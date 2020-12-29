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  • Засвечен новый универсал Ford: возможно, это преемник Mondeo, который бросит вызов Outback

Засвечен новый универсал Ford: возможно, это преемник Mondeo, который бросит вызов Outback

29.12.2020 1301 0 0

Внешний облик модели сделан в стиле, опробованном на рестайлинговом Фокусе, который пока доступен только в Китае. Главная «фишка» внутри – табло почти на всю ширину передней панели. На рынок новинка должна выйти в следующем году.

 

Слухи о том, что Ford готовит замену теряющему покупателей Mondeo (он же Fusion в Штатах), ходят уже давно. Как сообщалось ранее, марка может выпустить кросс-универсал, который составил бы конкуренцию Subaru Outback. А теперь из Китая прилетели снимки некой новой «пятидверки» Ford, их опубликовало местное издание Autohome. Эмблемы отсутствуют, однако сомнений, что это модель именно американского бренда, нет: экстерьер и интерьер выполнены в том же стиле, что и у последних Фордов, предназначенных для Поднебесной. Так вот китайцы считают, будто в объектив угодил как раз преемник Mondeo. Отметим, пока неизвестно, как будут позиционировать универсал – в качестве совершенно новой модели с другим именем или же в качестве следующего Mondeo/Fusion. Кстати, Mondeo актуального поколения в КНР бывает лишь четырехдверным.

Итак, радиаторная решетка у застуканной машины – почти такая же, как у китайского обновленного Фокуса (в Поднебесной, к слову, универсал Focus появился только после рестайлинга и исключительно в кросс-версии): сохранили не только форму и «сетку», но и блестящую полоску сверху. Другие особенности внешности универсала – узкая головная оптика, «заквадраченные» задние фонари (впрочем, не исключено, что еще есть заплывающие на багажную дверь секции, просто они заклеены), выдвижные ручки дверей и рейлинги на крыше. «Внедорожного» обвеса пока не видно, однако на колесных арках вроде бы есть точки для крепления. 

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Салон сделали по мотивам рестайлингового китайского паркетника Ford Edge Plus и еще не представленного трехрядного кроссовера Ford Equator (эта модель также предназначена для КНР), но есть важное отличие. Так, если у перечисленных SUV внутри установили два экрана под одним стеклом («приборка» и тачскрин мультимедиа-системы), то у «сарая», по предварительным данным, их три: третий расположен перед передним пассажиром. В результате, табло у преемника Mondeo растянуто почти на всю ширину передней панели. Ну и еще модель получила шайбу вместо традиционного рычага коробки.

О моторах китайцы пока не пишут. Американские СМИ, которые тоже растиражировали фото новинки, прочат «пятидверке» двухлитровую «турбочетверку», а в Европе модель, скорее всего, будет доступна в виде гибрида. Нынешний гибридный Ford Mondeo, в Старом Свете, к примеру, оснащается бензиновым «атмосферником» 2.0 и электродвигателем, а «традиционную» модель там можно купить с дизелем 2.0 EcoBlue. На данный момент нет информации о том, достался ли новому «сараю» полный привод.

Кросс-универсал Ford Focus для Китая и актуальный глобальный Ford Mondeo
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Кросс-универсал Ford Focus для Китая и актуальный глобальный Ford Mondeo
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Кросс-универсал Ford Focus для Китая и актуальный глобальный Ford Mondeo
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Кросс-универсал Ford Focus для Китая и актуальный глобальный Ford Mondeo
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Кросс-универсал Ford Focus для Китая и актуальный глобальный Ford Mondeo
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Премьеру универсал Ford справит в следующем году, первыми его, судя по всему, получат китайцы. Между тем в других странах модель может отличаться от версии для КНР, но, скорее всего, общую концепцию сохранят. Увы, в России «пятидверку» мы не увидим, ведь легковушки Ford у нас больше не продают.

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