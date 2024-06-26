Седан BMW M5 нового поколения: гибридная установка с V8, больше времени на разгон до «сотни»

Баварцы выпускают BMW 5 series с 1972 года, в мае 2023-го дебютировал седан актуального поколения (серии G60), а также полностью электрическая четырёхдверка, получившая собственное название – BMW i5. Подзаряжаемый гибрид появился осенью прошлого года, а в феврале текущего прошла премьера новых пятидверок – BMW 5 series Touring и i5 Touring. Теперь семейство пополнилось за счёт «заряженного» седана M5, а в дальнейшем в него войдёт «горячий» универсал M5 Touring.

На фото: седан BMW M5 нового поколения

Главным изменением нового BMW M5 является его «начинка». В основе гибридной установки лежит бензиновый битурбомотор V8 объёмом 4,4 литра, отдача которого составляет 585 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Он работает в тандеме со 197-сильным электродвигателем (280 Нм). Совокупная мощность этой системы равна 727 л.с., максимальный крутящий момент – 1000 Нм. Модель оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic и системой полного привода M xDrive.



В состав системы входит также тяговая батарея ёмкостью 18,6 кВт*ч, расположенная в нижней части кузова. Запас хода при движении только на электротяге варьируется в диапазоне от 67 до 69 км (при расчёте по циклу WLTP). Заряжать аккумулятор можно от сети переменного тока мощностью до 7,4 кВт. Максимальная скорость в полностью «зелёном» режиме у нового BMW M5 ограничена отметкой в 140 км/ч.



Отметим, в гибридном режиме максимальная скорость седана в стандартном исполнении равна 250 км/ч, хотя этот показатель можно увеличить до 305 км/ч при наличии опционально доступного пакета M Driver's Package. На разгон с места до «сотни» гибриду требуется 3,5 секунды; для сравнения, предшественник выполнял это упражнение на 0,2 секунды быстрее.



Гибридная «начинка» повлияла на вес автомобиля: у нового четырёхдверного BMW M5 снаряженная масса составляет 2445 кг, тогда как у предшественника показатель был на 474 кг меньше. При этом разработчики всё-таки пытались уменьшить неподрессоренную массу, в том числе за счёт облегчённых алюминиевых компонентов передней подвески на двойных поперечных рычагах.



«Заряженная» четырёхдверка новой генерации получила иную чёрную глянцевую радиаторную решётку, которая выполнена в форме фирменных «ноздрей» с окантовкой в виде подсветки. Ещё у BMW M5 изменилась форма и рисунок головной оптики со «скобками» ходовых огней. У модели на передней оси расположены 20-дюймовые оригинальные колёсные диски, на задней – 21-дюймовые «катки». За ними видны солидного размера тормоза – 16 дюймов спереди и 15,7 дюйма сзади. За доплату можно получить карбон-керамические тормоза M с золотыми суппортами.



На фото: салон нового седана BMW M5 1 / 5 На фото: салон нового седана BMW M5 2 / 5 На фото: салон нового седана BMW M5 3 / 5 На фото: салон нового седана BMW M5 4 / 5 На фото: салон нового седана BMW M5 5 / 5

В салоне нового седана BMW M5 установлены спортивные кресла, рулевое колесо изменённого дизайна и функцией обогрева; в стандартное оснащение входит акустическая система Bowers & Wilkins, а также панорамная крыша Sky Lounge. В качестве опции предлагается более лёгкий карбоновый верх. На передней панели располагается изогнутый дисплей, объединяющий виртуальную приборку (диагональ – 12,3 дюйма) и тачскрин информационно-развлекательной системы с операционной системой BMW 8.5 (на 14,9 дюйма).



Производство «заряженной» четырёхдверки начнётся на заводе компании в Дингольфинге (Германия) в следующем месяце. В продажу модель поступит позже в этом году.