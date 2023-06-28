Новинки ×

BMW рассекретила «горячий» компактный кроссовер X1 M35i xDrive

28.06.2023 100 0 0

Паркетник оснастили 2,0-литровым четырёхцилиндровым битурбомотором, который в европейской спецификации выдаёт 300 л.с., а в американской – 317 «лошадей».

BMW X1 актуального третьего поколения был представлен в начале лета прошлого года, тогда же баварцы рассекретили полностью электрическую версию модели, которая получила собственное имя – iX1. Теперь баварская компания подготовила «горячую» версию обычного паркетника – BMW X1 M35i xDrive – с новой (хотя и не самой мощной в линейке) «начинкой».

На фото: BMW X1 M35i xDrive

Исполнение X1 M35i xDrive снабдили модернизированным 2,0-литровым четырёхцилиндровым битурбомотором, отдача которого в Европе составляет 300 л.с. (в США этот показатель равен 317 л.с.), а максимальный крутящий момент (вне зависимости от рынка) составляет 400 Нм. Двигатель получил усиленный коленвал, иную систему впуска, а также улучшенные системы впрыска, смазки и зажигания.

Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. У «подогретого» паркетника система полного привода xDrive с муфтой подключения задней оси и штатной механической блокировкой переднего дифференциала. Гибридных довесков в «начинке» исполнения X1 M35i xDrive не предусмотрено. Ещё у новинки подвеска с адаптивными амортизаторами, а дорожный просвет уменьшен на 15 мм.

Первую «сотню» новая версия паркетника набирает за 5,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч. Для сравнения, более мощные подзаряжаемая гибридная и полностью электрическая версии разгоняются от 0 до 100 км/ч за 5,7 и 5,6 секунды соответственно, а их «максималка» равна 205 и 180 км/ч. Стоит отметить, что снаряженная масса BMW X1 M35i xDrive составляет 1740 кг, показатель гибрида – 1935 кг, а «электрички» – 2085 кг.

На фото: салон BMW X1 M35i xDrive
1 / 3
На фото: салон BMW X1 M35i xDrive
2 / 3
На фото: салон BMW X1 M35i xDrive
3 / 3

Стоит напомнить, что в основе установки подзаряжаемого гибрида лежит 150-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, который работает в тандеме со 177-сильным электромотором; совокупная мощность этой системы составляет 326 л.с. (477 Нм). А у «зелёного» BMW iX1 двухмоторная установка (по одному электродвигателю на каждой оси), её отдача равна 313 л.с. (494 Нм).

«Горячий» вариант X1 M35i xDrive отличается от других версий в том числе визуально. В списке иных деталей экстерьера, помимо шильдиков, оформление прорезей в нижней части переднего бампера, а также спойлера в верхней части багажной двери. Ещё можно увидеть четыре патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны кормы). Версии положены либо 19-, либо 20-дюймовые колёсные диски. Салон тоже отличается за счёт декоративных элементов, а также кроссовер получил новую операционную систему BMW OS9. За доплату предлагаются ещё спортивные кресла с подсвечиваемым логотипом.

Производство BMW X1 M35i xDrive наладят на заводе, расположенном в немецком городе Регенсбурге (здесь же выпускаются другие версии модели, включая «электричку»). Баварский производитель рассказал о том, что модель доберётся до США в октябре текущего года, а в Европе продажи начнутся в ноябре. Цены станут известны позже, стартовая стоимость BMW X1 на сегодняшний день в Германии составляет 42 800 евро.

кроссовер авторынок новинки BMW BMW X1

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Смерть через вздох: что не так с современными воздушными фильтрами Удивительно, но в процессе эксплуатации машина в самом большом количестве потребляет не бензин или солярку, а воздух. Вы же помните про стехиометрическую смесь? На килограмм сгоревшего бензи... 597 0 0 28.06.2023
Статьи / Популярные вопросы Как можно нарушить правила обгона и лишиться прав, даже выйдя на обгон по правилам Мы уже говорили о том, что обгон – один из самых опасных маневров на дороге, поскольку он связан с высокой скоростью и выездом на встречную полосу. И хотя ПДД формально защищают обгоняющего,... 2285 1 2 26.06.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mitsubishi ASX I Mitsubishi ASX трудно назвать всенародным любимцем, но в своё время его продавали в приличных объёмах, и он занимал треть в общем количестве купленных в России компактных кроссоверов. Оно и... 3849 4 1 25.06.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 16933 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 10134 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 8302 1 1431 03.03.2023
Change privacy settings