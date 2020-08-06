Статистика ×
  • ТОП бестселлеров: Creta в первой тройке, у кроссоверов Nissan – плюс, в список вернулся Kodiaq

ТОП бестселлеров: Creta в первой тройке, у кроссоверов Nissan – плюс, в список вернулся Kodiaq

06.08.2020 217 0 0

Авторынок РФ начал восстановление после «коронакризиса». Продажи новых автомобилей в стране в июле 2020-го выросли почти на 7%. В целом за первые семь месяцев текущего года показатель упал больше, чем на 19%.

 

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего дилеры за июль 2020 года реализовали 141 924 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля. Этот результат на 6,8% больше, чем в июле прошлого года. Продажи в количественном выражении в июле выросли на 9097 машин (в отчёте используются данные по отгрузкам дилеров). Этот «плюс» хоть и небольшой, однако он свидетельствует о восстановлении рынка, ведь в те месяцы, когда дилеры почти не работали, показатели очень заметно упали: в мае почти на 52%, в апреле – более, чем на 72%. Напомним, в июльском отчёте нет информации о результатах BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают данные не ежемесячно, а раз в квартал.

На фото: Lada Xray

Лидером среди самых востребованных марок в прошлом месяце остаётся российская Lada. Всего дилеры продали 31 180 новых машин, что на 6% больше, чем в июле 2019-го. В это количество не входят продажи внедорожника Niva, который в отчёте имеет отдельный бренд Avtovaz. После трёх месяцев в ТОП-25 бывшая «Шнива» выпала из списка с июльским результатом 529 шт., что на 67,2% меньше, чем годом ранее. Вероятно, не последнюю роль в этом сыграло подорожание модели, сменившей «галстук-бабочку» Chevrolet на «ладью» российской марки.

Все автомобили Lada в ТОП-25 всё-таки вошли. Самую верхнюю строчку рейтинга по-прежнему занимает Granta (11 450 шт., +7,5%), а «серебро» у Vesta (9807 шт., +9,7%). Largus скатился с седьмого места на девятое, повторив свой прошлогодний результат (3718 шт.), а внедорожник 4x4 (2697 шт., +5,7%) остался на прежнем, 16-ом. У Lada Xray зафиксировано очередное падение (1874 шт., -29,3%), с 19 строки на 21-ую.

МестоМаркаПродажи в июле 2020 года, шт.Продажи в июле 2019 года, шт.Разница, %
1Lada31 18029 486+6
2Kia18 03818 811-4
3Hyundai14 31913 849+3
4Skoda12 3297307+69
5Renault11 60611 765-1
6Volkswagen10 7358328+29
7Toyota88979367-5
8Nissan53153980+34
9ГАЗ35925139-30
10УАЗ26192765-5
11Mazda246524550
12Lexus24231905+27
13Mitsubishi22922753-17
14Haval18321180+55
15Datsun18151916-5
16Ford1703953+79
17Geely1338790+69
18Audi128612830
19Chery864432+100
20Volvo773501+54

Второе место в перечне популярных марок по-прежнему за Kia. Июльский результат бренда в РФ – 18 038 (-4%). Её самая востребованная модель – всё тот же Rio петербургской сборки (7031 шт., -2%), который успел за месяц потерять своё место замыкающего в тройке лидеров ТОП-25: теперь «бронза» у паркетника Creta (7122 шт., +31,6%). С 14-ой на 8 строку перебрался кроссовер Kia Sportage (3750 шт., +5,1%). А на 24 строчку снова вернулся бизнес-седан Optima (1666 шт., -29%), который не показывался в ТОП-25 с мая текущего года. Отметим, в рейтинге нет паркетника Seltos (его июльский результат – 555 машин).

В списке марок тройку лидеров замыкает Hyundai с результатом 14 319 шт. (+3%). Заслуга её прироста в прошлом месяце – это, вероятно, Creta, о которой мы уже упоминали. Ведь второй бестселлер марки – седан Solaris – разошёлся тиражом 4 074, что на 13% меньше, чем в июле 2019-го, и спустился с 6-ой на 7 строчку в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в РФ. Отметим, в рейтинг всё никак не вернётся кроссовер Tucson (в июле – 1284 шт.), он не попадал сюда с марта 2020-го.

На фото: Skoda Rapid

На четвёртое место среди марок в июле вышла чешская Skoda (12 329 шт.) с солидным приростом в 69%. Её лидером стал новый Rapid, который за месяц поднялся с 25 места сразу на 6-ое. Показатель модели в июле текущего года – 5 271 шт., если сравнивать с продажами предшественника в июле 2019-го, то прирост составит 74,8%. Также в ТОП-25 вошли Octavia (2756 шт., +48,4%), кроссоверы Karoq (2515 шт.) и Kodiaq (1631 шт., -30,1%). Последний, кстати, вернулся в список впервые с апреля 2020-го.

