлен концептом CXperience, который дебютировал еще в 2016-м. Впрочем, C5 X не стал первой серийной моделью марки с дизайном «по мотивам» того шоу-кара – аналогичные черты прослеживаются и во внешности свежего хэтчбека Citroen C4. Главные «фишки» — V-образные светодиодные ходовые огни (блоки основных фар расположены под верхними секциями ДХО) и задние фонари, плюс неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова.



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Интерьер C5 X также оформлен в стиле младшего C4. Внутри лифтбека установили виртуальную «приборку» (7”) и мультимедийную систему с возвышающимся над передней панелью тачскрином (у топ-версии 12-дюймовый экран, сама мультимедиа – с голосовым управлением), еще модели достались проекционный дисплей и маленький селектор коробки. Разумеется, Citroen C5 X получил кресла, созданные в рамках программы Advanced Comfort: они заполнены пеноматериалом особой структуры и высокой плотности, как у ортопедических матрасов, у сидений есть массажер. Кроме того, в арсенале новой «пятидверки» значатся: адаптивный круиз-контроль с функциями Stop & Go и удержания в полосе, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения при движении задним ходом, камеры кругового обзора и панорамная крыша.



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Гидропневматическая подвеска Hydractive, как и ожидалось, не вернулась, вместо нее – пружинная подвеска с амортизаторами Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями ходов отбоя и сжатия (такие предусмотрены и для других Ситроенов). А дорогим версиям положена подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами (есть три режима): их жесткость меняется на основании данных, полученных с камер, которые сканируют дорогу перед машиной.



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В Европе Citroen C5 X предложат с бензиновым двигателем и в виде подзаряжаемого гибрида, дизелей не будет, как и полного привода. Пока компания поделилась подробностями лишь о гибриде: в состав установки вошли бензиновая «турбочетверка» 1.6 (мощность не названа) и электромотор, совокупная отдача – 225 л.с., только на электротяге лифтбек сможет проехать более 50 км, максимальная скорость в электрическом режиме – 135 км/ч. Что же касается «традиционного» варианта, то, скорее всего, под капотом такой «пятидверки» установлен тот же турбомотор 1.6. По предварительным данным, все варианты укомплектованы восьмиступенчатым «автоматом».



На европейском рынке новая модель стартует во второй половине текущего года. Также лифтбек появится в Китае – и, вероятно, даже раньше, чем в Старом Свете. Кстати, «поднебесные» СМИ пишут, что C5 X будут производить только в их стране – на заводе СП Dongfeng и Citroen, хотя в официальном релизе глобального офиса марки об этом не говорится (предыдущий C5 для Европы выпускали во Франции). А вот доберется ли «пятидверка» до России – пока неизвестно.

