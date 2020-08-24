«Девятый» Volkswagen Passat будет тяготеть к премиальному сегменту

Компания Volkswagen представила Passat восьмого поколения в 2014 году, а обновление модель, представленная на европейском рынке, пережила в начале 2019 года. Теперь же стали известны первые подробности о Пассате следующей, девятой по счёту генерации. Ожидается, что продажи машин начнутся примерно через три года, более точного срока пока нет.



На фото: актуальная версия Volkswagen Passat

О том, что новый VW Passat выйдет на рынок в 2023 году, сообщает британский Autocar со ссылкой на собственные источники в компании. Любопытно, что ещё недавно «в верхах» концерна обсуждалось, есть ли вообще у модели будущее, а теперь известно, что новому Пассату быть, причём сразу в нескольких модификациях.

Так, ожидается, что в следующем поколении автомобиль разделит платформу и основные узлы с Skoda Superb. По предварительной информации, у него будет иной тип кузова – «девятый» VW Passat из седана превратят в лифтбек. Кроме того, в линейке останутся универсал и так называемый «приподнятый» вариант – Alltrack. Предполагается, что внутренней конкуренции с Arteon не будет, так как они окажутся отличными по стилю и будут предназначены для разной аудитории.



Кроме того, у нового Пассата в моторной гамме будут не только традиционные бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания, а также гибридные установки – ожидается появление полностью электрической версии Volkswagen Passat B9. Ожидается, что такой вариант, опять же, не будет ставить «палки в колёса» будущему электрокару, который впоследствии создадут по мотивам концепта ID Vizzion, так у Пассата будет заметно более консервативный дизайн.



По предварительной информации, Passat следующей генерации получит премиальную отделку и набор опций. Вероятно, соответствующим образом вырастет и ценник (данные о стоимости новинки появятся позже). В итоге «девятый» Пассат сможет бороться за клиентов с Mercedes-Benz C-Class и BMW 3 series.

Отметим, сейчас на китайском и американском рынках предлагаются другие версии VW Passat (в основе «американца» платформа PQ46): не те, которые можно купить в Европе и России (базируется на «тележке» MQB). Однако девятое поколение модели обещает стать глобальным. Кстати, это значит, что модель останется в том числе и в Великобритании: ранее предполагалось, что модель уйдёт после того, как в стране введут запрет на продажу машин с ДВС и гибридными установками (предполагается, что новые правила начнут действовать в 2030 году).



Согласно данным Carsalesbase, самые высокие продажи у Volkswagen Passat в Китае, здесь за прошлый год был реализован 214 061 экземпляр (на 19,6%). В США же результат за 2019-ый ощутимо упал: автомобиль разошёлся тиражом всего в 14 123 шт. (на 65,9% меньше, чем в 2018-ом). В свою очередь, в Европе показатель Пассата составляет 124 650 шт. (на 19,1% меньше), а в России за весь прошлый год клиенты VW купили 1608 шт. (на 34,4% меньше). Кстати, самой популярной моделью Volkswagen у нас на сегодняшний день остаётся Polo: с января по июль 2020-го дилеры в РФ реализовали 28 188 шт., что обеспечило ему место в пятёрке лидеров.

