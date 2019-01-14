Volkswagen Passat-2020: старые платформа и мотор, дизайн – как в Китае

Седан нового поколения, предназначенный для американского рынка, рассекретили до официальной премьеры. У модели изменился дизайн экстерьера и интерьера.

Эскизы американской версии Passat новой генерации марка Volkswagen распространила в конце прошлого года. Официальная премьера модели состоится через несколько часов, она пройдет в рамках Детройтского автосалона. Однако еще до открытия выставки в Сеть выложили фирменные фотографии «четырехдверки».

Напомним, в Северной Америке и Китае представлен совсем другой Passat, не тот, который доступен на остальных рынках. Так, глобальная модель актуального восьмого поколения (дебютировала в 2014-м) построена на платформе MQB, ее выпускают в кузовах «седан» и «универсал» (индекс машины – B8). Предназначенная для Америки и Поднебесной версия существует только в виде «четырехдверки», ее производят с 2011-го, она базируется на «тележке» PQ46 (индекс такого автомобиля – NMS, то есть New Midsize Sedan).

Китайский Passat сменил поколение в 2018-м, его также перевели на платформу MQB. А вот в Штатах седан 2020 модельного года сохранил «тележку» PQ46. В американском подразделении Volkswagen не скрывают, что на подобное решение пошли из экономии: сегмент «легковушек» в США все равно сокращается, и в компании не видят смысла тратиться на новую платформу.

Внешне американская версия практически полностью копирует «поднебесный» вариант, разница в деталях: например, чуть иная радиаторная решетка и другие задние фонари, а с крышки багажника исчезла хромированная полоска. Кстати, на «слитых» фото запечатлен Passat-2020 с пакетом R-Line, особенности такой машины – более агрессивный передний бампер и оригинальные двухцветные диски.

1 / 3 Новый Volkswagen Passat для Китая 2 / 3 Новый Volkswagen Passat для Китая 3 / 3 Новый Volkswagen Passat для Китая

Если у китайского Пассата интерьер полностью перекроили, то у «американца» лишь переработали переднюю панель (дефлекторы обдува теперь оформлены в стиле глобальной модели) и «приборку», плюс «четырехдверка» обзавелась новой мультимедийной системой. В списке оборудования Passat NMS также значатся адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

Отказ от MQB означает, что в Америке у VW Passat не будет гибридной версии (у китайского нового седана такая модификация есть). Вообще на моторе тоже сэкономили: в Штатах седан 2020 модельного года предложат с прежней двухлитровой «турбочетверкой» TSI, которая сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Двигатель все так же выдает 176 л.с., хотя крутящий момент вырос с 250 до 280 Нм. «Атмосферник» VR6 3.6 (283 л.с.) отправлен в отставку еще в сентябре 2018-го.

1 / 3 Предыдущий Volkswagen Passat для американского рынка 2 / 3 Предыдущий Volkswagen Passat для американского рынка 3 / 3 Предыдущий Volkswagen Passat для американского рынка

На американский рынок седан выйдет в середине текущего года, цена пока не объявлена. Предшественник стоит от 25 295 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 1 693 000 рублей по актуальному курсу. Всего в прошлом году предыдущий Volkswagen Passat обрел в Штатах 41 401 владельца – на 32% меньше, чем в 2017-м. Для сравнения, Toyota Camry в 2018-м разошлась по США тиражом в 343 439 экземпляров (-11%).

Между тем в Китае одновременно с «американским» вариантом продают еще и глобальный Passat, только последний там известен под именем Magotan. Соплатформенные теперь седаны в Поднебесной выпускают разные заводы: Пассат производит СП Volkswagen и SAIC, а Magotan – FAW-Volkswagen.

Что же касается «мирового» VW Passat, то смена поколений ему пока не светит. Однако в этом году глобальная модель обновится.