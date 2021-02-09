Ford вывел на европейский рынок S-Max и Galaxy с новой 190-сильной гибридной установкой

Американская марка Ford ещё в 2018 году сообщила о том, что текущее поколение S-Max и Galaxy (выпускается с 2015-го), окажется последним для минивэнов. Но даже такое положение дел не мешает компании придерживаться плана обновления моделей. Напомним, осенью 2018-го они получили новый турбодизель, другую коробку передач и иную мультимедийную систему. А в октябре следующего года стало известно о том, что вэнам подретушировали внешность. Теперь пришла очередь новой «начинки».
В Европе в продажу поступили Galaxy и S-Max с гибридной силовой установкой (напомним, вэны делят друг с другом моторную гамму). В основе этой «начинки» лежит четырёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, он работает в тандеме с электромотором. Совокупная отдача системы составляет 190 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 200 Нм. В состав также входит аккумулятор ёмкостью 1,1 кВт*ч.
У минивэна S-Max эта гибридная установка снизила расход топлива по паспорту. Так, в компании отметили, что заявленная экономия бензина составляет 70 км (43,5 мили) на галлон. Уровень выбросов CO2 снизился по сравнению с показателем 2,0-литрового дизеля Ecoblue и составил 147 г/км.
Батарея расположена под полом багажника, так что объём грузового отсека гибридных версий вэнов не пострадал. Даже у семиместной версии S-Max объём багажного отделения равен 285 литрам. Если же сложить кресла, то погрузочное пространство вырастет до 2200 литров. Отметим, максимальный объём багажника гибридного Galaxy также сохранён (2339 литров).
Базовые комплектация новых гибридов – Titanium. Они имеют 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски и светодиодные дневные ходовые огни, а в списке систем безопасности есть функции распознавания дорожных знаков, удержания полосы движения, передние и задние датчики парковки, а также активный ограничитель скорости. В салоне кресла отделаны тканью, есть двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель диагональю 10,1 дюйма, а также информационно-развлекательная система с восьмидюймовым тачскрином.
Производство гибридных вэнов налажено на заводе Ford в Валенсии (Испания). Первые клиенты получат свои автомобили с новой «начинкой» в апреле 2021-го. Стартовый ценник такого S-Max в Великобритании равен 36 535 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 3,72 млн рублей по текущему курсу), а начальная стоимость гибридного Galaxy составляет 38 695 фунтов (около 3,94 млн рублей).
Также в линейку продаваемых в Европе Ford S-Max и Galaxy входят бензиновый 1,5-литровый двигатель с отдачей 165 л.с. и несколько двухлитровых дизелей мощностью 150, 190 и 240 л.с. В пару к бензиновой версии идёт шестискоростная «механика», к базовому дизельному мотору – либо та же ручная коробка передач, либо восьмиступенчатый «автомат», остальные идут в комплекте только с 8АКП.
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