Ford объявил о скором завершении производства Mondeo в Европе

Завод Ford в испанской Валенсии прекратит выпуск Mondeo в начале следующего года и прямого наследника у него, скорее всего, не будет.

В 90-е годы прошлого века Ford Mondeo находил в Европе свыше трёхсот тысяч покупателей ежегодно, а потом фокус потребительского интереса стал смещаться на сегмент SUV. В прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, в Европе было продано всего 21 222 экземпляра Mondeo, на 46% меньше, чем в 2019-м. Для сравнения скажем, что главный конкурент — VW Passat – в 2020 году разошёлся тиражом 115 363 шт. (-7%).

Нынешнее поколение Ford Mondeo выпускается с 2012 года с кузовами седан, универсал и лифтбек. В России производился и продавался только седан, он покинул наш рынок в 2019 году вместе со всей легковой линейкой Ford.

Mondeo продаётся также в Китае (25 027 шт. в прошлом году) и в США под именем Fusion (110 665 шт.). Карьера Fusion завершится в этом году, карьера европейского Mondeo — в следующем. В Китае модель, вероятно, задержится дольше всего, хотя именно там был замечен потенциальный преемник Mondeo с покатой кормой, который будет позиционироваться как кросс-лифтбек либо как купеобразный кроссовер. Ожидается, что эта пока безымянная модель будет оснащаться исключительно plug-in гибридной силовой установкой.



В сегодняшнем пресс-релизе как нарочно говорится о том, что в конце 2022 года производство гибридных силовых установок на базе 2,5-литрового атмосферного бензинового двигателя Duratec будет налажено на испанском заводе (сейчас эти силовые установки делают в Мексике). В прошлом месяце эти силовые установки получили минивэны Ford S-Max и Galaxy, но в безрозеточном варианте. Выпуск минивэнов в Валенсии продолжится и после уходя Mondeo, но как долго, пока неизвестно. В любом случае, нового поколения у S-Max и Galaxy не будет — сегмент минивэнов считается ещё менее перспективным, чем сегмент седанов.



В феврале Ford сообщил, что к 2026 году все легковые модели в Европе будут иметь электрическую и/или plug-in гибридную версию, а после 2030 года в модельной линейке останутся только электромобили. В 2023 году Ford выведет на европейский рынок второй после кроссовера Mustang Mach-E электромобиль — «зелёная» новинка разрабатывается в рамках альянса Ford и Volkswagen (на платформе MEB), её производство наладят на заводе Ford в Кёльне.



В ноябре прошлого года стало известно о том, что европейский VW Passat в следующем поколении будет предлагаться только с кузовом универсал.

