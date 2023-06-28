BMW рассекретила «горячий» компактный кроссовер X1 M35i xDrive

BMW X1 актуального третьего поколения был представлен в начале лета прошлого года, тогда же баварцы рассекретили полностью электрическую версию модели, которая получила собственное имя – iX1. Теперь баварская компания подготовила «горячую» версию обычного паркетника – BMW X1 M35i xDrive – с новой (хотя и не самой мощной в линейке) «начинкой».

На фото: BMW X1 M35i xDrive

Исполнение X1 M35i xDrive снабдили модернизированным 2,0-литровым четырёхцилиндровым битурбомотором, отдача которого в Европе составляет 300 л.с. (в США этот показатель равен 317 л.с.), а максимальный крутящий момент (вне зависимости от рынка) составляет 400 Нм. Двигатель получил усиленный коленвал, иную систему впуска, а также улучшенные системы впрыска, смазки и зажигания.



Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. У «подогретого» паркетника система полного привода xDrive с муфтой подключения задней оси и штатной механической блокировкой переднего дифференциала. Гибридных довесков в «начинке» исполнения X1 M35i xDrive не предусмотрено. Ещё у новинки подвеска с адаптивными амортизаторами, а дорожный просвет уменьшен на 15 мм.



Первую «сотню» новая версия паркетника набирает за 5,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч. Для сравнения, более мощные подзаряжаемая гибридная и полностью электрическая версии разгоняются от 0 до 100 км/ч за 5,7 и 5,6 секунды соответственно, а их «максималка» равна 205 и 180 км/ч. Стоит отметить, что снаряженная масса BMW X1 M35i xDrive составляет 1740 кг, показатель гибрида – 1935 кг, а «электрички» – 2085 кг.



На фото: салон BMW X1 M35i xDrive 1 / 3 На фото: салон BMW X1 M35i xDrive 2 / 3 На фото: салон BMW X1 M35i xDrive 3 / 3

Стоит напомнить, что в основе установки подзаряжаемого гибрида лежит 150-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, который работает в тандеме со 177-сильным электромотором; совокупная мощность этой системы составляет 326 л.с. (477 Нм). А у «зелёного» BMW iX1 двухмоторная установка (по одному электродвигателю на каждой оси), её отдача равна 313 л.с. (494 Нм).



«Горячий» вариант X1 M35i xDrive отличается от других версий в том числе визуально. В списке иных деталей экстерьера, помимо шильдиков, оформление прорезей в нижней части переднего бампера, а также спойлера в верхней части багажной двери. Ещё можно увидеть четыре патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны кормы). Версии положены либо 19-, либо 20-дюймовые колёсные диски. Салон тоже отличается за счёт декоративных элементов, а также кроссовер получил новую операционную систему BMW OS9. За доплату предлагаются ещё спортивные кресла с подсвечиваемым логотипом.



Производство BMW X1 M35i xDrive наладят на заводе, расположенном в немецком городе Регенсбурге (здесь же выпускаются другие версии модели, включая «электричку»). Баварский производитель рассказал о том, что модель доберётся до США в октябре текущего года, а в Европе продажи начнутся в ноябре. Цены станут известны позже, стартовая стоимость BMW X1 на сегодняшний день в Германии составляет 42 800 евро.

