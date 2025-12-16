Ford продолжает отменять электромобили и потеряет на этом почти 20 млрд долларов

Компания Ford вслед за признанием в «убийстве» большого электропикапа Ford F-150 Lightning рассказала о дальнейшей коррекции своей стратегии развития. Как оказалось, Ford отменяет все новые большие «электрички», в том числе фургон, который должен прийти на смену Ford E-Transit. Теперь Ford собирается вкладываться преимущественно в гибридные модели, рассчитывая, что уж они-то компанию не подведут и спрос на них будет «при любой погоде».

Электромобильные метания Форда продолжаются и, поверьте, они ещё далеки от завершения. Полностью отказаться от «электричек» компания Ford пока не готова, но она пришла к однозначному выводу, что выпускать большие и дорогие электромобили нет никакого смысла — рынок их решительно отторгает. Вместе с тем в силе остаётся проект по созданию семейства бюджетных электромобилей на анонсированной в августе этого года платформе Ford Universal EV Platform. Это семейство предназначено главным образом для Америки, а в Европе Ford будет делать доступные электромобили на платформе Renault — об этом было объявлено на прошлой неделе. Первая модель на Ford Universal EV Platform (это будет компактный пикап) увидит свет в 2027 году, первый электромобиль на платформе Renault — в 2028 году.

В августе, когда состоялся официальный анонс Ford Universal EV Platform, компания Ford всё ещё верила, что и большие «электрички» смогут принести ей прибыль, просто нужно подождать. Тогда было объявлено о переносе запусков нового большого электрического фургона (второе поколение Ford E-Transit) и нового большого электрического пикапа (второе поколение Ford F-150 Lightning) на 2028 год. Сегодня объявлено, что этих запусков не будет, обе новинки отменены как бесперспективные. Но деньги на их разработку и подготовку к производству уже потрачены, и немалые. Компания сообщает, что ей придётся списать в убыток 19,5 млрд долларов, прямо или косвенно связанных с отменёнными «электричками». И это в дополнение к прежним электромобильным потерям — например, отменённому в прошлом году проекту большого электрического SUV. Удивительно, как при таких управленческий кульбитах Джиму Фарли, занимающему пост гендиректора Ford с 2020 года, удаётся оставаться у власти — признаков его скорой отставки пока нет.

О том, что вместо снятого с производства электрического Ford F-150 Lightning первого поколения через некоторое время появится одноимённый большой пикап с plug-in гибридной силовой установкой последовательного типа, мы рассказывали в отдельной заметке. Здесь лишь отметим, что дата дебюта гибридного Ford F-150 Lightning пока не названа.

Актуальный Ford E-Transit для США. Его продажи с января по сентябрь этого года составили 4604 шт. (-50,3% по сравнению с АППГ).

Вместо нового E-Transit компания Ford разработает для Америки доступный фургон с чисто бензиновыми и гибридными силовыми установками. Не будет нового Ford E-Transit и в Европе, и вообще пока неясно, будет ли у нынешнего большого Тразита, что выпускается с 2014 года, прямая замена. Возможно, в Европе ему на смену придёт модель, разработанная совместно с Renault — конкретных договорённостей об этом между Ford и Renault пока нет.

Вместо отменённых электромобилей Ford теперь собирается разработать для Америки разнообразные «углеводородные» новинки с акцентом на использование ДВС в составе гибридных силовых установок самых разных типов. Официальных подробностей об этих новинках пока нет.

Компания Ford рассчитывает, что к 2030 году на электромобили и гибриды будет приходиться 50% объёма её мировых продаж (сейчас — всего 17%). К 2050 году Ford по-прежнему хочет стать полностью углерод-нейтральной компанией, но ясно, что в какой-то момент и эту сказку придётся отменять.

