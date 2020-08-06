ТОП бестселлеров: Creta в первой тройке, у кроссоверов Nissan – плюс, в список вернулся Kodiaq

Авторынок РФ начал восстановление после «коронакризиса». Продажи новых автомобилей в стране в июле 2020-го выросли почти на 7%. В целом за первые семь месяцев текущего года показатель упал больше, чем на 19%.

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего дилеры за июль 2020 года реализовали 141 924 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля. Этот результат на 6,8% больше, чем в июле прошлого года. Продажи в количественном выражении в июле выросли на 9097 машин (в отчёте используются данные по отгрузкам дилеров). Этот «плюс» хоть и небольшой, однако он свидетельствует о восстановлении рынка, ведь в те месяцы, когда дилеры почти не работали, показатели очень заметно упали: в мае почти на 52%, в апреле – более, чем на 72%. Напомним, в июльском отчёте нет информации о результатах BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают данные не ежемесячно, а раз в квартал.



На фото: Lada Xray

Лидером среди самых востребованных марок в прошлом месяце остаётся российская Lada. Всего дилеры продали 31 180 новых машин, что на 6% больше, чем в июле 2019-го. В это количество не входят продажи внедорожника Niva, который в отчёте имеет отдельный бренд Avtovaz. После трёх месяцев в ТОП-25 бывшая «Шнива» выпала из списка с июльским результатом 529 шт., что на 67,2% меньше, чем годом ранее. Вероятно, не последнюю роль в этом сыграло подорожание модели, сменившей «галстук-бабочку» Chevrolet на «ладью» российской марки.

Все автомобили Lada в ТОП-25 всё-таки вошли. Самую верхнюю строчку рейтинга по-прежнему занимает Granta (11 450 шт., +7,5%), а «серебро» у Vesta (9807 шт., +9,7%). Largus скатился с седьмого места на девятое, повторив свой прошлогодний результат (3718 шт.), а внедорожник 4x4 (2697 шт., +5,7%) остался на прежнем, 16-ом. У Lada Xray зафиксировано очередное падение (1874 шт., -29,3%), с 19 строки на 21-ую.



Место Марка Продажи в июле 2020 года, шт. Продажи в июле 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada 31 180 29 486 +6 2 Kia 18 038 18 811 -4 3 Hyundai 14 319 13 849 +3 4 Skoda 12 329 7307 +69 5 Renault 11 606 11 765 -1 6 Volkswagen 10 735 8328 +29 7 Toyota 8897 9367 -5 8 Nissan 5315 3980 +34 9 ГАЗ 3592 5139 -30 10 УАЗ 2619 2765 -5 11 Mazda 2465 2455 0 12 Lexus 2423 1905 +27 13 Mitsubishi 2292 2753 -17 14 Haval 1832 1180 +55 15 Datsun 1815 1916 -5 16 Ford 1703 953 +79 17 Geely 1338 790 +69 18 Audi 1286 1283 0 19 Chery 864 432 +100 20 Volvo 773 501 +54

Второе место в перечне популярных марок по-прежнему за Kia. Июльский результат бренда в РФ – 18 038 (-4%). Её самая востребованная модель – всё тот же Rio петербургской сборки (7031 шт., -2%), который успел за месяц потерять своё место замыкающего в тройке лидеров ТОП-25: теперь «бронза» у паркетника Creta (7122 шт., +31,6%). С 14-ой на 8 строку перебрался кроссовер Kia Sportage (3750 шт., +5,1%). А на 24 строчку снова вернулся бизнес-седан Optima (1666 шт., -29%), который не показывался в ТОП-25 с мая текущего года. Отметим, в рейтинге нет паркетника Seltos (его июльский результат – 555 машин).

В списке марок тройку лидеров замыкает Hyundai с результатом 14 319 шт. (+3%). Заслуга её прироста в прошлом месяце – это, вероятно, Creta, о которой мы уже упоминали. Ведь второй бестселлер марки – седан Solaris – разошёлся тиражом 4 074, что на 13% меньше, чем в июле 2019-го, и спустился с 6-ой на 7 строчку в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в РФ. Отметим, в рейтинг всё никак не вернётся кроссовер Tucson (в июле – 1284 шт.), он не попадал сюда с марта 2020-го.



