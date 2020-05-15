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Будущие потери: Volkswagen Golf, Polo и Passat уйдут с некоторых рынков

15.05.2020 121 0 0

Речь идёт о тех странах, руководство которых в относительно скором будущем планирует разрешить продавать только электромобили.

 

Вступление в эру электрокаров для многих автопроизводителей – непростой шаг. Многие уже начали активно использовать специальные платформы, предназначенные исключительно для «зелёных» машин, кроме того, в развитых государствах расширяется сеть электрозаправок, в некоторых странах владельцам электромобилей полагаются льготы. Однако цены таких машин по-прежнему сравнительно высокие. В компании Volkswagen в ходе презентации ID.3 рассказали, что их целью является создание линейки доступных полностью электрических автомобилей, в роли которых должно выступить семейство ID.

На фото: Volkswagen Passat
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На фото: Volkswagen Passat
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Предполагается, что такие машины в итоге будут весьма востребованы на рынках тех стран, которые намерены в относительно скором будущем запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (табу будет распространяться в том числе и на гибриды). В большей степени это относится к европейским странам, которые продолжают регулярно ужесточать нормы по выхлопам. К примеру, Великобритания планирует разрешить продавать на своей территории только электрокары уже в 2030 году.

По словам главы VW по маркетингу и продажам Юргена Стакмана, на которого ссылается AutoExpress, в итоге с этих «зелёных» рынков могут уйти модели с культовыми названиями, такие как Golf, Polo и Passat. Напомним, Golf является второй важнейшей вехой в истории бренда после Beetle (третьей «вехой» по задумке немцев должен стать электрокар ID.3). Это означает, что в отставку отправят модели с названиями, которые на данный момент мы знаем уже почти полвека.

На фото: Volkswagen Golf
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На фото: Volkswagen Golf
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Полностью электрических версий у актуальных на тот момент Golf, Polo и Passat не будет: производитель решил остановиться на гибридных модификациях, чтобы не перетягивать покупателей у машин нового «зелёного» семейства. Предполагается, что место «выбывающих» моделей займут соразмерные электрокары с буквами ID в названии. Так, VW ID.3 по сути является заменой e-Golf («восьмой» Гольф электрического варианта не получил).

Однако, по словам Юргена Стакмана, до того, как часть рынков закроют свои «прилавки» от машин с ДВС, Volkswagen успеет представить Golf девятой генерации. Параллельно с ним компания намерена показать и следующий ID.3. Напомним, Гольф восьмого поколения дебютировал в конце октября 2019 года, а электрохэтч – в сентябре, в рамках Франкфуртского автосалона.

На фото: Volkswagen Polo
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На фото: Volkswagen Polo
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При этом топ-менеджер отметил, что далеко не все авторынки смогут в течение ближайшего десятилетия отказаться от продаж машин с двигателями внутреннего сгорания. Это значит, что «в глобальном плане» история знакомых многим поколениям автомобилистов Golf, Polo и Passat продолжится. 

На автомобили Volkswagen в Европе сохраняется высокий спрос. По данным focus2move, Golf с результатом 458 595 шт. (на 9% меньше, чем годом ранее) занимает первое место в списке самых продаваемых моделей по итогам 2019 года. Polo располагается на второй строчке, его показатель – 330 922 шт. (-12,8%). Passat же оказался лишь на 28 позиции (149 096 шт., -20,7%).

Великобритания авторынок электромобиль Европа гибридные авто бизнес Volkswagen Volkswagen Polo Volkswagen Golf Volkswagen Passat Volkswagen ID.3

 

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