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  • Серийный Lincoln Zephyr раскрыт досрочно: седан почти полностью сохранил дизайн предвестника

Серийный Lincoln Zephyr раскрыт досрочно: седан почти полностью сохранил дизайн предвестника

22.09.2021 232 0 0

Новая «четырехдверка» адресована исключительно Китаю, там же наладят производство. Полноценную премьеру товарная модель должна справить до конца текущего года.

 

В Штатах марка Lincoln следом за материнской компанией Ford решила отказаться от седанов в пользу кроссоверов и внедорожников. Однако в Поднебесной «четырехдверки» все еще пользуются популярностью, поэтому специально для этой страны премиальный бренд готовит совершенно новую легковушку. В виде концепта с возрожденным названием Zephyr (вообще, полное имя – Zephyr Reflection; он же на заглавном фото) седан представили минувшей весной на Шанхайском автосалоне, теперь же в распоряжении китайского издания Autohome оказались патентные изображения серийной машины. Напомним, имя Zephyr носили американские Линкольны, которые выпускали в 1936-1942 гг., а еще так совсем недолго звался седан, превратившийся потом в MKZ.

Серийный новый седан Lincoln. Имя Zephyr для товарной модели еще не подтверждено
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Серийный новый седан Lincoln. Имя Zephyr для товарной модели еще не подтверждено
2 / 3
Серийный новый седан Lincoln. Имя Zephyr для товарной модели еще не подтверждено
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Судя по картинкам, товарная «четырехдверка» почти полностью сохранила дизайн предвестника, разве что задний бампер сделали чуть проще да вместо камер установили обычные зеркала. Особенности экстерьера – довольно агрессивные передний бампер и радиаторная решетка, ведь модель ориентирована на «поколение Z», выдвижные ручки дверей, сделанные в виде единой плашки задние фонари. Ну и купеобразный силуэт.

Серийный новый седан Lincoln
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Серийный новый седан Lincoln
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Концепт Lincoln Zephyr дебютировал без характеристик. Между тем некоторые «поднебесные» СМИ считают, что седан унифицирован с кросс-лифтбеком Ford Evos, который тоже предназначен только для КНР, а габариты «пятидверки» Ford ранее слил местный минпром: длина равна 4920 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2945 мм. То есть, если седан действительно является родственником Evos, то размеры у него примерно такие же.

Концепт Lincoln Zephyr Reflection
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Концепт Lincoln Zephyr Reflection
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Концепт Lincoln Zephyr Reflection
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Концепт Lincoln Zephyr Reflection
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Концепт Lincoln Zephyr Reflection
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Салон пока не засвечен, хотя главную «фишку», табло на всю ширину передней панели, наверняка сохранили. К слову, аналогичные объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы есть и у Эвоса.

Технику седан Lincoln тоже, скорее всего, разделит с лифтбеком Ford. Последний предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 EcoBoost мощностью 238 л.с. Привод у обоих, вероятно, только передний.

Концепт Lincoln Zephyr Reflection
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Концепт Lincoln Zephyr Reflection
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Премьеру серийной «четырехдверки» Lincoln ждут в этом году. Производство наладят в Китае, и это будет третья модель американского бренда с местной пропиской: она присоединится к кроссоверам Corsair и Aviator.

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