  • Ford упраздняет электромобильное подразделение Model e, чтобы сократить расходы

Ford упраздняет электромобильное подразделение Model e, чтобы сократить расходы

16.04.2026 97 0 0
Ford упраздняет электромобильное подразделение Model e, чтобы сократить расходы

Компания Ford объявила о новом этапе внутренней реорганизации на фоне огромных прошлогодних убытков. Электромобильное подразделение Model e, на которое прежде возлагались большие надежды, расформировано, а работавшие в нём сотрудники будут переведены в новую общую для компании креативную структуру под названием Product Creation and Industrialization.

В 2022 году компания Ford была поделена на две формально независимые друг от друга части — Ford Blue (отвечает за разработку новых моделей с ДВС) и Ford Model e (отвечает за разработку электромобилей). В то время компания Ford, как и многие другие крупные игроки автобизнеса, пребывала в эйфории от перспектив «электричек» и думала, что они скоро полностью заменят автомобили с ДВС. Гендиректор Ford Джим Фарли (занимает эту должность с 2020 года) предполагал, что такое разделение позволит ускорить разработку новых «электричек», в результате чего они смогут выйти на рынок раньше конкурентов. Возглавил подразделение Ford Model e опытный менеджер Даг Филд, прежде работавший над электромобильным проектом Apple (этот проект в итоге был закрыт) и в компании Tesla.

В 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, после чего электромобильная стратегия Ford начала пробуксовывать. К настоящему моменту подразделение Model e стало главным генератором убытков компании Ford, многие его проекты отменены как потерявшие актуальность. В приложении к североамериканскому рынку продолжается разработка только перспективного семейства бюджетных «электричек» на модульной платформе Ford Universal EV Platform — Джим Фарли верит, что они будут успешными и принесут компании прибыль.

Сегодня компания Ford объявила, что прежнего разделения на подразделения Ford Blue и Ford Model e больше не будет, вместо них создаётся новая общая структура с громоздким названием Product Creation and Industrialization (PC&I). Эта структура будет заниматься разработкой всех новых моделей Ford со всеми типами силовых установок, причём PC&I будет сопровождать их на всех этапах жизни внутри компании — от первых эскизов до выезда из ворот завода. То есть все производственные процессы и закупка комплектующих тоже переданы под ответственность PC&I. Возглавит новое подразделение выходец и Индии Кумар Галхотра, сейчас он занимает должность операционного директора компании Ford, а до 2023 года включительно он был главой Ford Blue. Глава упразднённого подразделения Ford Model e Даг Филд покинет компанию.

Объединение всех процессов по созданию новых продуктов в подразделение PC&I, по нынешнему мнению Джима Фарли, позволит компании сократить затраты и ускорить разработку новинок, при этом некоторые передовые технологии, заложенные в платформу Ford Universal EV Platform, будут перенесены на новые гибридные модели — это теперь основа бизнеса Ford в Северной Америке.

К 2029 году Ford планирует обновить 80% своего модельного ряда в Северной Америке и 70% в глобальном масштабе. В рамках этого обновления появится в том числе следующее поколение пикапа Ford F-150. С начала 1980-х Ford F-150 удерживает звание самого продаваемого нового автомобиля в США. К 2030 году 90% моделей Ford во всём мире будут предлагаться с электрифицированными силовыми установками, то есть это будут электромобили и гибриды разных типов. О полном переходе Ford на «электрички» речи больше не идёт ни на одном рынке, даже в Европе.

электромобиль бизнес Ford
