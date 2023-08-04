Кроссовер BMW X2 следующего поколения проехался под камерами

Ожидается, что новый паркетник баварского бренда появится в продаже на европейском рынке весной 2024 года.

Небольшой кроссовер BMW X2 был представлен осенью 2017 года, в его основу лёг одноимённый концепт, который был рассекречен годом ранее в рамках Парижского автосалона. Сейчас баварская компания занимается разработкой кроссовера второго поколения. Известно, что у нового паркетника также будет и полностью электрическая версия, которая получит собственное имя – iX2.

На фото: прототип BMW X2 нового поколения

Баварцы пока официально не рассекретили внешность BMW X2 следующей генерации (дизайнер Kolesa.ru недавно представил свой вариант экстерьера новинки). Сейчас прототип продолжает серию летних испытаний, которые проводятся на дорогах общего пользования в южной части Европы. Свежей порцией снимков с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.



Прототип, попавшийся в объективы фотошпионов, весьма тщательно скрыт с помощью маскировки, хотя ряд особенностей экстерьера разглядеть всё-таки можно. Компактный кроссовер с купеобразным кузовом получил фирменную решётку радиатора в виде сравнительно небольших «ноздрей» с рисунком, состоящим из треугольных элементов. Такой же узор получил большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.

Ещё новый BMW X2 получил традиционные наружные зеркала с повторителями поворотников, «одноэтажную» головную оптику, утопленные дверные ручки, антенну «акулий плавник» на крыше, небольшой спойлер на кромке багажной двери, лаконичный обвес по периметру кузова, световозвращатели в арках передних колёс, а также горизонтально расположенные фонари (они находятся на задних крыльях, но заходят на пятую дверь).



Известно, что передняя часть нового X2 во многом будет пересекаться с компактным кроссовером BMW X1 (а «электричка» – с iX1). Напомним, обе версии «икс первого» дебютировали в начале лета прошлого года. Ожидается, что в салоне на передней панели установят большой изогнутый дисплей, объединяющий виртуальную приборку и тачскрин мультимедиа, кроме того, будут предложены спортивные сиденья.



Производство всех модификаций новинки наладят на мощностях завода в Регенсбурге (Германия), здесь же баварцы выпускают BMW X1 и iX1. По предварительным данным, паркетники разделят и моторную гамму. Напомним, в качестве базовой предлагается 1,5-литровая бензиновая турботройка (136 л.с. и 230 Нм). Ещё в линейке есть 2,0-литровый турбомотор (204 л.с. и 320 Нм), работающий в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском»; совокупная отдача – 218 л.с. и 360 Нм.

Линейку дизелей открывает 2,0-литровый двигатель (150 л.с. и 360 Нм). Ещё имеется мягкогибридная система на основе 2,0-литрового 197-сильного мотора, суммарная мощность – 211 л.с. и 400 Нм. Кроме того, в гамме есть пара подзаряжаемых гибридов. Первый вариант базируется на 1,5-литровом моторе, работающим в комплекте со 109-сильным электродвигателем (совокупная мощность – 245 л.с. и 477 Нм). Второй получил в основу 150-сильный двигатель объёмом 1,5 литра со 177-сильным электромотором (вместе они выдают 326 л.с. и 477 Нм).



В свою очередь полностью электрический кроссовер BMW iX2 может получить двухмоторную установку (по одному электродвигателю на каждой оси), суммарная мощность которой составит 313 л.с. (494 Нм).



Ожидается, что новый паркетник баварского бренда появится в продаже на европейском рынке весной 2024 года, а до Штатов доберётся ближе к 2025-му.