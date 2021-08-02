Lincoln Aviator Shinola: в коже, золоте и мечтах о былой роскоши

До середины 70-х годов прошлого века, когда случился нефтяной кризис, марка Lincoln котировалась на уровне Rolls-Royce и Bentley, на её автомобилях ездили президенты США, в том числе легендарный Джон Кеннеди, а сегодня это не самый успешный игрок премиум-сегмента с усохшим модельным рядом. В прошлом году у себя на родине марка Lincoln полностью избавилась от седанов и оставила только кроссоверы — их сейчас четыре: Corsair, Nautilus, Aviator и Navigator. За первую половину этого года марка Lincoln, по данным ресурса CarSalesBase, реализовала в США 46 842 автомобиля (+4,4% по сравнению с январём-июнем 2020-го), тогда как Cadillac — 73 427 (+36,9%), Audi — 121 835 (+59,9%), Lexus — 157 712 (+47,7%), BMW — 167 994 (+52,2%), Mercedes-Benz — 182 358 (+25,3%).

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В Китае динамика более позитивная: за первое полугодие продажи Lincoln благодаря локализации производства выросли сразу на 515,8% до 37 554 единиц, но до главных конкурентов пока далеко — Cadillac за то же время продал в Китае 111 910 машин, а большая немецкая тройка в сумме более миллиона! Специально для Китая Lincoln всё-таки будет делать седаны, но это будут относительно массовые и доступные машины, а вот в Америке марка переживает кризис самоидентификации и пытается нащупать для себя дорогу в успешное будущее.



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Aviator Shinola — одна из таких попыток, обращённая в славное прошлое, когда с точки зрения дизайна и качества отделки автомобили Lincoln не оставляли желать лучшего. Улучшить роскошное впечатление от довольно банального Aviator (по сути, более дорогая версия Ford Explorer) помогли материалы и приёмы, используемые при изготовлении изделий модного бренда Shinola. Так, новая кожаная обивка сидений с декоративными замшевыми полосками напоминает от сёдлах велосипедов Shinola, плетёная металлическая отделка передней панели — о ремешках часов Shinola, а наружный мягкий белый цвет с оттенками перламутра — о циферблатах эти часов. Логично было бы разместить и сами аналоговые часики в салоне, но подходящего места для них не нашлось. Хромированные элементы кузова и ажурные колёсные диски теперь с оттенком розового золота.



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Пока что Lincoln Aviator Shinola подаётся как разовая коллаборация, но наверняка после завершения конкурса элегантности в Пеббл-Бич марка Lincoln объявит о серийном выпуске роскошной версии.



Более отдалённое будущее Lincoln пока туманное: в июне марка анонсировала первую полностью электрическую модель, которая, будем надеяться, окажется более востребованной, чем вяло продающийся Aviator. А если не будет, то, рискнём предположить, Lincoln может пойти по стопам Jaguar, то есть уйти от производства массовых премиальных моделей в мелкотиражный и высокомаржинальный лакшери-сегмент. С исторической точки зрения это будет самое верное позиционирование.

