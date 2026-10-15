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Продажи BMW Group: Европа помогает, Китай тянет на дно, Rolls-Royce теряет клиентов

15.10.2026 422 0 1
Продажи BMW Group: Европа помогает, Китай тянет на дно, Rolls-Royce теряет клиентов

BMW Group опубликовала результаты продаж за первые три квартала 2026 года. Автомобильная группа, куда входят марки BMW, Mini и Rolls-Royce, реализовала в мире 1 707 799 машин, что на 4,9% меньше, чем в январе-сентябре 2025-го.

Мы сейчас внимательно следим за положением дел в BMW Group, так как компания находится в предкризисном состоянии и уже запустила антикризисный план, чтобы пережить надвигающиеся трудные времена. Трудные времена связаны прежде всего с обвальным падением продаж в Китае: по данным самой BMW Group, за первые девять месяцев текущего года совокупные продажи марок BMW и Mini здесь снизились на 21,8% до 376 128 автомобилей.

CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей) даёт отдельную цифру продаж по локализованным в Китае моделям BMW: за первые три квартала 2026 года они снизились на 19,8% до 316 925 шт.

Пресс-служба BMW Group говорит, что продажи компании в Китае отражают общую динамику рынка, но мы хотели бы отметить, что есть компании, растущие вопреки общему тренду. Например, компания Leapmotor за тот же период нарастила продажи в Китае на 44,4% до 506 967 автомобилей, продажи FangChengBao выросли на 103,5% до 230 206 автомобилей.

Продажи BMW и Mini за отчётный период в Европе выросли на 4,5% до 732 279 автомобилей (из них 34,7% — это электромобили), в США продажи выросли на 3,4% до 307 402 автомобилей. Глобальные продажи марки BMW сократились на 6,4% до 1 483 960 автомобилей, а продажи Mini выросли на 6,8% до 220 247 автомобилей. Глобальные продажи Rolls-Royce сократились сразу на 12,4% до 3592 автомобилей.

Пресс-служба BMW Group уверяет, что динамика продаж электромобилей Neue Klasse очень и очень обнадёживающая, но в цифрах глобальных продаж это пока не отразилось. За отчётный период глобальные продажи электромобилей BMW Group сократились на 2,7% до 314 552 шт. — таким образом, их доля в общей структуре продаж компании составляет 18,4%. Вместе с тем продажи электромобилей в третьем квартале выросли на 7,2% до 110 257 шт.

Глобальные продажи спортивных моделей BMW M GmbH за первые три квартала 2026 года сократились на 6,1% до 148 510 шт. Причина понятна — страшные и тяжёлые plug-in гибридные «эмки» рынок встретил плохо, не о таких машинах мечтают состоятельные любители езды с ветерком.

Глобальные продажи мотоциклетного подразделения BMW Motorrad за первые три квартала 2026 годасократились на 6,1% до 149 452 шт.

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