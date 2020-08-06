ТОП бестселлеров: Creta в первой тройке, у кроссоверов Nissan – плюс, в список вернулся Kodiaq

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего дилеры за июль 2020 года реализовали 141 924 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля. Этот результат на 6,8% больше, чем в июле прошлого года. Продажи в количественном выражении в июле выросли на 9097 машин (в отчёте используются данные по отгрузкам дилеров). Этот «плюс» хоть и небольшой, однако он свидетельствует о восстановлении рынка, ведь в те месяцы, когда дилеры почти не работали, показатели очень заметно упали: в мае почти на 52%, в апреле – более, чем на 72%. Напомним, в июльском отчёте нет информации о результатах BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают данные не ежемесячно, а раз в квартал.
Лидером среди самых востребованных марок в прошлом месяце остаётся российская Lada. Всего дилеры продали 31 180 новых машин, что на 6% больше, чем в июле 2019-го. В это количество не входят продажи внедорожника Niva, который в отчёте имеет отдельный бренд Avtovaz. После трёх месяцев в ТОП-25 бывшая «Шнива» выпала из списка с июльским результатом 529 шт., что на 67,2% меньше, чем годом ранее. Вероятно, не последнюю роль в этом сыграло подорожание модели, сменившей «галстук-бабочку» Chevrolet на «ладью» российской марки.
Все автомобили Lada в ТОП-25 всё-таки вошли. Самую верхнюю строчку рейтинга по-прежнему занимает Granta (11 450 шт., +7,5%), а «серебро» у Vesta (9807 шт., +9,7%). Largus скатился с седьмого места на девятое, повторив свой прошлогодний результат (3718 шт.), а внедорожник 4x4 (2697 шт., +5,7%) остался на прежнем, 16-ом. У Lada Xray зафиксировано очередное падение (1874 шт., -29,3%), с 19 строки на 21-ую.
|Место
|Марка
|Продажи в июле 2020 года, шт.
|Продажи в июле 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|31 180
|29 486
|+6
|2
|Kia
|18 038
|18 811
|-4
|3
|Hyundai
|14 319
|13 849
|+3
|4
|Skoda
|12 329
|7307
|+69
|5
|Renault
|11 606
|11 765
|-1
|6
|Volkswagen
|10 735
|8328
|+29
|7
|Toyota
|8897
|9367
|-5
|8
|Nissan
|5315
|3980
|+34
|9
|ГАЗ
|3592
|5139
|-30
|10
|УАЗ
|2619
|2765
|-5
|11
|Mazda
|2465
|2455
|0
|12
|Lexus
|2423
|1905
|+27
|13
|Mitsubishi
|2292
|2753
|-17
|14
|Haval
|1832
|1180
|+55
|15
|Datsun
|1815
|1916
|-5
|16
|Ford
|1703
|953
|+79
|17
|Geely
|1338
|790
|+69
|18
|Audi
|1286
|1283
|0
|19
|Chery
|864
|432
|+100
|20
|Volvo
|773
|501
|+54
Второе место в перечне популярных марок по-прежнему за Kia. Июльский результат бренда в РФ – 18 038 (-4%). Её самая востребованная модель – всё тот же Rio петербургской сборки (7031 шт., -2%), который успел за месяц потерять своё место замыкающего в тройке лидеров ТОП-25: теперь «бронза» у паркетника Creta (7122 шт., +31,6%). С 14-ой на 8 строку перебрался кроссовер Kia Sportage (3750 шт., +5,1%). А на 24 строчку снова вернулся бизнес-седан Optima (1666 шт., -29%), который не показывался в ТОП-25 с мая текущего года. Отметим, в рейтинге нет паркетника Seltos (его июльский результат – 555 машин).
В списке марок тройку лидеров замыкает Hyundai с результатом 14 319 шт. (+3%). Заслуга её прироста в прошлом месяце – это, вероятно, Creta, о которой мы уже упоминали. Ведь второй бестселлер марки – седан Solaris – разошёлся тиражом 4 074, что на 13% меньше, чем в июле 2019-го, и спустился с 6-ой на 7 строчку в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в РФ. Отметим, в рейтинг всё никак не вернётся кроссовер Tucson (в июле – 1284 шт.), он не попадал сюда с марта 2020-го.
