Дизайнеры Peugeot во главе с Жилем Видалем целых семь лет работали над обликом нового Peugeot 508 – и ничего, не жужжали. Немецкие поставщики из SaarGummi и Inteva с ног сбились, подбирая уплотнители и стёкла для безрамочных дверей – трудились, стиснув зубы. Японские «коробочники» из Aisin смиренно, без единого звука, адаптировали алгоритмы 8-ступенчатых автоматов. Вот и я собрался было безропотно, по совету одного музыкального коллектива, перенести тяготы тест-драйва нового Peugeot 508, организованного в Монако и окрестностях, однако ж, поездив на машине, понял: не могу молчать. Деньги-то нам за что платят…

Для начала о кузове. Ознакомившись с первыми релизами ещё перед премьерой второго поколения Peugeot 508 в Женеве этого года, я был удивлён: в них говорилось о фастбеке. На презентации машины французские спикеры всё же употребляли привычное «седан» — как-никак именно он доминирует среди всех трёхобъёмных кузовов.

На самом же деле у Peugeot 508 кузов лифтбек — то есть, с трёхобъёмной компоновкой и крышкой багажника, открывающейся вместе с задним стеклом. Машина пока ещё новая даже для европейцев: несмотря на весеннюю премьеру в Женеве, Peugeot 508 второго поколения поступит к дилерам в конце сентября – начале октября. Как раз в то время в Париже будет проходить автосалон, где в поддержку старта продаж французы покажут ещё и универсал Peugeot 508, но не только его.

К экспонированию в Париже планируется и версия с альтернативным силовым агрегатом, в виде гибрида с подзаряжаемой от внешнего источника высоковольтной батареей (PHEV). Премьеру «зелёного» исполнения вполне могут совместить с универсалом, хотя, по заверению Рафаэля де Кьяры, одного из руководителей проекта Peugeot 508, в отличие от гибридного Peugeot 508 RXH Hybrid4, предлагавшегося в прошлом поколении, у новой «зелени» будет в том числе и трёхобъемный кузов, а вот привод, опять же, в отличие от предшественницы, останется только передним.

Колёсная база 2 793 мм

Между тем, де Кьяра удивил меня категоричным отношением к «мягкому» гибриду: «Версии с 48-вольтовой электрической системой не будет!». Как же так, ведь в обозримом будущем это станет стандартом, да и сейчас появляются модели, которые без ассистирующего электродвигателя, забирающего энергию из 48-вольтовой АКБ, и при разгоне передающего её на коленвал, не обходятся. «Да, это так, — соглашается Рафаэль де Кьяра, — но давайте сначала посмотрим, как покупатели примут наш «розеточный» гибрид, а уже потом подумаем о более дешёвом 48-вольтовом гибриде».

Что же касается PHEV, поставлять для него высоковольтную батарею будет проверенный корейский поставщик LG Chem, а ёмкость АКБ ориентировочно составит 10-12 кВт*ч. В Европе «розетка» поступит в продажу только осенью 2019 года. К нам седан, то есть, пардон, лифтбек Peugeot 508 поступит весной следующего года.

Корпоративный дуб

В 2011 году немецкий журнал Auto Zeitung вручил только что появившемуся Peugeot 508 первого поколения звание «Лучший семейный импортированный автомобиль». То ли по этой причине, то ли в согласии с нынешней модой, но спикеры PSA упорно сравнивают машину теперь уже второго поколения с Audi. Заметим, не только они.

То ли считается, что Audi догнать легче, чем BMW и Mercedes-Benz, то ли потому, что у Audi из всей немецкой тройки традиционно самая размытая аудитория, то ли потому, что Audi последней примкнула к BMW и Mercedes-Benz… но сразу несколько автопроизводителей среднего ценового сегмента взяли Audi за образец. А новый Peugeot 508 совершенно официально приставляют соперником к Audi A4 и Mercedes-Benz C-klasse.

Между тем, любой, кто окажется за рулём нового Peugeot 508, особенно если это будет версия GT-line с оригинальной облицовкой радиатора и интерьером повышенной комфортности, скажет вам, что нужды к такому стремлению, очевидно, нет.

Инженеры Peugeot уже не первый год продвигают свой собственный стиль со щитком приборов, размещённым над рулём. Обкатывали это решение, повлекшее появление «баранки» уменьшенного диаметра, ещё на маленьком Peugeot 208. Поначалу идеология стала поводом для шуток: дескать, девицам, которых природа не обделила щедрыми формами, будет неудобно держать маленький руль, однако после первых тестов водители обоего пола убедились, что по части эргономики здесь всё в порядке.

