Новинки ×

Универсал BMW 5 Series Touring: новые изображения

06.10.2023 199 0 0

На этой неделе в Сети появились патентные изображения новой «пятёрки» в кузове универсал, благодаря которым есть возможность оценить все особенности внешнего вида грядущей новинки.

Универсал пятой серии впервые появился в 1991 году, он был сделан на базе седана третьего поколения с заводским индексом Е34 (первые две генерации имели исключительно четыре двери). С тех пятидверная модификация с приставкой Touring была в каждом поколении «пятёрки», не станет исключением и самая новая модель, премьера которой состоялась в мае этого года. Ранее в начале лета мы уже делали рендеры универсала, однако сейчас мы можем с максимальной точностью воспроизвести внешний вид новинки благодаря появившимся патентным изображениям.

Рендер нового 5 Series Touring

Как и ожидалось, вплоть до центральных стоек универсал будет идентичен седану пятой серии с индексом G60. В его стиле сделают боковое остекление с восходящей подоконной линией (впервые для модели), при этом сохранится и некое подобие фирменного для марки «изгиба Хофмайстера». Наиболее интересным элементом являются задние фонари, которые получат отличную от седана форму, которая будет больше похожа на другие модели бренда — например, третьей и седьмой серий. Графика же светодиодных огней с узкими горизонтальными полосками будет примерно такая же, как на седане. Ещё одно отличие — более низкая погрузочная высота багажника.

Рендер нового 5 Series Touring

Как и седан, новый Touring будет представлен как в традиционных версиях с бензиновыми и дизельными моторами, так и в полностью электрической с именем i5. Базовым мотором для «пятёрки» стала 2,0-литровая «турбочетвёрка» мощностью 190 л.с. (310 Нм крутящего момента). При этом теперь все модификации комплектуются 8-ступенчатым «автоматом» с интегрированным 48-вольтовым стартер-генератором, благодаря чему совокупная отдача составляет 208 л.с. (330 Нм). Также есть вариант с 3,0-литровой рядной «турбошестёркой» мощностью 381 л.с. (540 Нм) в версии 540i xDrive, а в следующем году появятся шестицилиндровые дизели. В конце прошлого месяца дебютировали две версии подзаряжаемых гибридов PHEV мощностью 299 и 489 л.с. Что же касается электрических модификаций i5, то их пока две: стартовая eDrive40 с единственным электродвигателем на задней оси (340 л.с., 430 Нм) и топовая двухмоторная M60 xDrive мощностью 601 л.с. (820 Нм).   

Универсал 5 серии предыдущего поколения
1 / 2
Универсал 5 серии предыдущего поколения
2 / 2

Премьера универсала 5 Series может состояться в ближайшие месяцы.  

Между тем, несколько дней назад BMW опубликовала тизеры нового кроссовера Х2, производство которого начнётся до конца этого года.  

универсал рендеры "Колёса.ру" новинки BMW BMW 5 серия

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Блестящее прошлое: почему современный хром быстро теряет вид и что с этим делать Все мы помним американские автомобили 50-х – 60-х годов и их основное отличие в экстерьере: огромное количество хрома. Машина тогда должна была сверкать, сиять и желательно даже немного осле... 254 1 2 06.10.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра, сентябрь 2023: жизнь при новом курсе Курс рубля совершил очередное пике: за доллар или евро нужно отдать около сотни рублей. Расходники и запчасти по-прежнему есть в наличии, с ними проблем нет. А вот цены предсказуемо поползли... 588 1 2 04.10.2023
Статьи / Шины и диски Правила и особенности зимнего вождения: как избежать проблем и выйти из сложной ситуации Зимнее вождение – занятие одновременно увлекательное и опасное. А вот соотношение увлекательности и опасности зависит прежде всего от водительского опыта, навыков и практики. Предлагаем тем,... 2116 5 2 03.10.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 24552 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20013 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 18580 10 0 08.08.2023
Change privacy settings