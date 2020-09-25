Очередной SUV: Ford готовит новый кроссовер на платформе от Bronco Sport

Американская компания ещё в 2018 году приняла решение о постепенном сворачивании производства легковых машин по всему миру. Марка намерена сфокусироваться на сегменте SUV (кроме того, останется ряд имиджевых моделей, к примеру, спорткар Mustang). Как стало известно ранее, сокращение легковой линейки затронет и Ford Mondeo (актуальное поколение появилось в 2014-ом), который в США имеет название Fusion, а в Китае – Taurus. Также «под нож» попал минивэны S-Max и Galaxy (выпускаются с 2015-го). Ни для одной из этих моделей преемники не предусмотрены.



По данным motor.es, в Ford решили объединить Mondeo, S-Max и Galaxy в одну новинку – причём формата SUV. Каким может выйти этот кроссовер, представил дизайнер испанского издания: за основу он взял шпионские снимки модели, которые появились в Сети ещё в октябре прошлого года.



Рендер нового кроссовера Ford

Ожидается, что компания отойдёт от привычного «спокойного» дизайна этих «легковушек» и сделает новинку несколько агрессивнее – с расчётом на молодёжную аудиторию. Форма головной оптики станет более «рубленной», фары окажутся уже. Радиаторная решётка с ячеистым рисунком в стиле версии ST-Line будет крупнее, чем у актуального Mondeo.

Пока что известен только внутризаводской индекс будущей новинки Ford – CD542. По предварительным данным, этому автомобилю могут дать имя Evos (или Mondeo Evos). В августе прошлого года стало известно о том, что компания подала несколько заявок на имя Mondeo Evos: их зарегистрировали в Австралии, Новой Зеландии и Евросоюзе (через Лондон). Тогда сообщалось, что новый SUV, который заменит Mondeo, S-Max и Galaxy, составит конкуренцию Subaru Outback.



На фото: Ford Mondeo Hybrid Turnier ST-Line 1 / 2 На фото: Ford Mondeo Hybrid Turnier ST-Line 2 / 2

Отметим, название «Evos» уже знакомо поклонникам бренда. Дело в том, что у Форда концепт с таким названием был ещё в 2011 году. Кстати, то гибридное «четырёхдверное купе» намекнуло на дизайн нынешних Mondeo и Mustang.

По предварительным данным, в основу нового кроссовера легла фордовская платформа C2. Напомним, на ней базируется актуальный Focus, а также паркетник Kuga (на некоторых рынках – Ford Escape). Недавно на эту же «тележку» поставили очередной SUV – Bronco Sport – его презентация прошла летом 2020-го, одновременно с рамным внедорожником семейства Bronco. Ожидается, что у автомобиля с индексом CD542 колёсная база будет больше, чем у нынешнего универсала Mondeo.



На фото: Ford S-Max и Galaxy

Европейский Ford Mondeo пережил обновление в начале 2019 года. Отметим, несмотря на то, что модель посвежела, её продажи на указанном рынке продолжают падать. Так, по итогам прошлого года старосветские дилеры продали 39 555 экземпляров, что на 20,2% больше, чем годом ранее. В свою очередь S-Max разошёлся тиражом 22 724 шт. (-4,2%), а вот показатель Galaxy за прошлый год даже вырос: было продано 12 554 шт., что соответствует прибавке на 6%.

В России новый паркетник Ford, конечно же, можно не ждать: у нас Ford ещё в прошлом году решил полностью прекратить производство и продажу автомобилей, за исключением коммерческой линейки Transit (их выпуск налажен в Татарстане на СП Ford Sollers).