По мере продвижения маленького руля и верхнего щитка приборов по «служебной лестнице» идеология эта избавлялась от наиболее спорных моментов. Будучи адаптированной к среднеразмерному лифтбеку, она окончательно стала бесспорной доминантой нынешнего корпоративного стиля Peugeot.

Остаётся пожалеть, что инженеры не взяли в расчёт аналоговые циферблаты – щиток приборов у 508 только цифровой, хотя, если честно, увлечение всей этой «графикой» уже изрядно поднадоело – так хочется смотреть на нормальные живые стрелки…

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Качество дизайна, отработанное на концептах Quartz и Exalt и сдобренное люксовыми материалами (у 508 GT-line даже на дверных панелях пластик мягкий), однозначно говорит о том, что после всех перетрясок, сопровождавших выход французского концерна из кризиса под чутким руководством Карлоса Тавареса, новые модели Peugeot нет нужды «нацеливать» на люксовых «немцев». В конце концов, в корзине PSA имеется бренд DS — пусть на нём и тренируются, для того его и возродили.

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Помимо эргономики в интерьере 508 фиксируем массу нестандартных решений по части оформления, хотя, кажется, уже трудно изобрести что-то новое. Но вот меня, к примеру, совершенно покорил «серый дуб». Он прекрасно себе соседствует с кожей, мягким пластиком или выполненными под рояльный лак панелями. Представить себе в современной машине такой материал трудно, особенно с нарочито грубой фактурной поверхностью, с какой обычно и ассоциируется слово «древесина». Несмотря на толщину вставок – около 3 мм, у меня поначалу мелькнула мысль, что это искусная имитация с плёнкой или шпоном, однако представители PSA заверили меня, что это самый настоящий дуб. Дуб, выкрашенный в серый цвет – находка!

Перед переходом к тестовым впечатлениям отмечу ещё некоторые черты новой модели. Она по-прежнему позиционируется в D-классе, хотя в своё время пришла на смену и 407, и 607. Правда, во втором ряду здесь и впрямь места только «на D», да и ниспадающий профиль крыши покажется не слишком удачным решением высокорослым пассажирам. Между тем, это оставляет надежду, что в Peugeot зреют планы на выпуск полноценного седана E-класса, равно как и на умеренную, чего нам, увы, не грозит, цену.

Нынче сегмент седанов D-класса в Европе переживает не лучшие времена — легковушки постепенно вытесняются кроссоверами. Однако D-класс держится на корпоративных клиентах, которые в прошлом году потребили 46% автомобилей этого сегмента. В погоне за юрлицами инженеры PSA при разработке нового 508 резко снизили стоимость владения. К сожалению, к нам это тоже никоим образом не относится, хотя бы потому, что обслуживать 508 придётся через каждые 10 тысяч километров.

А вот другой показатель, вполне может быть, повернёт русских покупателей к Peugeot. Речь о падении остаточной стоимости. Перед разработчиками была поставлена задача: «через три года эксплуатации и 90 тысяч километров пробега Peugeot 508 должен быть как новый». И это для нас архиактуально, причём не только в смысле последующей перепродажи, а в самом прямом смысле: на все бензиновые исполнения ставят 1,6 PureTech семейства EP6, с первой версией которого хлебнули проблем многие российские владельцы Ситроенов. И хотя все проблемы давно позади, осадочек, как говорится, остался…

Ну очень тяжёлое топливо

Между тем, официальной информации о российских модификациях пока нет, да и сама сертификация пройдёт дай бог до конца года. Интересно, что ещё в январе в интервью Колёсам управляющий директор Peugeot в России Александр Мигаль сообщал, будто бы к российским дилерам машины поступят уже в этом году, однако производство отложили, и на конвейер версии 508 с «ЭРА-ГЛОНАСС» встанут лишь через несколько месяцев.

Вполне вероятно, что у нас новый 508 предложат со всеми тремя европейскими моторами – и бензиновым, и 2,0-литровым дизелем, хорошо знакомым немногочисленным российским покупателям DS4, и с 1,5-литровым агрегатом на тяжёлом топливе и индексом DV5RC.

Не слышали о таком? Неудивительно: 1,5 BlueHDi встал на конвейер только в прошлом году. Для европейских моделей PSA агрегат уже стал основным, заменив 1,6-литровый дизель, именно поэтому его изготавливают аж на двух заводах – в Дуврене и Тремери-Метце.

