Китай спасает седаны Lincoln: представлен предсерийный Zephyr Reflection

На домашнем американском рынке марка Lincoln, принадлежащая компании Ford, решила отказаться от седанов в пользу кроссоверов, но в Китае без традиционных легковушек выбиться в лидеры премиум-сегмента пока невозможно, а именно китайский рынок для Lincoln сейчас является приоритетным. Дебютировавший на Шанхайском автосалоне седан Zephyr Reflection станет серийным уже в этом году, но за пределами Китая вряд ли появится.

Lincoln пока что продаёт в США больше автомобилей, чем в Китае (в 2020 году, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 105 410 и 39 185 машин соответственно), но китайский рынок представляется руководству Ford для премиальной марки более перспективным и ровняются они главным образом на Cadillac, для которого Китай уже стал основным рынком сбыта (в прошлом году продано 230 010 автомобилей). Если же посмотреть на китайский премиум-сегмент в целом, то мы увидим, что лидирую в нём растянутые седаны большой немецкой тройки: лучшим по итогам прошлого года стал Audi A6L, разошедшийся тиражом 178 501 шт.

В общем, седаны в китайской модельной линейке Lincoln нужны, и уже в этом году в продажу поступит Zephyr Reflection, разработанный специально для китайского рынка (название серийной версии, впрочем, может быть другим). Технических подробностей пока нет совсем, но по данным китайских СМИ Zephyr Reflection является родственником представленного здесь же в Шанхае кросс-лифтбека Ford Evos, и в основе обеих новинок лежит уже успешно локализованная в Китае платформа С2 — на ней, например, построен компактный кроссовер Lincoln Corsair (в Шанхае дебютировала его plug-in гибридная версия).



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Дизайн экстерьера у Zephyr Reflection, как видим, довольно агрессивный, поскольку новинка нацелена на молодую аудиторию. Имя Zephyr должно подчеркнуть связь с одноимённой довоенной американской моделью Lincoln, но вряд ли китайский потребитель о ней хоть что-нибудь знает, да и никаких исторических аллюзий во внешности Zephyr Reflection нет — типичный современный китайский седан, узнать в котором Lincoln можно только по эмблемам и шильдикам.



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Архитектура салона повторяет таковую у Ford Evos: доминирующим элементом здесь является большое двухэкранное табло (12,3 дюйма плюс 27 дюймов), но материалы отделки у Lincoln, разумеется, более изысканные.



Слишком китайская внешность практически сводит к нулю вероятность экспорта Zephyr Reflection в США. Что до предположительно родственного Ford Evos, то тут уже всё известно: за пределами Китая эта модель продаваться не будет, о чём прямо заявил в своём Твиттере Майк Левин, продакт-менеджер Ford North America.