Замыкает пятёрку лидеров среди брендов на этот раз Renault (11 606 шт., -1%). Самая продаваемая модель марки – кроссовер Duster (2916 шт., +8,4%) – выбыла из первой десятки, оказавшись на 13 строчке. Следом идёт Logan (2868 шт., +4,2%), на 17 месте располагается Sandero (2679 шт., +23,9%), на 22 позиции оказывается кроссовер Kaptur (1774 шт., -20,3%). В прошлом месяце ТОП-25 снова покинула Arkana, которая в июне занимала 22 строчку.

МестоМодельПродажи в июле 2020 года, шт.Продажи в июле 2019 года, шт.Разница, %
1Lada Granta11 45010 652+7,5
2Lada Vesta98078937+9,7
3Hyundai Creta71225410+31,6
4Kia Rio70317171-2,0
5VW Polo68474591+49,1
6Skoda Rapid52713015+74,8
7Hyundai Solaris40744683-13,0
8Kia Sportage37503567+5,1
9Lada Largus371837180
10VW Tiguan33362821+18,3
11Toyota RAV433113360-1,5
12Toyota Camry29612886+2,6
13Renault Duster29162690+8,4
14Renault Logan28682753+4,2
15Skoda Octavia27561857+48,4
16Lada 4x426972552+5,7
17Renault Sandero26792552+23,9
18Skoda Karoq2515--
19Nissan Qashqai21571660+29,9
20Mazda CX-520151995+1,0
21Lada Xray18742651-29,3
22Renault Kaptur17742226-20,3
23Nissan X-Trail17691002+76,5
24Kia Optima16662345-29,0
25Skoda Kodiaq16312333-30,1

На шестой строчке рейтинга востребованных марок располагается Volkswagen (10 735 шт., +29%). Бестселлер бренда – Polo (недавно на рынок вышла новая модель: седан превратился в лифтбек) – занимает в июле пятую строчку в ТОП-25 с результатом 6847 шт., что говорит о приросте более чем на 49%. Также в первую десятку вошёл кроссовер Tiguan (3336 шт., +18,3%), поднявшийся с 13 места. VW ранее представил обновлённую версию SUV, ожидается, что она доберётся до нашего рынка в 2021 году.

Далее в списке находится японский бренд Toyota, его июльский результат – 8897 шт. Самой продаваемой моделью марки в России является кроссовер RAV4 (3311 шт., -1,5%). Сразу следом за ним располагается бизнес-седан Camry (2961 шт., +2,6%).

Восьмое место рейтинга марок в РФ занимает Nissan (5315 шт., +34%). За заметный прирост компании стоит благодарить свои самые востребованные кроссоверы: результат Qashqai составил 2157 шт., что соответствует прибавке почти на 30%; а показатель X-Trail – 1769 шт., что на 76,5% больше, чем в июле 2019-го.

На фото: Nissan X-Trail

В первую десятку списка самых продаваемых марок входят также ГАЗ (3592 шт., -30%) и УАЗ (2619 шт., -5%). А на одиннадцатом месте располагается Mazda (2465 шт., +0,4%). Её самая популярная модель тоже вошла в ТОП-25 автомобилей российского рынка в июле: на 20 строке находится кроссовер CX-5 (2015 шт.), который показал 1-процентный прирост.

В АЕБ оживление на российском авторынке связывают с отложенным спросом из-за предыдущих «ковидных» месяцев, а также с ослаблением рубля, кроме того, продолжают помогать реализуемые меры господдержки. За первые семь месяцев текущего года в России было продано 742 681 новый автомобиль, что на 19,3% меньше, чем в январе-июле 2019-го. Ожидается, что по итогам всего 2020-го спад составит почти 24%.

Россия авторынок статистика

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Renault Scenic II с пробегом: влага на полу и электрика не для слабаков Жизненный путь Сценика второго поколения с 2003 по 2009 год в точности совпал с эпохой «тучных нулевых» и низких таможенных пошлин в России. Уровень жизни уверенно стремился к восточно-европ... 1670 0 1 05.08.2020
Статьи / Популярные вопросы Можно ли слить остатки топлива из шланга бензоколонки после заправки на АЗС На заправках периодически можно встретить людей, поднимающих шланг заправочной колонки после заправки с целью слить остатки топлива из шланга в бак. Оправдано ли это действие и действительно... 4751 0 8 04.08.2020
Статьи / Авто недели Весь покрытый пластиком, абсолютно весь: стоит ли покупать Honda Element за 550 тысяч Мы уже размышляли о покупке модели, созданной для рынка США, но получившей некоторую популярность в России – это была Toyota Venza, сочетавшая в себе черты кроссовера, минивэна и универсала... 15616 2 1 04.08.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 46251 6 143 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 43704 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 32524 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings