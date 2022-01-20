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  • Раскрыт салон нового Ford Mondeo: седан получил супертабло от родственного кросс-лифтбека

Раскрыт салон нового Ford Mondeo: седан получил супертабло от родственного кросс-лифтбека

20.01.2022 498 0 0

С «пятидверкой» Evos свежий Мондео роднят не только объединенные «приборка» и экран мультимедиа-системы – у седана в принципе такой же интерьер, как у брата. Остальное оснащение тоже, видимо, окажется идентичным.

 

Первый показ Ford Mondeo новой генерации состоялся в Китае несколько дней назад, но только сегодня опубликованы фирменные изображения интерьера. Напомним, вопреки слухам, Мондео оказался седаном, а не паркетником, однако теперь он адресован лишь Поднебесной. Ближайшими родственниками новинки являются кросс-лифтбек Ford Evos и премиальная «четырехдверка» Lincoln Zephyr – в основе машин лежит модернизированная версия «тележки» от последнего Фокуса.

Новый Ford Mondeo
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Новый Ford Mondeo
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Новый Ford Mondeo
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Новый Ford Mondeo
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Новый Ford Mondeo
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Новый Ford Mondeo
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Как и ожидалось, внутри Mondeo повторил «пятидверку» Эвос, главная «фишка» интерьера – растянувшееся почти на всю переднюю панель табло, которое состоит из виртуальной «приборки» диагональю 12,3 дюйма и 27-дюймового тачскрина мультимедийной системы. Мультимедиа – с системой распознавания лиц и жестов. Вместо панорамной крыши – две отдельные секции (та, что над передними креслами, побольше).

Новый Ford Mondeo

Об остальном оборудовании сам Ford пока не рассказал, впрочем, список тоже, скорее всего, идентичен родственному лифтбеку, то есть у седана будут подогрев всех сидений, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, «автопилот» второго уровня BlueCruise и комплекс систем безопасности Co-Pilot360 («простой» или адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон).

Новый Ford Mondeo
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Новый Ford Mondeo
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Новый Ford Mondeo
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Новый Ford Mondeo
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Внешность нового Ford Mondeo тоже сделали в стиле Evos: «четырехдверке» достались аналогичные радиаторная решетка и двухэтажная головная оптика, плюс выдвижные ручки дверей. Задние фонари – оригинальные, но с «мотивами» Мустанга (диодные вертикальные секции). Со сменой поколений Mondeo подрос: длина седана составляет 4935 мм (на 62 мм больше по сравнению с предыдущей китайской моделью), ширина – 1875 мм (+23 мм), высота – 1500 мм (+30 мм). Колесная база увеличена сразу на 95 мм до 2945 мм (у Ford Evos аналогичный показатель).

Новый Ford Mondeo
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Новый Ford Mondeo
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Новый Ford Mondeo
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Данные о технике еще в прошлом году «слил» минпром КНР: для Mondeo пока заявлена только бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 238 л.с. Таким же мотором оснащается и кросс-лифтбек Evos, «пятидверка» предложена с восьмиступенчатым «автоматом» — вероятно, эту коробку получил и седан. Привод у обеих моделей только передний.

За выпуск свежей «четырехдверки» будет отвечать СП Ford и Changan, которое производит и предыдущую модель для китайского рынка.

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