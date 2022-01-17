Седан Ford Mondeo нового поколения: официальные фотографии

Рынок США седан Ford уже покинул (там он звался Fusion), в Европе же производство семейства Mondeo (в него еще входят лифтбек и универсал) завершится грядущей весной. Прежде считалось, что прямого наследника у модели не будет, ей на замену прочили некий кроссовер. Однако в ноябре прошлого года выяснилось, что Мондео все же перейдет в новое поколение, причем это будет седан: «четырехдверку» продолжат выпускать в Китае (пятидверных версий там, к слову, и не было). И вот в Поднебесной состоялся первый показ новинки. Характеристики сам Ford еще не озвучил, но мы их давно знаем благодаря местному минпрому.
Объявлено, что за разработку нового Mondeo-седана отвечало китайское подразделение компании. Ближайшими родственниками модели являются лифтбек «в стиле SUV» Ford Evos и премиальная «четырехдверка» Lincoln Zephyr – в основе этой троицы лежит модернизированная версия «тележки» от последнего Фокуса. Со сменой поколений Mondeo подрос: длина новинки составляет 4935 мм (на 62 мм больше по сравнению с предыдущей китайской моделью), ширина – 1875 мм (+23 мм), высота – 1500 мм (+30 мм). Колесная база увеличена сразу на 95 мм до 2945 мм (у Ford Evos аналогичный показатель).
Внешность сделали в стиле Эвоса: седану достались аналогичные радиаторная решетка и двухъярусная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), плюс выдвижные ручки дверей. Задние фонари выполнены в виде единой плашки с вертикальными секциями, как у Мустанга. Интерьер еще не показали, впрочем, внутри Ford Mondeo, скорее всего, тоже повторил соплатформенный кросс-лифтбек, то есть седан получил гигантское табло, состоящее из виртуальной «приборки» диагональю 12,3 дюйма и 27-дюймового тачскрина мультимедийной системы.
Двигатель в документах сертификационного органа КНР был указан один, и он такой же, как у Ford Evos. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.0 мощностью 238 л.с. Лифтбек предложен с восьмиступенчатым «автоматом» — видимо, та же коробка и у нового Mondeo. Привод только передний. Позже обе модели вполне могут превратить в гибриды.
Производство седана нового поколения наладят на заводе СП Ford и Changan. Предполагается, что за пределами Китая «четырехдверка» не появится, хотя ее и ловили, например, в Штатах. Тем не менее, имя Mondeo в Европе могут сохранить: некоторые зарубежные СМИ считают, что его присвоят тому самому родственному кросс-лифтбеку, что в Поднебесной зовется Evos. Но сроки дебюта европейской «пятидверки» неизвестны (если, конечно, лифтбек вообще доберется до Старого Света).
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Как от нас свалил, сразу стал делать нормальные симпатичные машины...Ну а нам остается ездить на китайских ведрах...Спасибо за это властям...
Какая то азиатчина. И только один седан в ассортименте.