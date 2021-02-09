Ford вывел на европейский рынок S-Max и Galaxy с новой 190-сильной гибридной установкой

Такая система в качестве «начинки» позволит этим моделям снизить уровень выбросов CO2, за чем весьма пристально следят в Старом Свете.

Американская марка Ford ещё в 2018 году сообщила о том, что текущее поколение S-Max и Galaxy (выпускается с 2015-го), окажется последним для минивэнов. Но даже такое положение дел не мешает компании придерживаться плана обновления моделей. Напомним, осенью 2018-го они получили новый турбодизель, другую коробку передач и иную мультимедийную систему. А в октябре следующего года стало известно о том, что вэнам подретушировали внешность. Теперь пришла очередь новой «начинки».

На фото: гибридный Ford S-Max

В Европе в продажу поступили Galaxy и S-Max с гибридной силовой установкой (напомним, вэны делят друг с другом моторную гамму). В основе этой «начинки» лежит четырёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, он работает в тандеме с электромотором. Совокупная отдача системы составляет 190 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 200 Нм. В состав также входит аккумулятор ёмкостью 1,1 кВт*ч.



У минивэна S-Max эта гибридная установка снизила расход топлива по паспорту. Так, в компании отметили, что заявленная экономия бензина составляет 70 км (43,5 мили) на галлон. Уровень выбросов CO2 снизился по сравнению с показателем 2,0-литрового дизеля Ecoblue и составил 147 г/км.



Батарея расположена под полом багажника, так что объём грузового отсека гибридных версий вэнов не пострадал. Даже у семиместной версии S-Max объём багажного отделения равен 285 литрам. Если же сложить кресла, то погрузочное пространство вырастет до 2200 литров. Отметим, максимальный объём багажника гибридного Galaxy также сохранён (2339 литров).



На фото: гибридный Ford Galaxy

Базовые комплектация новых гибридов – Titanium. Они имеют 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски и светодиодные дневные ходовые огни, а в списке систем безопасности есть функции распознавания дорожных знаков, удержания полосы движения, передние и задние датчики парковки, а также активный ограничитель скорости. В салоне кресла отделаны тканью, есть двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель диагональю 10,1 дюйма, а также информационно-развлекательная система с восьмидюймовым тачскрином.



Производство гибридных вэнов налажено на заводе Ford в Валенсии (Испания). Первые клиенты получат свои автомобили с новой «начинкой» в апреле 2021-го. Стартовый ценник такого S-Max в Великобритании равен 36 535 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 3,72 млн рублей по текущему курсу), а начальная стоимость гибридного Galaxy составляет 38 695 фунтов (около 3,94 млн рублей).



Также в линейку продаваемых в Европе Ford S-Max и Galaxy входят бензиновый 1,5-литровый двигатель с отдачей 165 л.с. и несколько двухлитровых дизелей мощностью 150, 190 и 240 л.с. В пару к бензиновой версии идёт шестискоростная «механика», к базовому дизельному мотору – либо та же ручная коробка передач, либо восьмиступенчатый «автомат», остальные идут в комплекте только с 8АКП.

