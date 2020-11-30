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  • Volkswagen Passat «подрежут» и в Европе. Arteon останется без наследника

Volkswagen Passat «подрежут» и в Европе. Arteon останется без наследника

30.11.2020 328 0 0

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что Volkswagen решил отказаться от американской версии седана Passat, так как модель пользуется слабым спросом. Теперь выяснилось, что и в Европе Passat более не считается перспективной моделью: следующее поколение здесь будет представлено только в кузове универсал, да и тот по большей части осядет в корпоративных парках.

 

Девять из десяти Пассатов, что продаются сейчас в Германии, поступают в корпоративный парки, а частных клиентов эта модель больше «не заводит», они теперь приобретают более практичные и вместительные кроссоверы, ассортимент которых в гамме Volkswagen велик как никогда. Тем не менее за первые три квартала этого года Passat, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся на европейском рынке тиражом 78 899 экземпляров — первое место в классе, если не брать в расчёт премиальные модели (результат BMW 3 Series — 82 152 шт.). Следом за Пассатом идёт его ближайший родственник Skoda Superb (продано 42 244 шт.), далее Peugeot 508 (21 100 шт.), Ford Mondeo (16 013 шт.) и Opel/Vauxhall Insignia (13 573 шт.). В прошлом году дилеры VW продали в Европе 124 650 Пассатов, а лучшим в этом веке годом для модели стал 2001-й, когда было реализовано 332 466 шт.

Volkswagen Passat

В общем, очевидно, что Passat теряет аудиторию в Европе и дальше будет только хуже, так как власти Евросоюза стремятся к вытеснению моделей с ДВС электромобилями. В 2023 году VW представит новую полностью электрическую среднеразамерную модель на платформе MEB, которая сейчас известна под кодовым именем Aero B и будет серийным воплощением концептов I.D. Vizzion и ID. Space Vizzion, то есть выйдет на рынок с кузовами седан и универсал. В долгосрочной перспективе это и будет замена нынешнему Пассату, хотя у последнего в 2023 году ожидается и прямой одноимённый наследник, но, по данным Automotive News Europe, в Европе он будет представлен исключительно с кузовом универсал, так как даже в корпоративном сегменте этот тип кузова в Европе наиболее востребован.

Volkswagen I.D. Vizzion

В Китае, который сейчас является главным в мире потребителем Пассатов (за первые три квартала этого года продано 103 214 шт., в 2019 году — 214 061 шт.), кузов седан, вероятно, останется, потому что универсалы китайцев практически не интересуют ни в частном, ни в корпоративном порядке.

Производство нового Пассата будет налажено в чешской Братиславе вместе с новым поколением Skoda Superb. У Superb при этом останутся два типа кузова (лифтбек и универсал). А в немецком Эмдене, где делают нынешние Пассаты, пропишется электрический Aero B. Его же, возможно, локализуют на американском заводе VW в в Чаттануге (штат Теннеси), но точных данный на сей счёт пока нет.

Volkswagen ID. Space Vizzion

Что до модели Arteon, которая дебютировала в 2017 году и представляет собой своеобразный спин-офф Пассата, то её коммерческие успехи оказались слабыми, а потому руководство VW решило более не развивать это направление, то есть преемника не будет ни в каком виде. Arteon уже ушёл с российского рынка (с января по сентябрь продан 81 экземпляр), а в Европе за первые три квартала этого года разошёлся тиражом 10 296 шт., в США — 2641 шт., в Китае — 20 921 шт.

Volkswagen Arteon

Добавим, что Ford поступит со своей среднеразмерной моделью Mondeo примерно так же, как VW с Пассатом: преемником Mondeo станет кросс-универсал.

универсал седан авторынок Европа бизнес Volkswagen Volkswagen Passat Volkswagen Arteon

 

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