На четвёртое место среди марок в июле вышла чешская Skoda (12 329 шт.) с солидным приростом в 69%. Её лидером стал новый Rapid, который за месяц поднялся с 25 места сразу на 6-ое. Показатель модели в июле текущего года – 5 271 шт., если сравнивать с продажами предшественника в июле 2019-го, то прирост составит 74,8%. Также в ТОП-25 вошли Octavia (2756 шт., +48,4%), кроссоверы Karoq (2515 шт.) и Kodiaq (1631 шт., -30,1%). Последний, кстати, вернулся в список впервые с апреля 2020-го.
Замыкает пятёрку лидеров среди брендов на этот раз Renault (11 606 шт., -1%). Самая продаваемая модель марки – кроссовер Duster (2916 шт., +8,4%) – выбыла из первой десятки, оказавшись на 13 строчке. Следом идёт Logan (2868 шт., +4,2%), на 17 месте располагается Sandero (2679 шт., +23,9%), на 22 позиции оказывается кроссовер Kaptur (1774 шт., -20,3%). В прошлом месяце ТОП-25 снова покинула Arkana, которая в июне занимала 22 строчку.
|Место
|Модель
|Продажи в июле 2020 года, шт.
|Продажи в июле 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|11 450
|10 652
|+7,5
|2
|Lada Vesta
|9807
|8937
|+9,7
|3
|Hyundai Creta
|7122
|5410
|+31,6
|4
|Kia Rio
|7031
|7171
|-2,0
|5
|VW Polo
|6847
|4591
|+49,1
|6
|Skoda Rapid
|5271
|3015
|+74,8
|7
|Hyundai Solaris
|4074
|4683
|-13,0
|8
|Kia Sportage
|3750
|3567
|+5,1
|9
|Lada Largus
|3718
|3718
|0
|10
|VW Tiguan
|3336
|2821
|+18,3
|11
|Toyota RAV4
|3311
|3360
|-1,5
|12
|Toyota Camry
|2961
|2886
|+2,6
|13
|Renault Duster
|2916
|2690
|+8,4
|14
|Renault Logan
|2868
|2753
|+4,2
|15
|Skoda Octavia
|2756
|1857
|+48,4
|16
|Lada 4x4
|2697
|2552
|+5,7
|17
|Renault Sandero
|2679
|2552
|+23,9
|18
|Skoda Karoq
|2515
|-
|-
|19
|Nissan Qashqai
|2157
|1660
|+29,9
|20
|Mazda CX-5
|2015
|1995
|+1,0
|21
|Lada Xray
|1874
|2651
|-29,3
|22
|Renault Kaptur
|1774
|2226
|-20,3
|23
|Nissan X-Trail
|1769
|1002
|+76,5
|24
|Kia Optima
|1666
|2345
|-29,0
|25
|Skoda Kodiaq
|1631
|2333
|-30,1
На шестой строчке рейтинга востребованных марок располагается Volkswagen (10 735 шт., +29%). Бестселлер бренда – Polo (недавно на рынок вышла новая модель: седан превратился в лифтбек) – занимает в июле пятую строчку в ТОП-25 с результатом 6847 шт., что говорит о приросте более чем на 49%. Также в первую десятку вошёл кроссовер Tiguan (3336 шт., +18,3%), поднявшийся с 13 места. VW ранее представил обновлённую версию SUV, ожидается, что она доберётся до нашего рынка в 2021 году.
Далее в списке находится японский бренд Toyota, его июльский результат – 8897 шт. Самой продаваемой моделью марки в России является кроссовер RAV4 (3311 шт., -1,5%). Сразу следом за ним располагается бизнес-седан Camry (2961 шт., +2,6%).
Восьмое место рейтинга марок в РФ занимает Nissan (5315 шт., +34%). За заметный прирост компании стоит благодарить свои самые востребованные кроссоверы: результат Qashqai составил 2157 шт., что соответствует прибавке почти на 30%; а показатель X-Trail – 1769 шт., что на 76,5% больше, чем в июле 2019-го.
В первую десятку списка самых продаваемых марок входят также ГАЗ (3592 шт., -30%) и УАЗ (2619 шт., -5%). А на одиннадцатом месте располагается Mazda (2465 шт., +0,4%). Её самая популярная модель тоже вошла в ТОП-25 автомобилей российского рынка в июле: на 20 строке находится кроссовер CX-5 (2015 шт.), который показал 1-процентный прирост.
В АЕБ оживление на российском авторынке связывают с отложенным спросом из-за предыдущих «ковидных» месяцев, а также с ослаблением рубля, кроме того, продолжают помогать реализуемые меры господдержки. За первые семь месяцев текущего года в России было продано 742 681 новый автомобиль, что на 19,3% меньше, чем в январе-июле 2019-го. Ожидается, что по итогам всего 2020-го спад составит почти 24%.
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