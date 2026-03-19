Двигатель V8 на BMW M5 потерял 41 л.с. после перехода на Euro 7

Тяжёлые plug-in гибридные спортседан BMW M5 и спортуниверсал BMW M5 Touring уже адаптированы к экологическим нормам Euro 7, хотя они вступят в силу лишь в конце ноября текущего года. 4,4-литровый бензиновый битурбомотор V8 был переведён на цикл Миллера, из-за чего его максимальная мощность снизилась с 585 до 544 л.с., но совокупная пиковая отдача гибридной силовой установки осталась прежней — 727 л.с.

BMW M5 седьмого поколения (G90 — седан, G99 — универсал) дебютировал в 2024 году, он удивил многих поклонников баварской марки тяжеловесным дизайном и реально большой массой: седан в снаряженном состоянии весит 2435 кг, универсал — 2475 кг. Прибавка более чем в полтонны по сравнению с предыдущим BMW M5 (F90) объясняется тем, что модель поколения G90/G99 в безальтернативном порядке оснащается plug-in гибридной силовой установкой с тяжёлой тяговой батареей и кучей других электротехнических компонентов.

Переход на plug-in гибридную силовую установку — вынужденная для BMW мера, она нужна, чтобы вписаться в ужесточающиеся в Евросоюзе нормативы по корпоративным выбросам CO 2 . Ещё одну неприятность для автопроизводителей представляют вступающие в силу 29 ноября этого года экологические нормы Euro 7 с более строгим контролем за выбросами вредных веществ.

Нормы Euro 7 привели к более широкому использованию цикла Миллера в бензиновых ДВС, этот цикл прежде считался экзотическим, а теперь встречается всё чаще и чаще. Цикл Миллера за счёт более раннего или более позднего закрытия впускных клапанов по сравнению с традиционным циклом Отто позволяет уменьшить расход топлива и, как следствие, улучшить экологические характеристики двигателя. Вместе с тем цикл Миллера уменьшает реальную степень сжатия, из-за чего снижается и максимальная мощность двигателя. О циклах работы ДВС мы как-нибудь сделаем отдельную статью, а здесь лишь скажем, что если двигатель изначально был рассчитан на цикл Миллера, как, например, новая 2,0-литровая «турбочетвёрка» Hurricane 4 Turbo от Stellantis, то он может быть очень мощным за счёт оптимизированной под этот цикл конструкции в целом, однако если вы переводите на цикл Миллера двигатель, изначально рассчитанный на цикл Отто, то будет потеря в мощности, что и случилось с 4,4-литровым V8 (заводской индекс S68) на актуальном BMW M5.

Компания BMW, конечно, могла бы комплексно модернизировать двигатель S68 под цикл Миллера, чтобы обеспечить прежнюю мощность, и, возможно, в будущем это будет сделано, но в случае с нынешним M5 баварцы решили ограничиться паллиативными мерами: снижение мощности ДВС компенсировано тем, что единственный электромотор, вживлённый в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, чаще работает на максимальной мощности (198 л.с.) и соответственно быстрее разряжает тяговую батарею, что, конечно, не очень хорошая новость для конечного потребителя.

Максимальная совокупная отдача гибридной силовой установки BMW M5 после перевода ДВС на цикл Миллера не изменилась — 727 л.с. и 1000 Нм. Основные динамические характеристики тоже прежние: до 100 км/ч седан BMW M5 разгоняется за 3,5 с, универсал — за 3,6 с, максимальная скорость — 250 км/ч, с опциональным пакетом M Driver’s Package — 305 км/ч. При езде исключительно на электротяге максимальная скорость ограничена на отметке 140 км/ч.