Peugeot 508 (2,0 литра, дизель)

Заявленный расход на 100 км Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 6 3,9 4,7

В приложении к новому 508 прелесть его заключается в том, что это единственный мотор, к которому помимо 8-ступенчатого японского автомата Aisin прилагается ещё и 6-ступенчатая доморощенная механика. И лично у меня ещё сохраняется надежда, что в самом простом исполнении в качестве «затравочной» версии эту модификацию у нас могут запустить. Само собой – без серого дуба, кожаных сидений с функцией массажа, без системы ночного видения, активного круиз-контроля, который при наличии АКП и stop&start работает вплоть до остановки и затем набирает заданную скорость, без системы помощи при парковке, в исполнении Full Assist заправляющей машину в «карман» вообще без участия водителя и без прочих электронных примочек. На 508 дизель 1,5 BlueHDi идёт только в исполнении на 130 л.с., однако, увы, на тест-драйве он представлен не был.

Объём топливного бака 55 л

А 2,0 BlueHDi для 508 полагается в версии на 160 и 180 л.с. – я выбрал вторую как более вероятную для запуска в РФ. На пустой дороге при ровной скорости — скажем, при 80 км/ч, когда тахометр показывает 2 000 об/мин (в машине у нас было трое взрослых) — двигателя практически не слышно. Если асфальт не зернистый, не «крупнодисперсный», то в салон до скорости 120-130 км/ч проникают разве что аэродинамические завихрения от наружных зеркал.

Что касается плавности хода – на шоссе к ней претензий нет, за исключением едва заметных вертикальных колебаний кузова, впрочем, быстро затухающих. Спереди здесь решили ограничиться подвеской МакФерсона и, как показали дальнейшие заезды по серпантинам, прекрасно настроили ее под активную езду. Вкупе с задней независимой многорычажной подвеской езда по извилистым дорожкам доставляет особую радость, тем более, что по сравнению с предыдущей версией у нового 508 радиус разворота уменьшился аж на полтора метра! Маленькую эргономичную баранку очень удобно перехватывать, да и требуется это лишь в шпильке, где руль нужно повернуть лишь на 180 градусов.

Увы, не все элементы способствуют активной езде. Так, особенной разницы между режимами настройки силового агрегата я не обнаружил. В распоряжении водителя Eco, Normal, Comfort и Sport. «Спорт», от которого я так много ожидал – и радикально поздних переключений при повышении, и широких возможностей по замедлению ступенями, и полного отсутствия кренов у зажатой подвески — увы, всех этих возможностей не даёт. На презентации нам рассказывали про некие «три уровня демпфирования подвески», однако ж, повторюсь, разница в настройках амортизаторов на практике почти не заметна.

Подрулевые лепестки на поверку оказались бутафорскими, в том смысле, что они практически непригодны к использованию. Сначала я наблюдал, как мой товарищ по экипажу пытается поймать их в воздухе кончиками пальцев, а когда пересел за руль, и сам убедился, что это невозможно. Я ещё никогда не видел таких коротких лепестков, так далеко отстоящих от руля да еще и закреплённых при этом на рулевой колонке. Чтобы оперировать ими, водителю понадобится третья рука. Короче говоря, я уверен, что при первом же рестайлинге инженеры выбросят их – они только портят впечатление. Собственно, на новом 508 они по большому счёту не нужны. Выбрав максимально агрессивную настройку Sport и поактивнее оперируя педалью газа, можно добиться от лифтбека динамичной езды.

Между тем, были моменты, когда мои пальцы всё же тянулись к лепесткам, поскольку временами складывалось устойчивое ощущение, что электроника не в полной мере использует диапазон АКП. Так, к примеру, на автомагистрали в режиме Eco при 80 км/ч электроника упорно держала седьмую ступень, хотя вручную включалась уже восьмая и впоследствии коробка не понижалась, если только я не продавливал газ.

Интересно, что на месте водителя шумоизоляция от моторного отсека воспринимается совсем иначе, чем на месте переднего пассажира, и особенно это заметно при активном дросселировании. Пока машина едет по шоссе, и у водителя нет нужды полностью продавливать педаль газа, за ухо не цепляется никаких посторонних шумов: дизель с коробкой работают практически неслышно – лишь едва заметен высокий жужжащий металлический звук. Зато при добавлении газа от основания передней стойки, примерно из района расположения наружного зеркала, начал долетать привычный дизельный рокот. Интересно, что правый пассажир этого не слышит!

