Универсал пятой серии впервые появился в 1991 году, он был сделан на базе седана третьего поколения с заводским индексом Е34 (первые две генерации имели исключительно четыре двери). С тех пятидверная модификация с приставкой Touring была в каждом поколении «пятёрки», не станет исключением и самая новая модель, премьера которой состоялась в мае этого года. Ранее в начале лета мы уже делали рендеры универсала, однако сейчас мы можем с максимальной точностью воспроизвести внешний вид новинки благодаря появившимся патентным изображениям.

Рендер нового 5 Series Touring

Как и ожидалось, вплоть до центральных стоек универсал будет идентичен седану пятой серии с индексом G60. В его стиле сделают боковое остекление с восходящей подоконной линией (впервые для модели), при этом сохранится и некое подобие фирменного для марки «изгиба Хофмайстера». Наиболее интересным элементом являются задние фонари, которые получат отличную от седана форму, которая будет больше похожа на другие модели бренда — например, третьей и седьмой серий. Графика же светодиодных огней с узкими горизонтальными полосками будет примерно такая же, как на седане. Ещё одно отличие — более низкая погрузочная высота багажника.

Рендер нового 5 Series Touring

Как и седан, новый Touring будет представлен как в традиционных версиях с бензиновыми и дизельными моторами, так и в полностью электрической с именем i5. Базовым мотором для «пятёрки» стала 2,0-литровая «турбочетвёрка» мощностью 190 л.с. (310 Нм крутящего момента). При этом теперь все модификации комплектуются 8-ступенчатым «автоматом» с интегрированным 48-вольтовым стартер-генератором, благодаря чему совокупная отдача составляет 208 л.с. (330 Нм). Также есть вариант с 3,0-литровой рядной «турбошестёркой» мощностью 381 л.с. (540 Нм) в версии 540i xDrive, а в следующем году появятся шестицилиндровые дизели. В конце прошлого месяца дебютировали две версии подзаряжаемых гибридов PHEV мощностью 299 и 489 л.с. Что же касается электрических модификаций i5, то их пока две: стартовая eDrive40 с единственным электродвигателем на задней оси (340 л.с., 430 Нм) и топовая двухмоторная M60 xDrive мощностью 601 л.с. (820 Нм).

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Премьера универсала 5 Series может состояться в ближайшие месяцы.