Новому Volkswagen Passat оставили старые моторы

Сменила генерацию модель, предназначенная для двух крупнейших авторынков мира. Пока что представлена китайская версия, позже подоспеет и американская.

Volkswagen Passat довольно популярен в Европе и имеет свою аудиторию в России. «Наш» Passat восьмого поколения дебютировал ещё в 2014 году, в 2019-ом седан и универсал ждёт очередное обновление. Однако существует вторая, «альтернативная» версия этой же модели, которая продаётся в Китае и США. Этот автомобиль дебютировал в 2011 году и сейчас он сменил поколение.

Китайцы любят автомобили подлиннее, так что нет ничего удивительного в том, что у Volkswagen Passat нового поколения этот габарит вырос. Если предыдущая версия в длину была равна 4 872 мм, то новинку растянули до 4 933 мм. Отметим, у европейской версии этот размер составляет 4 767 мм. Соответственно увеличилась и колёсная база: не 2 803 мм (как у прошлой генерации), а 2 871 мм. Для сравнения, у «евроседана» – 2 791 мм. Ширина и высота отличаются незначительно и составляют у Passat 1 836 и 1 465 мм соответственно.

Моторная линейка та же, что и у предшественника. На китайский рынок первыми выйдут седаны с турбированным бензиновым двигателем TSI объёмом 2,0 литра в двух вариантах формировки: 186 и 220 л.с. В ним в пару предлагается семиступенчатый «автомат» DSG модели DQ381 с двумя мокрыми сцеплениями. Затем до дилеров доберётся и младшая версия: она оснащается 150-сильным двигателем TSI объёмом 1,4 литра. Помимо этого семейство пополнит подзаряжаемый гибрид на основе менее мощной версии.

Экстерьер «альтернативного» Passat отличает большая хромированная радиаторная решётка (похожа на аналогичный элемент у нынешнего Touareg), а также дополнительные окошки, расположенные в задних стойках крыши (у европейских «четырёхдверок» таких нет).

В оснащение базовой версии китайского нового VW Passat входят светодиодные фары, поворотники в виде «бегущей строки», мультимедиа с экраном диагональю 9,2 дюйма, а также виртуальная комбинация приборов на 10,25-дюймовом дисплее. Опционально доступны матричные адаптивные фары, передние кресла с электроприводом и функцией массажа, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, стеклянная крыша, электропривод крышки багажника.

Производство нового Passat наладят на мощностях совместного предприятия Shanghai Volkswagen. В США модель выпускают на местном заводе, который расположен в штате Теннесcи. Американскую версию большого Passat компания представит в течение ближайших месяцев. Автомобиль предположительно будет отличаться от «собрата» из КНР наполнением комплектаций и линейкой двигателей.

В России Volkswagen Passat сейчас в продаже есть, судя по информации из нашего каталога, купить седан можно за 1 510 000 – 1 932 780 рублей. Не так давно Kolesa.ru публиковал первые изображения обновлённого VW Passat.