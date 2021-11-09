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  • Ford Mondeo в новом поколении остался седаном и обрёл брата от Lincoln: фото без камуфляжа

Ford Mondeo в новом поколении остался седаном и обрёл брата от Lincoln: фото без камуфляжа

09.11.2021 757 1 0

Фордовская «четырехдверка» подросла, внешне она перекликается с родственным «кроссовером» Evos. Для модели пока заявлен только один мотор.

 

Американский рынок седан Ford уже покинул (там он носил имя Fusion), а в Европе производство семейства Mondeo (это еще лифтбек и универсал) завершится в начале следующего года. Прежде считалось, что прямого наследника у модели не будет, однако минувшей весной в Китае представили «пятидверку» Evos, которую сами фордовцы объявили кроссовером, хотя на деле перед нами лифтбек «в стиле SUV». Так вот Эвос называли преемником Mondeo, а теперь выяснилось, что последний все же перейдет в новое поколение, причем это будет традиционный седан («пятидверки» Мондео в Поднебесной не продают): фото свежей «четырехдверки» появились в базе минпрома КНР.

Новый Ford Mondeo
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Новый Ford Mondeo
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Внешний облик следующего Ford Mondeo выполнен в стиле Evos, который, судя по всему, и является ближайшим родственником (в основе кросс-лифтбека, в свою очередь, лежит модернизированная версия «тележки» от Фокуса). От «кроссовера» седану достались двухъярусная головная оптика (сверху расположены диодные ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), радиаторная решетка и выдвижные ручки дверей. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Кроме того, у Mondeo будет «подогретая» версия ST-Line (на заглавном фото), ее особенности – черный декор.

Новый Ford Mondeo

Со сменой поколений седан подрос: длина новинки составляет 4935 мм (на 62 мм больше по сравнению с предыдущей китайской моделью), ширина – 1875 мм (+23 мм), высота – 1500 мм (+30 мм). Колесная база увеличена сразу на 95 мм до 2945 мм (у Ford Evos аналогичный показатель).

Салон еще не засвечен, впрочем, внутри новый Mondeo наверняка повторил соплатформенный кросс-лифтбек, то есть седан получил гигантское табло, состоящее из виртуальной «приборки» диагональю 12,3 дюйма и 27-дюймового тачскрина мультимедийной системы.

Предыдущий Ford Mondeo, версия для Китая
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Предыдущий Ford Mondeo, версия для Китая
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Предыдущий Ford Mondeo, версия для Китая
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Предыдущий Ford Mondeo, версия для Китая
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Двигатель для модели пока заявлен один, он такой же, как у Эвоса. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.0 мощностью 238 л.с. Лифтбек комплектуется восьмиступенчатым «автоматом», та же коробка, скорее всего, положена и новой «четырехдверке». Привод только передний. Позже обе модели вполне могут превратить в гибриды.

Одновременно с новым Фордом раскрыт седан Lincoln Zephyr – это серийное воплощение концепта, дебютировавшего в апреле. И это еще один брат Evos/Mondeo, уже премиальный. Длина Зефира – 4982 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1485 мм. При этом расстояние между осями у «премиума» чуть меньше, чем у родственников: 2930 мм. Под капотом — тот же 238-сильный мотор 2.0.

Серийный Lincoln Zephyr
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Серийный Lincoln Zephyr
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Производство новых седанов Ford Mondeo и Lincoln Zephyr наладят в Китае на заводе СП Форда и Changan. Премьеру Линкольна ждут уже в ноябре, а следующий Мондео, по предварительным данным, дебютирует в первом квартале 2022 года. Скорее всего, «четырехдверки» будут китайским эксклюзивом.

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1 комментарий
09.11.2021 15:56
altersin

фигасе размеры! это уже полноценный Е-класс

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