На фото: Skoda Rapid

На четвёртое место среди марок в июле вышла чешская Skoda (12 329 шт.) с солидным приростом в 69%. Её лидером стал новый Rapid, который за месяц поднялся с 25 места сразу на 6-ое. Показатель модели в июле текущего года – 5 271 шт., если сравнивать с продажами предшественника в июле 2019-го, то прирост составит 74,8%. Также в ТОП-25 вошли Octavia (2756 шт., +48,4%), кроссоверы Karoq (2515 шт.) и Kodiaq (1631 шт., -30,1%). Последний, кстати, вернулся в список впервые с апреля 2020-го.

Замыкает пятёрку лидеров среди брендов на этот раз Renault (11 606 шт., -1%). Самая продаваемая модель марки – кроссовер Duster (2916 шт., +8,4%) – выбыла из первой десятки, оказавшись на 13 строчке. Следом идёт Logan (2868 шт., +4,2%), на 17 месте располагается Sandero (2679 шт., +23,9%), на 22 позиции оказывается кроссовер Kaptur (1774 шт., -20,3%). В прошлом месяце ТОП-25 снова покинула Arkana, которая в июне занимала 22 строчку.

Место Модель Продажи в июле 2020 года, шт. Продажи в июле 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 11 450 10 652 +7,5 2 Lada Vesta 9807 8937 +9,7 3 Hyundai Creta 7122 5410 +31,6 4 Kia Rio 7031 7171 -2,0 5 VW Polo 6847 4591 +49,1 6 Skoda Rapid 5271 3015 +74,8 7 Hyundai Solaris 4074 4683 -13,0 8 Kia Sportage 3750 3567 +5,1 9 Lada Largus 3718 3718 0 10 VW Tiguan 3336 2821 +18,3 11 Toyota RAV4 3311 3360 -1,5 12 Toyota Camry 2961 2886 +2,6 13 Renault Duster 2916 2690 +8,4 14 Renault Logan 2868 2753 +4,2 15 Skoda Octavia 2756 1857 +48,4 16 Lada 4x4 2697 2552 +5,7 17 Renault Sandero 2679 2552 +23,9 18 Skoda Karoq 2515 - - 19 Nissan Qashqai 2157 1660 +29,9 20 Mazda CX-5 2015 1995 +1,0 21 Lada Xray 1874 2651 -29,3 22 Renault Kaptur 1774 2226 -20,3 23 Nissan X-Trail 1769 1002 +76,5 24 Kia Optima 1666 2345 -29,0 25 Skoda Kodiaq 1631 2333 -30,1

На шестой строчке рейтинга востребованных марок располагается Volkswagen (10 735 шт., +29%). Бестселлер бренда – Polo (недавно на рынок вышла новая модель: седан превратился в лифтбек) – занимает в июле пятую строчку в ТОП-25 с результатом 6847 шт., что говорит о приросте более чем на 49%. Также в первую десятку вошёл кроссовер Tiguan (3336 шт., +18,3%), поднявшийся с 13 места. VW ранее представил обновлённую версию SUV, ожидается, что она доберётся до нашего рынка в 2021 году.

Далее в списке находится японский бренд Toyota, его июльский результат – 8897 шт. Самой продаваемой моделью марки в России является кроссовер RAV4 (3311 шт., -1,5%). Сразу следом за ним располагается бизнес-седан Camry (2961 шт., +2,6%).



Восьмое место рейтинга марок в РФ занимает Nissan (5315 шт., +34%). За заметный прирост компании стоит благодарить свои самые востребованные кроссоверы: результат Qashqai составил 2157 шт., что соответствует прибавке почти на 30%; а показатель X-Trail – 1769 шт., что на 76,5% больше, чем в июле 2019-го.



На фото: Nissan X-Trail

В первую десятку списка самых продаваемых марок входят также ГАЗ (3592 шт., -30%) и УАЗ (2619 шт., -5%). А на одиннадцатом месте располагается Mazda (2465 шт., +0,4%). Её самая популярная модель тоже вошла в ТОП-25 автомобилей российского рынка в июле: на 20 строке находится кроссовер CX-5 (2015 шт.), который показал 1-процентный прирост.

В АЕБ оживление на российском авторынке связывают с отложенным спросом из-за предыдущих «ковидных» месяцев, а также с ослаблением рубля, кроме того, продолжают помогать реализуемые меры господдержки. За первые семь месяцев текущего года в России было продано 742 681 новый автомобиль, что на 19,3% меньше, чем в январе-июле 2019-го. Ожидается, что по итогам всего 2020-го спад составит почти 24%.

