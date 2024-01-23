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  • Вместительная «пятёрка» BMW показалась на новом тизере в преддверии премьеры

Вместительная «пятёрка» BMW показалась на новом тизере в преддверии премьеры

23.01.2024 121 0 0

Премьера новинки баварской марки пройдёт весной текущего года. Отметим, в новом коротком видео мелькнула полностью «зелёная» версия будущего универсала.

История BMW 5 series началась ещё в 1972 году, а презентация модели актуального восьмого поколения (серии G60) прошла в мае прошлого года. Тогда же немецкая компания рассекретила и её полностью электрическую версию, которая получила собственное название – BMW i5. Сейчас производитель готовится к презентации к скорой презентации новых универсалов 5 series Touring и i5 Touring.

Баварский производитель продолжает держать внешность будущих пятидверок в секрете, несмотря на то, что ранее в интернете уже были растиражированы патентные изображения. Кстати, они легли в основу рендерных изображений BMW 5 series Touring, которые создал дизайнер Kolesa.ru.

Осенью прошлого года баварцы поделились тизером будущего «обычного» универсала, а теперь они опубликовали короткое видео с полностью электрической версией – BMW i5 Touring. Затемнённый ролик начинается с появляющегося профиля будущей новинки, затем она начинает вращаться и завершается кадр приближением кормы с гаснущими фонарями. Их рисунок выполнен из прерывистых линий, которые образуют «оквадраченные» подковы.

Тизер BMW i5 Touring
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Тизер BMW i5 Touring
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У автомобиля на видео можно рассмотреть антенну «акулий плавник» на крыше и спойлер, расположенный в верхней части багажной двери; ещё у предсерийного прототипа заметны традиционные наружные зеркала и рейлинги на крыше.

Ожидается, что у универсала передняя часть будет оформлена таким же образом, как и у дебютировавшего в прошлом году «зелёного» седана. В этом случае i5 Touring получит раскосую светодиодную головную оптику со скобками ходовых огней, капот с рельефными выштамповками, на кромке которого расположен логотип, а также заглушку, по форме «фирменных ноздрей» и рисунку имитирующую традиционную решётку радиатора. В нижнюю часть переднего бампера интегрированы пара боковых и большой центральный воздухозаборник с глянцевой окантовкой.

Тизер BMW i5 Touring
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Тизер BMW i5 Touring
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У грядущего универсала интерьер также будет от седана. Это значит, что на передней панели можно будет увидеть изогнутое цифровое табло, которое объединяет в себе одновременно виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы BMW OS 8.5 диагональю 14,9 дюйма. С помощью мультимедиа можно в том числе менять настройки климатической установки. А управление дефлекторами вентиляции происходит за счёт джойстиков, размещённых в нижней части панели.

Тизер BMW i5 Touring
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Тизер BMW i5 Touring
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Техника у BMW i5 Touring, скорее всего, окажется такой же, как у «зелёной» четырёхдверной «пятёрки». Напомним, базовая версия i5 eDrive40 оснащается единственным электродвигателем, расположенным на задней оси. Его отдача составляет 340 л.с., а максимальный крутящий момент – 430 Нм. Такому седану на разгон с места до «сотни» нужно 6 секунд. У топового исполнения BMW i5 M60 xDrive двухмоторная установка, её совокупная мощность равна 601 л.с. (820 Нм). Первую «сотню» такая четырёхдверка набирает за 3,8 секунды. Обе версии оснащаются тяговой батареей ёмкостью 81,2 кВт*ч. В первом случае запас хода на одной зарядке составляет 497 км, показатель полноприводного седана – 455 км (по циклу WLTP).

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