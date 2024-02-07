BMW i5 и 5 series Touring нового поколения: пятидверка подросла в габаритах и сменила имидж

До дилеров в Германии, ряде других стран Европы и Японии универсалы баварского бренда доберутся в мае 2024 года, а на других рынках модели появятся в июне.

Компания BMW начала выпускать 5 series ещё в 1972 году, за прошедшее время модель несколько раз сменила генерацию. Презентация четырёхдверной версии модели нового поколения (серии G60) прошла в мае прошлого года, тогда же дебютировал и полностью электрический вариант, который получил собственное название – BMW i5. Подзаряжаемая гибридная «пятёрка» была представлена осенью. Теперь, после череды тизеров и замаскированных прототипов, баварцы наконец рассекретили универсал BMW 5 series Touring шестого поколения и его «зелёную» модификацию – i5 Touring.

На фото: BMW 5 series Touring нового поколения

Одним из главных изменений для пятидверки стали увеличенные габариты. В длину новая «пятёрка» растянулась до 5060 мм (на 97 мм больше по сравнению с предшественником), в ширину – до 1900 мм (на 32 мм больше), в высоту – до 1515 мм (на 17 мм больше). Подросло и расстояние между осями: у нового универсала оно составляет 2995 мм, что на 20 мм больше, чем у BMW 5 series Touring прошлой генерации.



Увеличение габаритов было потрачено на внутреннее пространство для пассажиров, тогда как объём багажного отделения остался прежним: 570 литров, а при сложенных задних сиденьях показатель вырастает до 1700 литров. В качестве стандартных универсалам предлагаются 18- и 19-дюймовые колёсные диски, а за доплату доступны «катки» размером 21 дюйм.



На фото: BMW i5 Touring

BMW 5 series Touring визуально выглядит немного агрессивнее по сравнению с предшественником, этот эффект достигается за счёт более рельефных выштамповок на капоте и боковинах, иного спойлера на верхней части багажной двери, а также других, более массивных бамперов. Универсал получил новую головную оптику изменённой формы с ходовыми огнями в виде «скобок», а также слегка увеличенную радиаторную решётку в виде фирменных «ноздрей» с рисунком в виде вертикальных полос и с серебристой окантовкой. Задним фонарям тоже изменили форму и рисунок.



У полностью «зелёной» версии BMW i5 Touring заглушка имеет ту же форму, что и традиционная решётка радиатора, но она выполнена из чёрного пластика с тонкой хромированной обводкой, которая не коснулась перемычки между «ноздрями». Ещё у электрички по-другому оформлен передний бампер, в котором воздухозаборники оформлены в виде крупных элементов, выполненных из глянцевого пластика. Корма отличается за счёт заднего бампера с иным диффузором.



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Интерьер новинок поклонникам бренда уже знаком, причём не только по четырёхдверным «пятёркам», но и по другим недавним моделям BMW. На передней панели располагается изогнутое табло, которое объединяет виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма и 14,9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы BMW OS 8.5. В салоне разместили спортивные сиденья и новое, «приплюснутое» с двух сторон рулевое колесо. Опционально доступны панорамная крыша, отделка салона кожей и акустическая система с 18 динамиками.



На фото: BMW i5 M60 xDrive Touring 1 / 2 На фото: BMW i5 M60 xDrive Touring 2 / 2

На старте продаж новый BMW 5 series Touring будет доступен с мягкогибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбодизель мощностью 197 л.с., его максимальный крутящий момент равен 400 Нм. Он подключен работает в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском» и восьмиступенчатым автоматом Steptronic. Привод – задний или полный.



На фото: салон BMW i5 M60 xDrive Touring 1 / 2 На фото: салон BMW i5 M60 xDrive Touring 2 / 2

В компании отметили, что летом 2024 года линейка пополнится за счёт версии с рядным шестицилиндровым дизельным двигателем объёмом 3,0 литра, а также пары подключаемых гибридов. Позже могут появиться версии и с другими «начинками».



BMW i5 Touring предложат в двух версиях с одной тягой батареей ёмкостью 81,2 кВт*ч. У eDrive40 один 340-сильный электромотор, расположенный на задней оси, его максимальный крутящий момент – 430 Нм. На разгон с места до «сотни» такому универсалу нужно 6,1 секунды. Его запас хода на одной зарядке составляет 560 км (при расчёте по циклу WLTP).

На фото: подзаряжаемый гибрид BMW 530e Touring 1 / 2 На фото: подзаряжаемый гибрид BMW 530e Touring 2 / 2

Топовую версию BMW i5 M60 xDrive Touring оснастили двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Её совокупная отдача составляет 601 л.с. (820 Нм). Такой вариант пятидверки первую сотню набирает за 3,9 секунды, а её максимальная скорость равна 230 км/ч. Максимальная дальнобойность без подзарядки ожидаемо меньше, чем у стартового исполнения – показатель равен 506 км.



Универсалы баварского бренда доберутся до дилеров в Германии, ряде других стран Европы и Японии в мае текущего года, а на других рынках новинки появятся в июне. На домашнем рынке дизельная пятидверка нового поколения стоит не менее 61 750 евро, за начальную версию «электрички» просят как минимум 72 200 евро, а цена топового варианта BMW i5 M60 xDrive Touring равна 101 500 евро.

