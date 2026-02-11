Электрошок, тарифы и пожары: компания Ford объявила об огромных убытках в 2025 году

Ford Motor Company опубликовала финансовые итоги за 2025 год: чистый убыток составил 8,2 млрд долларов, тогда как в 2024 году компания получила 5,9 млрд чистой прибыли. Столь мощная просадка связана с комплексом проблем, главная из которых — отказ от многих электромобильных проектов.

В минувшем декабре компания Ford объявила, что полностью отказывается от разработки больших и дорогих электромобилей, в связи с чем ей придётся списать в убыток 19,5 млрд долларов. Разумеется, это решение легло тяжёлым бременем на финансовую отчётность за 2025 год, но показанный в ней убыток связан не только с болезненной коррекцией электромобильной стратегии.

Порядка 2 млрд долларов компания потеряла из-за серии пожаров осенью 2025 года на заводе компании Novelis в штате Нью-Йорк — это ключевой поставщик алюминия, который нужен для производства пикапов Ford F-Series. Остановка конвейера и экстренный поиск альтернативных поставщиков вылились в большие траты.

Ещё порядка 2 млрд долларов компания Ford потеряла из-за тарифных войн Дональда Трампа: пришлось перекраивать логистику, менять поставщиков и нести прочие сопутствующие расходы.

Отмена Дональдом Трампом федеральных субсидий на покупку электромобилей в конце сентября 2025 года привела к снижению доходов от продаж электромобилей.

Затянувшаяся реструктуризация бизнеса Ford в Европе тоже обходится дорого, она требует крупных вложений на долгосрочную перспективу.

Напомним, что полностью отказаться от «электричек» компания Ford, возглавляемая гендиректором Джимом Фарли, пока не готова. В силе остаётся проект по созданию семейства бюджетных электромобилей на анонсированной в августе прошлого года платформе Ford Universal EV Platform. Это семейство предназначено главным образом для Америки, а в Европе Ford будет делать доступные электромобили на платформе Renault — об этом было объявлено в декабре. Первая модель на Ford Universal EV Platform (это будет компактный пикап) увидит свет в 2027 году, первый электромобиль на платформе Renault — в 2028 году.

В начале февраля стало известно о том, что Ford ведёт переговоры с китайским холдингом Geely на предмет того, чтобы получить доступ к его технологиями в области электроники и ПО, а также возможности загрузить китайскими машинами недозагруженные европейские заводы Ford.

Если бюджетные электромобили, на которые делает ставку Джим Фарли, будут отторгнуты рынком так же, как и дорогие, то компании, очевидно, срочно понадобится новый гендиректор.