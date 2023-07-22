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BMW X2 следующего поколения: новые изображения

22.07.2023 276 0 0

BMW X2 следующего поколения: новые изображения

X2 существует пока в единственном поколении, премьера которого состоялась осенью 2017 года. Он также стал серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного годом ранее на Парижском автосалоне. Сейчас баварцы испытывают вторую генерацию модели, и тестовые образцы уже неоднократно попадались в объектив фотошпионов. Судя по имеющимся фотографиям, кроссовер заметно изменится при смене поколений.

Рендер нового BMW X2

Как и модель первой генерации, новый Х2 будет построен на базе кроссовера Х1 третьего поколения, премьера которого состоялась в начале прошлого лета. В его стиле сделана передняя часть, при этом фары, ноздри и бампер получат оригинальный дизайн. От «икспервого» же новинке достанутся дверные ручки клавишного типа и пластика боковин. А вот форма кузова совершенно другая: вместо обычного хэтчбека новый Х2 теперь за счёт покатого заднего стекла будет больше похож на другие купеобразные кроссоверы марки – Х4 и Х6. Задняя часть пока наиболее замаскирована, проглядываются лишь некоторые очертания горизонтальных фонарей. Ниша номерного знака расположится в бампере, также кроссовер изображен с дисками нового дизайна.

Рендер нового BMW X2

В основу Х2 второго поколения ляжет переднеприводная платформа FAAR, которую уже используют вышеупомянутый Х1, и также легковые модели 1 и 2 серии, за исключением купе 2 Series, которое сохранило классическую компоновку. Платформа предполагает двигатели не более четырёх цилиндров, и также вероятную полностью электрическую версию. Моторная гамма будет аналогична кроссоверу Х1, включая самую мощную модификацию M35i xDrive, которая была представлена в конце прошлого месяца. Она оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым битурбомотором, отдача которого в Европе составляет 300 л.с. (в США этот показатель равен 317 л.с.), а максимальный крутящий момент составляет 400 Нм. Вполне возможно, для купеобразного кроссовера Х2 эти показатели будут немного улучшены.

Нынешний BMW X2 (F39)
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Нынешний BMW X2 (F39)
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Нынешний BMW X2 (F39)
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Премьера новинки может состояться до конца этого года.

Напомним, пару месяцев назад состоялась официальная презентация новой «пятёрки» BMW и её полностью электрической версии i5.    

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