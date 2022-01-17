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Седан Ford Mondeo нового поколения: официальные фотографии

17.01.2022 5396 2 0

У «четырехдверки» американской марки теперь двухэтажная головная оптика и выдвижные ручки дверей. Салон еще не показали, но, скорее всего, внутри установили огромное табло.

 

Рынок США седан Ford уже покинул (там он звался Fusion), в Европе же производство семейства Mondeo (в него еще входят лифтбек и универсал) завершится грядущей весной. Прежде считалось, что прямого наследника у модели не будет, ей на замену прочили некий кроссовер. Однако в ноябре прошлого года выяснилось, что Мондео все же перейдет в новое поколение, причем это будет седан: «четырехдверку» продолжат выпускать в Китае (пятидверных версий там, к слову, и не было). И вот в Поднебесной состоялся первый показ новинки. Характеристики сам Ford еще не озвучил, но мы их давно знаем благодаря местному минпрому.

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Объявлено, что за разработку нового Mondeo-седана отвечало китайское подразделение компании. Ближайшими родственниками модели являются лифтбек «в стиле SUV» Ford Evos и премиальная «четырехдверка» Lincoln Zephyr – в основе этой троицы лежит модернизированная версия «тележки» от последнего Фокуса. Со сменой поколений Mondeo подрос: длина новинки составляет 4935 мм (на 62 мм больше по сравнению с предыдущей китайской моделью), ширина – 1875 мм (+23 мм), высота – 1500 мм (+30 мм). Колесная база увеличена сразу на 95 мм до 2945 мм (у Ford Evos аналогичный показатель).

Внешность сделали в стиле Эвоса: седану достались аналогичные радиаторная решетка и  двухъярусная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), плюс выдвижные ручки дверей. Задние фонари выполнены в виде единой плашки с вертикальными секциями, как у Мустанга. Интерьер еще не показали, впрочем, внутри Ford Mondeo, скорее всего, тоже повторил соплатформенный кросс-лифтбек, то есть седан получил гигантское табло, состоящее из виртуальной «приборки» диагональю 12,3 дюйма и 27-дюймового тачскрина мультимедийной системы.

Двигатель в документах сертификационного органа КНР был указан один, и он такой же, как у Ford Evos. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.0 мощностью 238 л.с. Лифтбек предложен с восьмиступенчатым «автоматом» — видимо, та же коробка и у нового Mondeo. Привод только передний. Позже обе модели вполне могут превратить в гибриды.

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Производство седана нового поколения наладят на заводе СП Ford и Changan. Предполагается, что за пределами Китая «четырехдверка» не появится, хотя ее и ловили, например, в Штатах. Тем не менее, имя Mondeo в Европе могут сохранить: некоторые зарубежные СМИ считают, что его присвоят тому самому родственному кросс-лифтбеку, что в Поднебесной зовется Evos. Но сроки дебюта европейской «пятидверки» неизвестны (если, конечно, лифтбек вообще доберется до Старого Света).

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2 комментария
17.01.2022 20:33
RFR 17

Как от нас свалил, сразу стал делать нормальные симпатичные машины...Ну а нам остается ездить на китайских ведрах...Спасибо за это властям...

17.01.2022 22:32
Papirus (@sc_1968)

Какая то азиатчина. И только один седан в ассортименте.

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