Серпантинные отрезки, по которым на 180-сильном дизеле мы проехали четыре десятка километра, постоянно набирая высоту, выявили следующее. Мотор этот, говоря народным языком, «не едет на 180». Я был даже уверен, что нам выдали исполнение в 160. Агрегат вполне себе обеспечивает требуемую резвость, однако для этого водитель должен сильно продавливать педаль газа – практически до конца. В итоге это выливается в совершенно неожиданный «бессветофорный» расход – 9,0 л/100 км. Даже с учётом трёх пассажиров в салоне, постоянного движения в гору (так была устроена эта часть маршрута) и весьма активного темпа, который так пропагандируют деревенские жители Приморских Альп, для знаменитых дизелей Peugeot это многовато. Отчасти такую картину объясняют технические данные: у версий в 160 и 180 «лошадей» максимум момента составляет одинаковые 400 Нм и начинается одинаково – с 2 000 об/мин. В этом смысле исполнение в 180 сил мне кажется бесполезным.

Ну да бог бы с ним, это, в конце концов, не самое важное. Дело в том, что именно при активном штурме поворотов разной кривизны выявилась одна неприятная особенность именно дизельной версии. Оказалось, что машину непривычно трудно вправить в поворот. Ничего критичного нет, но зачем-то и усилие на руле требуется большее, и концентрация. Вот бейте меня, режьте — у этого исполнения недостаточная поворачиваемость, которая на современных переднеприводных легковушках уже практически незаметна, ощущается в полной мере.

Дело в том, что дизельная версия более чем на сто килограммов тяжелее бензиновой. Этот лишний центнер практически полностью висит на передних колёсах, и именно он определяет упрямство при входе в вираж. И вот уже тускнеет впечатление от озорного маленького руля, от замечательной манёвренности, от комфортной, но в то же время собранной подвески, которая безо всяких усилий держит машину на дуге…

Бензиновые хлопоты

На перевале мы пересели на бензиновую версию 1,6 PureTech в 225 лошадиных сил, попутно зафиксировав, что наши друзья, которые ехали на ней вверх несколько десятков километров, от души нажимали на газ – бортовой показывал 12,5 л/100 км. Я тут же отметил, что тяжести на передних колёсах – как не бывало, что машина как заправский «Gran Turismo», заточенный под путешествие по горным европейским местностям, не кренясь и не сбавляя хода, почти идеально шлифует повороты, не требуя от водителя не то что коррекции траектории, а вообще никакого напряжения.

Peugeot 508 Краткие технические характеристики Габариты ( Д х Ш х В ): 4 750 × 1 859 × 1 403 Двигатель: дизельный , 2,0 л., 180 л.с. Трансмиссия: автоматическая, восьмиступенчатая Максимальная скорость, км/ч: 235 Разгон до 100 км/ч, с: 8,3

Между тем, по удобству управления тягой дизель понравился мне чуть больше, а кроме того, силовой агрегат в составе 1,6 PureTech 225 и 8-ступенчатого Aisin чаще чередует ступени при больших нагрузках – сказываются меньшие запасы тяги на передачах. Интересно, что даже дизелю в 160 л.с. бензиновый 225 проигрывает в тяге 100 Нм (300 против 400). Видимо из-за этого, когда дорога приобретает уж совсем ярко выраженный трёхмерный характер, управляющий блок проявляет некоторую судорожность при переборе ступеней, а то и нервозность в рамках одной передачи. Вот, к примеру, на третьей иногда необъяснимо ведёт себя стрелка тахометра, резко падая с 4 000 до 2 500 об/мин — скажем, при выходе из поворота, когда водитель добавляет газу.

Прокатившись около сотни километров на самой мощной бензиновой версии, я захотел понять: в чём же уступает ей 1,6 PureTech в исполнении 180 л.с.? Оказалось, практически ни в чём! Ну вот разве что при трёх пассажирах в салоне для разгона ей недостаёт чуть большей резвости, и в горку она идёт с чуть большим напрягом, чего, к слову, водитель совершенно не чувствует, потому как двигатели эти не «передуты», и стрелка тахометра лишь в редких случаях уходит в зону верхних оборотов. В этом смысле будущим российским покупателям совершенно точно можно сэкономить и в бензиновой паре 225 и 180, и в дизельной 180 и 160, выбрав агрегаты меньшей мощности. Тем более что двигатели в этих парах «по железу» между собой одинаковые, в том числе и, скажем, по узлам наддува.

Что до выбора между модификациями на «тяжёлом» и «лёгком» топливе, с удивлением для самого себя констатирую: впервые за много-много лет бензиновая версия Peugeot мне безоговорочно понравилась мне больше. К слову, у неё и уровень шума в салоне ниже, и с левой стороны водителю тоже не досаждает никакое жужжание.

Так что если 1,5-литровый дизель с ручной коробкой к нам не завезут, вариант 1,6 PureTech 180 мне представляется настолько же безальтернативным, насколько и беспроигрышным. Вот так вот, жу-жу-жу…