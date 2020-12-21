Засвечен салон нового трёхрядного Ford Equator: кросс получил табло, как у младшего Edge

В Сеть выложили фото интерьера нового SUV американской марки. Главная «фишка» – объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы. Первым и главным рынком для модели станет Китай, там продажи, вероятно, стартуют в следующем году.

О том, что Ford готовит для КНР новый крупный кроссовер, стало известно в сентябре благодаря «сливу» от местного минпрома. Трехрядную модель назвали Equator, за выпуск будет отвечать совместное предприятие американского концерна и компании JMC (Jiangling Motors Corporation). К слову, это третий SUV под маркой Форд в гамме СП – оно также производит рамный внедорожник Everest и паркетник Territory. Последний создан на базе «китайца» JMC Yusheng S330, но вот есть ли «китайские корни» у Экватора – до сих пор неизвестно. Прежде сертификационный орган раскрыл внешний облик новинки, а теперь в распоряжении издания Autohome оказались снимки салона.

Итак, интерьер SUV оформили в стиле рестайлингового Ford Edge, предназначенного для Поднебесной (его сборка налажена на заводе другого СП – Форда и Changan): Equator получил аналогичное табло, то есть объединенные между собой экраны «приборки» и мультимедийной системы (у Эджа в КНР ранее был вертикальный тачскрин, и такой только-только внедрили в Штатах). Другие особенности – трехспицевое рулевое колесо, расположенная в основании центрального тоннеля беспроводная зарядка для смартфона, шайба вместо традиционного рычага коробки и еще один «кругляш», который, вероятно, отвечает за выбор режимов движения. Согласно документам минпрома, Ford Equator предложат в пяти-, шести- или семиместном исполнении.

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Длина Экватора равна 4905 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1755 мм, расстояние между осями – 2865 мм. Таким образом, по своим размерам в локальной линейке Ford новинка вписалась между упомянутым выше Everest (4892/1862/1837 мм, колесная база – 2850 мм) и Explorer (5075/2004/1778 мм, расстояние между осями – 3025 мм). Кстати, существует версия, что Equator и не кроссовер вовсе, а рамный вездеход с базовым задним приводом, но так ли это, мы, очевидно, узнаем лишь после официальной презентации.



Двигатель для трехрядного SUV пока заявлен один, в документах минпрома он обозначен как EcoBoost 4G20D6L: это двухлитровая «турбочетверка» с отдачей в 224 л.с. Коробка не указана. Скорее всего, для модели предусмотрен полный привод.

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Премьеру Equator должен справить в следующем году. Не исключено, что и по цене новинка окажется между Everest и Explorer. Первая модель в Поднебесной сегодня стоит от 275 800 юаней, что эквивалентно примерно 3 164 000 рублей по актуальному курсу. Свежий Explorer там обойдется минимум в 309 800 юаней – это около 3 554 000 рублей.



Экспорт вполне вероятен, ведь и кросс Ford Territory, который изначально позиционировали в качестве китайского эксклюзива, сегодня является глобальным. Впрочем, до РФ новинки американского бренда все равно не доберутся, так как Форд вывел свои легковушки с нашего рынка, оставив лишь коммерческий Transit.