Кроссовер Ford Edge: на родине – скромные обновки, за рубежом – перекроенный салон

Появились полноценные фотографии модернизированного паркетника Ford, предназначенного для китайского рынка. Такой SUV изменился снаружи и внутри, хотя в Штатах модель лишь слегка освежили.

Минувшей осенью Ford представил в США кроссовер Edge 2021 модельного года: на родине марки дизайн экстерьера менять не стали, главную обновку припасли для салона – автомобиль получил 12-дюймовый вертикальный тачскрин мультимедийной системы вместо 8-дюймового «традиционного» планшета. А в начале декабря в Сеть выложили плохенькие изображения модернизированной версии для Китая (для этой страны кросс производят локально, за выпуск отвечает СП Ford и Changan), и выяснилось, что над «их» паркетником фордовцы поработали гораздо серьезнее. В Поднебесной презентация обновленного Edge намечена на 22 декабря, но местные СМИ уже познакомились с моделью, среди таковых оказалось издание Autohome, опубликовавшее снимки кросса.

Обновленный Ford Edge для Китая 1 / 3 Обновленный Ford Edge для Китая 2 / 3 Обновленный Ford Edge для Китая 3 / 3

У китайского паркетника заменили радиаторную решетку, плюс окантовка стала толще. Фары «срослись» с решеткой, также подретушировали передний бампер (на нем красуются новые хромированные вставки), задние фонари теперь объединяет широкая блестящая плашка, под которой появилась надпись с названием модели, другими сделали и накладки на патрубках выхлопной системы. Китайцы пишут, что габариты прежние: длина – 4878 мм (американский SUV компактнее), колесная база составляет 2850 мм.



Обновленный Ford Edge для Китая 1 / 2 Обновленный Ford Edge для Китая 2 / 2

Интерьер для КНР и вовсе полностью перекроили, тут новые передняя панель и рулевое колесо, ну и самое главное – мультимедиа. Так, именно китайский Edge после предыдущего рестайлинга (его, кстати, провели не так давно – в 2019-м) первым обрел вертикальный тачскрин, а теперь от него отказались! Паркетник 2021 модельного года щеголяет крупным дисплеем, объединенным с виртуальной «приборкой». Под экраном установили горизонтальные дефлекторы обдува, еще ниже идет блок управления «климатом» с отдельной шайбой для регулировки громкости «музыки», под ним – бокс с крышкой, в котором спрятаны площадка для беспроводной зарядки, пара USB-разъемов и розетка. Как и прежде, в Китае Ford Edge предложат с пяти- или семиместным салоном (в Штатах модель исключительно пятиместная).



Дореформенный Ford Edge для Китая 1 / 3 Дореформенный Ford Edge для Китая 2 / 3 Дореформенный Ford Edge для Китая 3 / 3

Техника, по предварительным данным, прежняя: на «поднебесном» рынке кроссовер доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 EcoBoost (245 л.с., 390 Нм), а под капотом «заряженной» версии ST установлен мотор V6 2.7 (322 л.с., 500 Нм), оба работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Для модели предусмотрен полный привод.



Между тем и в Китае, и в США Ford Edge теряет покупателей, причем в первой стране паркетник расходится совсем уж вяло: по итогам января-октября 2020-го выбор на нем остановили 19 866 клиентов, что на 20% меньше, чем годом ранее. Результат модели в Штатах за аналогичный период – 87 249 ед. (-21%).

Ford Edge 2021 модельного года для США 1 / 3 Ford Edge 2021 модельного года для США 2 / 3 Ford Edge 2021 модельного года для США 3 / 3

Напомним, Ford пытался продавать Edge и в России, у нас даже наладили его сборку, но в 2015-м кроссовер ушел из-за слабого спроса. А в прошлом году американская марка полностью вывела свои легковушки с российского рынка.

