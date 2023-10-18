Универсал BMW 5 series Touring: новый тизер и дата начала продаж

У новой пятидверки баварского бренда будет та же моторная гамма, что и у седана 5 series, который совсем скоро доберётся до дилеров в Европе.

Немецкая компания начала выпускать BMW 5 series в 1972 году, а модель восьмого поколения (серии G60) и её полностью электрическая версия BMW i5 были рассекречены в мае текущего года, а подзаряжаемая гибридная «пятёрка» дебютировала в конце прошлого месяца. Скоро к четырёхдверкам присоединятся универсалы BMW 5 series Touring и i5 Touring.

Новый тизер BMW 5 series Touring 1 / 2 Новый тизер BMW 5 series Touring 2 / 2

Пока что баварский производитель держит внешность пятидверки в секрете, хотя ранее в Сети уже были опубликованы патентные изображения модели. Кстати, на их основе дизайнер Kolesa.ru создал рендерные изображения BMW 5 series Touring. Компания же пока что поделилась очередным тизером будущего универсала: на затемнённом изображении виден профиль автомобиля, можно разглядеть силуэт верхней части, лаконичный спойлер в верхней части пятой двери, антенну «акулий плавник», фонари, частично заходящие на задние крылья.



На фото: актуальный седан BMW 5 series

Передняя часть, очевидно, будет оформлена так же, как и у актуального седана. Скорее всего, у 5 series Touring будет сравнительно небольшая радиаторная решётка в форме фирменных «ноздрей» с рисунком из вертикальных полос и с серебристой окантовкой (за доплату её можно подсветить). А у BMW i5 Touring, вероятно, будет схожим образом оформлена заглушка. Наверняка одинаковыми окажутся и головная оптика со «скобками» ходовых огней, а также воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера.



Не будет отличий и в интерьере новинки. Так что на передней панели BMW 5 series Touring расположат большой изогнутый дисплей, объединяющий виртуальную приборку диагональю 12,3 дюйма, а также тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 14,9 дюйма. Управление климат-контролем производится с помощью мультимедийного экрана, а дефлекторами вентиляции – джойстиками, которые размещены в нижней части передней панели. За доплату могут предложить полосу с сенсорными вставками BMW Interaction Bar, кожаную отделку салона, проекционный экран и четырёхзонный климат-контроль.



На фото: салон актуального седана BMW 5 series

В компании рассказали, что моторная гамма новой пятидверки будет такой же, как у седана. Это значит, что в Европе BMW 5 series Touring предложат с электрифицированными бензиновыми и дизельными моторами: им в пару предложат восьмиступенчатый автомат с интегрированным 48-вольтовым стартер-генератором. Напомним, стартовой будет заднеприводная версия с 2,0-литровой турбочетвёркой. Мощность MHEV-установки составляет 190 л.с., а максимальный крутящий момент – 330 Нм. Ещё в списке будет 2,0-литровый четырёхцилиндровый дизель, отдача равна 197 л.с. (400 Нм). Привод – задний или полный.



У универсала будет пара подзаряжаемых гибридов. В основу стартовой версии ляжет 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка, работающая в тандеме с электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Совокупная отдача этой системы составляет 299 л.с., а максимальный крутящий момент – 450 Нм. В состав системы входит ещё тяговая батарея ёмкостью 19,4 кВт*ч.

На фото: электрический седан BMW i5

Топовый гибрид предполагает полный привод и наличие силовой установки, в основе которой лежит 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель. Он идёт в комплекте с более мощным электромотором, встроенным в 8АКП. У такого 5 series Touring суммарная мощность системы составит 489 л.с. (700 Нм). Аккумулятор тот же.



Начальный вариант BMW i5 Touring получит единственный 340-сильный электродвигатель, расположенный на задней оси (максимальный крутящий момент – 430 Нм). У топовой «зелёной» версии полный привод и двухмоторная установка, совокупная отдача которой составляет 601 л.с. (820 Нм). Ёмкость тяговой батареи равна 81,2 кВт*ч. «Электрички» предназначены для авторынков Европы, Японии и Тайваня.

В компании рассказали, что BMW 5 series Touring появится в продаже весной 2024 года, а значит, полноценная премьера новинки пройдёт в течение ближайших нескольких месяцев.