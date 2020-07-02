Lincoln полностью откажется от седанов: вслед за MKZ «убьют» легендарный Continental

Перед лицом кризиса и стремительных перемен американский автопром безжалостно расправляется со своим историческим наследием. Марка Lincoln, принадлежащая компании Ford, уведомила рабочих во Флэт Роке (пригород Детройта), что производство флагманского седана Continental завершится в конце этого года, после чего линейка Lincoln будет состоять исключительно из внедорожников и кроссоверов.

Continental — самая известная в историческом плане модель Lincoln. Первое, довоенное поколение считается шедевром автодизайна, а модель второго поколения возила президента Джона Кеннеди и стала настоящей звездой Голливуда — снялась в сотнях кинокартин, в том числе совсем свежих.

Lincoln Continental

Нынешнее десятое поколение вышло на рынок в 2016-м (причём до этого имя Continental почти 15 лет не использовалось), но сколь-нибудь заметных успехов не добилось. В первый полный год продаж, то есть 2017-й, «десятый» Continental, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся в США тиражом 12 012 экземпляров. В 2018-м спрос сократился до 8758 шт., в 2019-м — до 6586 шт. Для сравнения скажем, что соразмерный Mercedes-Benz Е-класса в прошлом году нашёл в США 39 172 покупателей, «пятёрка» BMW — 38 709, древний Chrysler 300 — 29 213. В конце 2018 года дебютировала лимитированная удлинённая версия Continental, но уже тогда, в общем, было ясно, что это лебединая песня.

Lincoln Continental

Известие о скором завершении производства Continental не стало сюрпризом, так как Ford c 2018 года занимается прореживанием продуктовых линеек своих брендов, оставляя в активе только самые перспективные и высокомаржинальные модели, то есть пикапы, кроссоверы и электромобили. Весной стало известно о скором (в июле этого года) завершении производства в Мексике седана Lincoln MKZ второго поколения (прямой родственник уже приговорённого седана Ford Fusion/Mondeo), и вот теперь пришло время прощаться со сравнительно молодым Continental, построенным на той же платформе.



Удлинённая версия Lincoln Continental с «суицидальными» задними дверями

Таким образом уже в следующем году в американской линейке Lincoln останутся исключительно модели типа SUV (в китайской седаны, возможно, выживут), причём и в ней в последнее время зафиксированы две потери: в конце прошлого года вместе с родственным Ford Flex снят с производства большой кроссовер Lincoln MKT, в апреле было объявлено об отмене проекта электрического SUV на платформе стартапа Rivian, а в июне стало известно о грядущей отставке среднеразмерного кроссовера Lincoln Nautilus.



Lincoln MKZ 1 / 3 Lincoln MKZ 2 / 3 Lincoln MKZ 3 / 3

А кто же останется? Флагманский рамный Navigator, среднеразмерный Aviator и компактный Corsair. В ближайшие годы модельный ряд будет расширен за счёт электрических SUV собственной разработки, а вот новых седанов не появится.



Между тем, по данным Automotive News, американские дилеры Lincoln недовольны отказом марки от седанов и приводят в пример компанию Tesla, чей электрический седан Model 3 стал настоящим хитом, несмотря на считающийся устаревшим форм-фактор. Но руководство Ford осталось глухо к их аргументам, понимая, вероятно, что Теслу им уже никогда не догнать...