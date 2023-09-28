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  • BMW X2 нового поколения засветил фирменные «ноздри» и купеобразный силуэт

BMW X2 нового поколения засветил фирменные «ноздри» и купеобразный силуэт

28.09.2023 2043 0 1

У нового паркетника баварской марки будут версии с бензиновыми двигателями, подключаемыми гибридными установками и только с электрическими моторами (у последнего будет собственное название).

Баварская марка рассекретила BMW X2 осенью 2017 года, в основу этого компактного кроссовера лёг одноимённый концепт, который был представлен годом ранее на автосалоне в Париже. В скором времени модель сменит генерацию, причём у следующего паркетника появится полностью «зелёная» версия с иным именем – BMW iX2. Сейчас производитель решил подогреть интерес поклонников бренда и опубликовал тизер новинки.

Тизер BMW X2 следующего поколения

На одном изображении виден силуэт кроссовера с купеобразным кузовом и небольшим спойлером, украшающем корму. На втором тизере можно частично разглядеть «лицо» BMW X2 второго поколения: видны выштамповки на капоте, традиционные наружные зеркала, по паре изогнутых линий светодиодных ходовых огней с каждой стороны, а также подсвеченную окантовку решётки радиатора в виде фирменных узнаваемых «ноздрей».

Тизер BMW X2 следующего поколения

Пока что баварцы продолжают держать внешность BMW X2 следующего поколения в секрете, однако минувшим летом фотошпионы сумели поймать замаскированный прототип новинки в ходе испытаний на дорогах общего пользования. Ранее мы делились с читателями этой серией снимков, на которых автомобиль скрыт с помощью камуфляжной плёнки практически полностью (за исключением разве что боковых зеркал и колёсных дисков).

На фото: прототип BMW X2 новой генерации

Передняя часть нового X2 многое позаимствует у компактного кроссовера BMW X1, а полностью электрическая версия, соответственно, у iX1 (они дебютировали в начале лета 2022 года). Судя по сегодняшнему тизеру, форма радиаторной решётки и капот у новинки всё же окажутся иными, а вот головная оптика может «переехать» практически в том же исполнении.

Вероятно, в салоне кросс-купе следующей генерации, как и у всех современных автомобилей баварского бренда, на передней панели будет установлен большой изогнутый дисплей, объединяющий два экрана – виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы.

Предположительно родственные паркетники разделят моторную гамму. Так, базовой для актуального X1 является 1,5-литровая бензиновая турботройка (136 л.с. и 230 Нм). Также в линейке мягкогибридная установка с 2,0-литровым турбомотором и 48-вольтовым стартер-генератором (218 л.с. и 360 Нм). Ещё у «икс первого» в линейке есть 2,0-литровый дизель (150 л.с. и 360 Нм) и MHEV-система на основе 2,0-литрового 197-сильного мотора (211 л.с. и 400 Нм).

У X1 есть пара подзаряжаемых гибридов. Первый базируется на 1,5-литровом двигателе, работающим в комплекте со 109-сильным электромотором (совокупная мощность – 245 л.с. и 477 Нм); а второй – на 150-сильном движке такого же объёма со 177-сильным электромотором (326 л.с. и 477 Нм). BMW iX1 оснастили двухмоторной установкой, общая отдача которой равна 313 л.с. (494 Нм).

Производство BMW X2 и iX2 наладят на заводе в Регенсбурге (Германия), где выпускаются «единички». Ожидается, что новинка дебютирует до конца текущего года, а в 2024-м доберётся до европейских дилеров.

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