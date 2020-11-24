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Съеден кроссоверами: Volkswagen Passat уйдёт с американского рынка

24.11.2020 91 0 0

Руководство концерна Volkswagen не видит будущего для Passat в Америке и свернёт его производство на заводе в Чаттануге (штат Теннеси). Вместо него американцам будут предлагать кроссоверы, в том числе электрические.

 

Volkswagen Passat пришёл в Америку в середине 70-х годов прошлого века под именем Dasher, а в конце прошлого десятилетия руководство немецкого автоконцерна приняло решение делать для Америки собственный Passat, более крупный и дешёвый, чем европейский. За основу взяли устаревшую платформу PQ46 от европейского Пассата поколения B7, сборку организовали в Чаттануге, на рынок модель вышла в 2011 году. В первый полный год продаж, 2012-й, американский Passat, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся тиражом 117 023 экземпляра — лучший результат для этой модели в XXI веке на рынке США. В 2010-м, до смены поколений, было продано всего 12 497 шт.

Казалось бы решение делать локальный продукт оказалось верным? Смотря с чем сравнивать: американская Toyota Camry, например, в 2012 году нашла 404 885 покупателей и, как показала история, у неё ещё оставался потенциал для роста (в 2015-м продано 429 355 шт.), несмотря на яростное наступление кроссоверов. А спрос на Passat уже в 2013-м снизился до 109 652 единиц. В 2018-м, накануне очередной смены поколений, Passat нашёл в США 41 401 покупателя.

В нынешнем виде американский Passat известен с начала прошлого года: при смене поколений автомобиль сохранил платформу PQ46, но получил внешность китайского Пассата, который, к слову, уже переехал на более современную модульную «тележку» MQB. Коммерческие успехи нового американского Пассата оказались удручающими: за первые три квартала этого года продано только 16 190 экземпляров. Для сравнения скажем, что результат Toyota Camry за тот же период – 204 945 шт., Honda Accord — 145 291 шт., Nissan Altima — 97 082 шт.

Сегмент среднеразмерных седанов в США в целом считается депрессивным из-за того, что его целевая аудитория постепенно дрейфует в сторону кроссоверов, но седаны японских брендов всё же по-прежнему продаются внушительными тиражами, а бегство из сегмента большой американской тройки (GM, Ford, FCA) связано скорее с её бессилием сделать конкурентоспособные машины. Вот и Volkswagen признал, что у американского Пассата нет будущего: об этом сообщает издание Wards Auto со ссылкой на главу немецкой марки Ральфа Брандштеттера.

Топ-менеджер, конечно, упирает на засилье кроссоверов и ориентацию марки именно на этот тип автомобилей. Брандштеттер приводит в пример «выдающийся успех» кроссовера VW Atlas в США (в России он известен как VW Teramont), но цифры показывают, что никакого успеха нет: с января по сентябрь этого года реализовано 39 056 Атласов, тогда как Ford Explorer разошёлся тиражом 160 209 шт., Jeep Grand Cherokee — 152 856 шт., Toyota Highlander — 141 301 шт.

На наш взгляд, честнее было бы признать, что у Volkswagen сейчас в США вообще нет по-настоящему интересных и востребованных моделей, но руководство марки, разумеется, этого не сделает. Вместо этого будет предпринята попытка привлечь интерес к американскому бренду с помощью электромобилей: в 2022 году в Чаттануге пропишется батарейный кроссовер ID.4, но на рынок он выйдет раньше, в 2021 году, как импортная модель. Когда именно закончится производство американского Пассата, пока неизвестно, но, скорее всего, это случится до конца 2022 года.

Что до европейского и китайского Пассатов, то у них в 2023 году ожидает очередная и вероятно последняя смена поколений. Также на 2023 год намечен дебют электрической среднеразмерной модели семейства ID, которая в перспективе полностью заменит Passat. Но как минимум в ближайшем десятилетии обе модели будут существовать параллельно.

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